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    Nvidia’nın yapay zeka GPU kıtlığı 2025’e kadar sürebilir

    Dünyanın dört bir yanındaki firmalar Nvidia’nın yapay zeka odaklı GPU çözümlerini satın almak için adeta kuyruğa girmiş durumda. Ancak görünüşe göre kıtlık uzunca bir süre sürebilir.
    Nvidia’nın yapay zeka GPU kıtlığı 2025’e kadar sürebilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın patlamasıyla birlikte neredeyse tüm şirketler yapay zeka donanımlarını satın alarak sistemlerini güçlendirmek veya dönüştürmek istiyor. Nvidia ise yapay zeka GPU ve CPU çözümleriyle bu pazarın tek eli konumunda. Ancak TSMC’ye göre yapay zeka sektöründen gelen yoğun talep tedarik zincirini ciddi şekilde engelliyor. Dolayısıyla yapay zeka GPU kıtlığı başlamış durumda.

    Yapay zeka GPU kıtlığı başladı

    TSMC, yapay zeka sektöründen gelen yoğun talebin tedarik zincirlerini ciddi şekilde engellediğini kabul ederek, Nvidia ve ve diğer şirketlerin yapay zeka GPU'larının kıtlığının 1,5 yıla kadar sürebileceğini söyledi.

    TSMC Yönetim Kurulu Başkanı Mark Liu, Nvidia ve iş ortaklarından gelen siparişlerde büyük bir artış görüldüğünü, bunun başlıca nedeninin devasa bilgi işlem yetenekleri gerektiren GenAI (üretken yapay zeka) gelişiminin yükselişi olduğunu itiraf etti. TSMC, CoWoS paketlemede darboğazın devam ettiğini ve şirketin hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

    TSMC, özellikle CoWoS paketleme hizmetleri için normal siparişlerin üç katına tanık oluyor, çünkü bu süreç yapay zeka GPU'larının üretiminde büyük bir pay oluşturuyor. Ancak TSMC, yapay zeka sektöründen gelen talebi karşılamak için tesisleri büyütme çalışmaları yaptıklarını ve 2024 yılına kadar üretimi iki katına çıkarmayı umduklarını ifade etti. Tayvan devi tarafından açıklandığı üzere, kıtlık uzun bir süre devam edebileceğinden bu şimdilik yeterli olmayacak gibi duruyor. En azından 2025’e kadar kıtlığın devam edebileceği söyleniyor.

    Nvidia’nın yapay zeka GPU kıtlığı 2025’e kadar sürebilir Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin CoWoS paketleme tesisleri, Nvidia’nın yapay zeka GPU'ları için verdiği toplu siparişlerle dolu duruma. Şirket tesisleri genişletmek için çalışıyor olsa da bu uzun vadeli bir hamle ve Nvidia için kaybedilecek zaman yok. Bu nedenle Nvidia’nın Intel ve Samsung’un HBM ve GPU paketleme hizmetlerine yönelmiş durumda.

    Son zamanlarda hem AMD hem de Nvidia, yapay zeka tabanlı gelirlerinin yüz milyarlarca dolara çıkabileceğini belirtiyor. Ancak bu ön görü aşırı bir şekilde iyimser. Zira bu tip hedefler genellikle yaşanan üretim kıtlığını hesaba katmaz. Ancak en nihayetinde üretim kıtlığı sonlanacak ve talepler karşılanacak. Nvidia tarafında ise işler AMD’ye göre daha iyi. Firmanın çok doğru bir zamanda çok doğru bir ürünü var: H100. Buununla birlikte Nvidia, 2024 yılına kadar 1,5 ila 2 milyon H100 satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 4 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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