Nvidia OpenGL 4.0 sürücüsünü kullanıma sundu

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Adobe Creative Suite 5 için GeForce 197.45 WHQL sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, AMD'den iki hafta sonra OpenGL 4.0 destekli ilk sürücüsünü kullanıma sundu. AMD tarafından yayımlanan ön-izleme sürümüne kıyasla WHQL sertifikasına sahip olan sürücünün Windows versiyonu 197.44, Linux versiyonu ise 195.36.07.04 sürüm numarasını taşıyor. Nvidia cephesinde GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için OpenGL 4.0 ile GLSL 4.00 desteği başlatılırken, listesini aşağıda gördüğünüz modeller içinse OpenGL 3.3 desteği söz konusu.

Masaüstü;

- Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, Quadro CX.



- GeForce 8000 ve üstü, Geforce G100, GT120, 130, 220, GTS 150, GTS 250, GT310, 320, 330, 340, GeForce GTX 260 ve üstü, ION tabanlı tüm çözümler.

Dizüstü Bilgisayar;

- Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 2800M, 3600M, 3700M, 3800M.



- GeForce 8000 serisi ve üstü.

Windows XP, Vista, 7, Linux, Solaris ve FreeBSD gibi işletim sistemlerinin hem 32-bit hem de 64-bit versiyonlarıyla uyumlu olan yeni sürücüye

buradanerişebilirsiniz.