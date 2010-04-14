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Nvidia OpenGL 4.0 sürücüsünü kullanıma sundu

9 yıl
11,5b
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7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/nvidiaopengl4.jpg" width="600" height="450" />

Adobe Creative Suite 5 için GeForce 197.45 WHQL sürücüsünü kullanıma sunan Nvidia, AMD'den iki hafta sonra OpenGL 4.0 destekli ilk sürücüsünü kullanıma sundu. AMD tarafından yayımlanan ön-izleme sürümüne kıyasla WHQL sertifikasına sahip olan sürücünün Windows versiyonu 197.44, Linux versiyonu ise 195.36.07.04 sürüm numarasını taşıyor. Nvidia cephesinde GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için OpenGL 4.0 ile GLSL 4.00 desteği başlatılırken, listesini aşağıda gördüğünüz modeller içinse OpenGL 3.3 desteği söz konusu.

Masaüstü;

- Quadro FX 370, 570, 1700, 3700, 4600, 4700x2, 4800, 5600, 5800, Quadro VX200, Quadro CX.

- GeForce 8000 ve üstü, Geforce G100, GT120, 130, 220, GTS 150, GTS 250, GT310, 320, 330, 340, GeForce GTX 260 ve üstü, ION tabanlı tüm çözümler.

Dizüstü Bilgisayar;

- Quadro FX 360M, 370M, 570M, 770M, 1600M, 1700M, 2700M, 2800M, 3600M, 3700M, 3800M.

- GeForce 8000 serisi ve üstü.

Windows XP, Vista, 7, Linux, Solaris ve FreeBSD gibi işletim sistemlerinin hem 32-bit hem de 64-bit versiyonlarıyla uyumlu olan yeni sürücüye

buradanerişebilirsiniz.


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CeFurkan 9 yıl
open gl şu anda hangi uygulamalarda kullanılıyor ?
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Applejack 9 yıl
Yaw ben şuan ağırlıklı olarak PS CS4 kullanıyorum, çıktığı andan itibaren CS5 kullanmaya başlıyıcam. Neyse, şimdilik WHQL driver dursun, CS5 çıkınca OpenGL 3.3 sürücüsünu kurarız.
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grafiker 9 yıl
Bu gün CS5 Lansmanı var orada olacağım inşallah bakalım enilikler neler var.
CS4 de ki gibi ciddi yenilikler varmı. Gerçi artık PS da kemik sistemine benzer bir sistem gelmiş ama hayırlısı bakalım :)
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hak_an 9 yıl
opengl 4.0 oyun performanslarına bir katkısı olacakmı okuduğum kadarıyla
daha çok iş ağırlıklı uygulamalara yönelik gibi geldi..
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