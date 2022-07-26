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    Nvidia’nın yeni amiral gemisi 800W TDP değerine sahip olabilir

    Nvidia, Ada Lovalace GPU mimarisini temel alan üst seviye ekran kartı üstünde çalışıyor olabilir. Firmanın RTX veya Titan serisine dahil olması beklenen kartı, 800W TDP değerine sahip olacak.
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    Nvidia’nın yeni amiral gemisi 800W TDP değerine sahip olabilir
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    Nvidia’nın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni RTX 40 serisi ekran kartları hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Tutarlılığıyla bilinen Kopite7kimi’ye dayanan yeni söylentiye göre Nvidia çok güçlü bir kart üzerinde çalışıyor olabilir.

    800W TDP sınırları zorluyor

    Firmanın Ada Lovalace mimarisine dayanan bu kartı AD102 tabanlı GPU’ya sahip olacak. Daha önceki söylentilerde Nvidia’nın üç fan tasarımına sahip bir ekran kartı geliştirdiği bahsediliyordu. Dolayısıyla son gelen bilgilerde 800W TDP değeri doğruysa böylesi bir soğutma çözümü gerçekten gerekli gibi görünüyor.

    Bahsi geçen kartta kullanılacak olan AD102-450-A1 yongasında 142 SM birimiyle birlikte toplamda 18.176 CUDA çekirdeği yer alacak. Bu, AD102 yongasının çok hafif kırpılmış bir versiyonu olabilir. Öte yandan GPU’nun 24Gbps hızında 48 GB GDDR6x belleğe sahip olması ve yaklaşık olarak 1.1 TB/s bant genişliği sunması bekleniliyor.

    RTX 4090 Ekim ayında piyasaya çıkabilir

    Bununla birlikte sızdırılan kartın ismi konusunda bir bilgi paylaşılmamış durumda. Dolayısıyla bunun RTX 4090 Ti mı yoksa yeni bir Titan modeli mi olduğundan emin değiliz. Nvidia ise yeni ekran kartı serisini Ekim 2022’de RTX 4090 ile piyasaya sürecek. Sonrasında ise diğer modeller piyasaya adımını atacak.

    Nvidia’nın yeni amiral gemisi 800W TDP değerine sahip olabilir
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