Nvidia, 2024’e kadar milyonlarca yapay zeka GPU’su satacak

Tam Boyutta Gör “Doğru zamanda doğru ürün” için bir örnek istenirse herhalde Nvidia’nın yapay zeka odaklı H100 GPU’ları gösterilebilir. Firma, yapay zeka ürünleriyle inanılmaz bir başarı yakalarken gelecekte de bunu sürdürmeye niyetli. Belirtlenlere göre Nvidia, 2024 yılına kadar 1,5 milyon ila 2 milyon H100 ünitesi satmayı planlıyor.

Doğru zaman, doğru ürün, rekor kazanç

Sadece birkaç saat önce Nvidia’nın veri merkezi bölümünün satışlarının yüzde 170’ten fazla arttığını sizlere aktarmıştık. Şirketin ikinci çeyrek sonuçları tüm beklentileri aşarak rekor seviyede yükselirken içinde bulunduğumuz çeyrekten de benzer bir performans bekleniyor.

Nvidia yine rekor gelir açıkladı 9 sa. önce eklendi

Nvidia CEO’su Jensen Huang yapmış olduğu açıklamada bu alana değinerek şunları söyledi: “Talebimiz muazzam. Üretim kapasitemizi önemli ölçüde genişletiyoruz. Bu yılın geri kalanında ve gelecek yıl arz önemli ölçüde artacak. Nvidia yirmi yılı aşkın bir süredir bunun için hazırlanıyor ve dünya endüstrisinin üzerine inşa edebileceği yeni bir bilgi işlem platformu yarattı.”

Tam Boyutta Gör Financial Times raporuna göre Nvidia, önümüzdeki yıl yüksek hacimli yapay zeka GPU'ları üretmek için üretim tesislerini önemli ölçüde iyileştirmek için çalışıyor. Bu artış hakkında bir fikir vermek gerekirse, Nvidia bu yıl 550.000 H100 GPU sevk edecek ve şirket gelecek yıl bu miktarı neredeyse üçe katlamayı planlıyor. Ve halihazırda aralık ayına kadar sipariş takvimi dolu durumda.

Yapay zekada yaşanan patlama tüm şirketleri üretken yapay zeka yarışına soktu ve Nvidia, şimdiye kadar bundan en iyi yararlanan şirket oldu. Yapay zeka çip siparişlerinin 2024 yılına kadar rezerve edildiği bir durumda asıl soru şirketin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında Nvidia’nın bu kadar büyük siparişleri nasıl yerine getireceği.

Samsung'un önemi artıyor

Nvidia hâlihazırda TSMC’nin iş ortağı ve yarı iletken devi yeşil takımın yapay zeka GPU’larının üretiminden sorumlu. Sorun şu ki TSMC sadece Nvidia ile çalışmıyor, aynı zamanda Apple ve AMD’den de siparişler alıyor. TSMC, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı bir genişleme planlasa da, bu 2024 yılına kadar hayata geçmeyecek. Dolayısıyla Nvidia başka bir plan benimsemek ve çift kaynaklı üretime kaymak zorunda.

Dün, Samsung'un Instinct MI300X yapay zeka hızlandırıcıları için sipariş almak üzere AMD ile görüştüğünü bildirmiştik. Samsung, HBM gibi bileşenleri dışarıdan tedarik eden TSMC'nin aksine, müşterilerine tüm geliştirme aşamalarının sorumluluğunu üstlenerek "hibrit" bir yaklaşım sunduğu için sektörde ilgi odağı haline geldi. Dolayısıyla Nvidia, satış hedeflerine ulaşmak için rotayı Samsung’a çevirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, 2024’e kadar milyonlarca yapay zeka GPU’su satacak