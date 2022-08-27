Nvidia RTX 4060 Ti ve RTX 4060'ın ilk performans sonuçları paylaşıldı

Nvidia RTX 40 serisi ekran kartların çıkış tarihi yaklaşırken yeni sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Serinin üst seviye modellerinden sonra şimdi de, orta sınıf RTX 4060 Ti ve RTX 4060'ın 3DMark Time Extreme skorları ortaya çıktı.
RTX 4060 Ti, 3080'i geride bırakıyor
Her iki ekran kartının kıyaslama platformunda elde ettiği skorları paylaşan QbitLeaks, RTX 4060 Ti modelinin 2600 MHz hızlarda ve 270 ila 280W TDP arağılında RTX 3080’den daha yüksek diyebileceğimiz 8600 puana ulaştığını bildirdi. Kullanıcıya göre 230 ila 240W TDP aralığında çalışan RTX 4060 ise, 2700 MHz ve üzeri hızlarda 6000 puana imza atıyor.
Önceki sızıntılara göre RTX 4060 Ti modelinin AD104-180-A1 yongasından güç alması ve 6144 CUDA çekirdeği, 17.5 Gbps hızlarda 10 GB GDDR6 belleğe ev sahipliği yapması bekleniyor. Böylece yeni ekran kartı, RTX 3070 Ti ile benzer çekirdek sayısı ve 2GB daha yüksek bir bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Üst modele kıyasla AD106-300 yongasından güç alacak RTX 4060 ise, 17 Gbps hızlarda 8GB GDDR6 bellek, 128 bit veri yolu ve 3968 FP32 birimine sahip olacak.
RTX 4060 serisinin gelecek yılın Ocak ayına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Ayrıca Nvidia’nın halihazırda RTX 4070, 4080 ve 4090’da değişikliklere devam ettiğini düşünürsek, RTX 4060 serisinde de farklı özellikler ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: