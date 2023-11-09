Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4080, RTX 4070 ve RTX 4070 Ti kartlarının daha güçlü versiyonlarına dair çok sayıda sızıntı duymaya başladık. Öyle ki bir süredir SUPER serisinin yolda olduğu söyleniyor. Şimdi bu söylentilerin ortasında Nvidia, CES 2024 merkezli özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Peki etkinlikte bizleri neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

RTX 40 SUPER serisi için geri sayım başladı

Söylentilere göre Nvidia, 8 Ocak tarihinde düzenlenecek etkinlikte RTX 40 SUPER serisine ait üç yeni ekran kartını duyurmayı planlıyor. Bunlar RTX 4080, 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER olacak. Üç modelin bir arada mı yoksa ayrı olarak mı piyasaya çıkacağı ise halen net değil. Kaçıranlar için bu yılın başlarında düzenlenen CES 2023 kapsamında Nvidia RTX 40 serisi dizüstü GPU'lar ve RTX 4070 Ti tanıtılmıştı.

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Bu nedenle Nvidia'nın CES geleneği devam edebilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Peki yeni ekran kartlarından neler bekleniyor?

Tam Boyutta Gör Mevcut raporlara göre RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği ve 16 GB GDDR6X belleğe sahip tam AD103 yongası ile karşımıza çıkacak. RTX 4070 Ti SUPER ise, 48MB L2 önbellek, 16 GB GDDR6X bellek, 8.448 CUDA çekirdeği içeren AD102 veya AD103 yongalarından destek alacak.

RTX 4070 SUPER'e gelecek olursak, kartın 48MB L2 önbellek, AD104-350 veya AD103-175 GPU ve 7.168 CUDA çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Bu temel modelde bulunan 5.888 çekirdeğe kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak. Ancak saat hızı veya bellek kapasitesi gibi kartın diğer detayları henüz netleşmedi.

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Nvidia, CES 2024 etkinliğini duyurdu: RTX 40 SUPER serisi yolda