Nvidia’nın yapay zeka GPU kıtlığı 2025’e kadar sürebilir

Yapay zeka GPU kıtlığı başladı
TSMC, yapay zeka sektöründen gelen yoğun talebin tedarik zincirlerini ciddi şekilde engellediğini kabul ederek, Nvidia ve ve diğer şirketlerin yapay zeka GPU'larının kıtlığının 1,5 yıla kadar sürebileceğini söyledi.
TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu, Nvidia ve iş ortaklarından gelen siparişlerde büyük bir artış görüldüğünü, bunun başlıca nedeninin devasa bilgi işlem yetenekleri gerektiren GenAI (üretken yapay zeka) gelişiminin yükselişi olduğunu itiraf etti. TSMC, CoWoS paketlemede darboğazın devam ettiğini ve şirketin hazırlıksız yakalandığını ifade etti.
TSMC, özellikle CoWoS paketleme hizmetleri için normal siparişlerin üç katına tanık oluyor, çünkü bu süreç yapay zeka GPU'larının üretiminde büyük bir pay oluşturuyor. Ancak TSMC, yapay zeka sektöründen gelen talebi karşılamak için tesisleri büyütme çalışmaları yaptıklarını ve 2024 yılına kadar üretimi iki katına çıkarmayı umduklarını ifade etti. Tayvan devi tarafından açıklandığı üzere, kıtlık uzun bir süre devam edebileceğinden bu şimdilik yeterli olmayacak gibi duruyor. En azından 2025’e kadar kıtlığın devam edebileceği söyleniyor.
Son zamanlarda hem AMD hem de Nvidia, yapay zeka tabanlı gelirlerinin yüz milyarlarca dolara çıkabileceğini belirtiyor. Ancak bu ön görü aşırı bir şekilde iyimser. Zira bu tip hedefler genellikle yaşanan üretim kıtlığını hesaba katmaz. Ancak en nihayetinde üretim kıtlığı sonlanacak ve talepler karşılanacak. Nvidia tarafında ise işler AMD’ye göre daha iyi. Firmanın çok doğru bir zamanda çok doğru bir ürünü var: H100. Buununla birlikte Nvidia, 2024 yılına kadar 1,5 ila 2 milyon H100 satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.