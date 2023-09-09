Nvidia’nın yapay zeka GPU kıtlığı 2025’e kadar sürebilir

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın patlamasıyla birlikte neredeyse tüm şirketler yapay zeka donanımlarını satın alarak sistemlerini güçlendirmek veya dönüştürmek istiyor. Nvidia ise yapay zeka GPU ve CPU çözümleriyle bu pazarın tek eli konumunda. Ancak TSMC’ye göre yapay zeka sektöründen gelen yoğun talep tedarik zincirini ciddi şekilde engelliyor. Dolayısıyla yapay zeka GPU kıtlığı başlamış durumda.

Yapay zeka GPU kıtlığı başladı

TSMC, yapay zeka sektöründen gelen yoğun talebin tedarik zincirlerini ciddi şekilde engellediğini kabul ederek, Nvidia ve ve diğer şirketlerin yapay zeka GPU'larının kıtlığının 1,5 yıla kadar sürebileceğini söyledi.

TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu, Nvidia ve iş ortaklarından gelen siparişlerde büyük bir artış görüldüğünü, bunun başlıca nedeninin devasa bilgi işlem yetenekleri gerektiren GenAI (üretken yapay zeka) gelişiminin yükselişi olduğunu itiraf etti. TSMC, CoWoS paketlemede darboğazın devam ettiğini ve şirketin hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

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TSMC, özellikle CoWoS paketleme hizmetleri için normal siparişlerin üç katına tanık oluyor, çünkü bu süreç yapay zeka GPU'larının üretiminde büyük bir pay oluşturuyor. Ancak TSMC, yapay zeka sektöründen gelen talebi karşılamak için tesisleri büyütme çalışmaları yaptıklarını ve 2024 yılına kadar üretimi iki katına çıkarmayı umduklarını ifade etti. Tayvan devi tarafından açıklandığı üzere, kıtlık uzun bir süre devam edebileceğinden bu şimdilik yeterli olmayacak gibi duruyor. En azından 2025’e kadar kıtlığın devam edebileceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör TSMC'nin CoWoS paketleme tesisleri, Nvidia’nın yapay zeka GPU'ları için verdiği toplu siparişlerle dolu duruma. Şirket tesisleri genişletmek için çalışıyor olsa da bu uzun vadeli bir hamle ve Nvidia için kaybedilecek zaman yok. Bu nedenle Nvidia’nın Intel ve Samsung’un HBM ve GPU paketleme hizmetlerine yönelmiş durumda.

Son zamanlarda hem AMD hem de Nvidia, yapay zeka tabanlı gelirlerinin yüz milyarlarca dolara çıkabileceğini belirtiyor. Ancak bu ön görü aşırı bir şekilde iyimser. Zira bu tip hedefler genellikle yaşanan üretim kıtlığını hesaba katmaz. Ancak en nihayetinde üretim kıtlığı sonlanacak ve talepler karşılanacak. Nvidia tarafında ise işler AMD’ye göre daha iyi. Firmanın çok doğru bir zamanda çok doğru bir ürünü var: H100. Buununla birlikte Nvidia, 2024 yılına kadar 1,5 ila 2 milyon H100 satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Nvidia’nın yapay zeka GPU kıtlığı 2025’e kadar sürebilir