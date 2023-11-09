Nvidia, CES 2024 etkinliğini duyurdu: RTX 40 SUPER serisi yolda

RTX 40 SUPER serisi için geri sayım başladı
Söylentilere göre Nvidia, 8 Ocak tarihinde düzenlenecek etkinlikte RTX 40 SUPER serisine ait üç yeni ekran kartını duyurmayı planlıyor. Bunlar RTX 4080, 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER olacak. Üç modelin bir arada mı yoksa ayrı olarak mı piyasaya çıkacağı ise halen net değil. Kaçıranlar için bu yılın başlarında düzenlenen CES 2023 kapsamında Nvidia RTX 40 serisi dizüstü GPU'lar ve RTX 4070 Ti tanıtılmıştı.
Bu nedenle Nvidia'nın CES geleneği devam edebilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Peki yeni ekran kartlarından neler bekleniyor?
RTX 4070 SUPER'e gelecek olursak, kartın 48MB L2 önbellek, AD104-350 veya AD103-175 GPU ve 7.168 CUDA çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Bu temel modelde bulunan 5.888 çekirdeğe kıyasla kayda değer bir yükseltme olacak. Ancak saat hızı veya bellek kapasitesi gibi kartın diğer detayları henüz netleşmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.