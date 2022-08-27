Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 4060 Ti ve RTX 4060'ın ilk performans sonuçları paylaşıldı

    Üst seviye RTX 40 serisi ekran kartların önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenirken, serinin orta sınıf modelleri RTX 4060 Ti ve RTX 4060'ın ilk performans bilgileri gün yüzüne çıktı.
    2

    RTX 4060
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia RTX 40 serisi ekran kartların çıkış tarihi yaklaşırken yeni sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Serinin üst seviye modellerinden sonra şimdi de, orta sınıf RTX 4060 Ti ve RTX 4060'ın 3DMark Time Extreme skorları ortaya çıktı.

    RTX 4060 Ti, 3080'i geride bırakıyor

    Her iki ekran kartının kıyaslama platformunda elde ettiği skorları paylaşan QbitLeaks, RTX 4060 Ti modelinin 2600 MHz hızlarda ve 270 ila 280W TDP arağılında RTX 3080’den daha yüksek diyebileceğimiz 8600 puana ulaştığını bildirdi. Kullanıcıya göre 230 ila 240W TDP aralığında çalışan RTX 4060 ise, 2700 MHz ve üzeri hızlarda 6000 puana imza atıyor.

    Önceki sızıntılara göre RTX 4060 Ti modelinin AD104-180-A1 yongasından güç alması ve 6144 CUDA çekirdeği17.5 Gbps hızlarda 10 GB GDDR6 belleğe ev sahipliği yapması bekleniyor. Böylece yeni ekran kartı, RTX 3070 Ti ile benzer çekirdek sayısı ve 2GB daha yüksek bir bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Üst modele kıyasla AD106-300 yongasından güç alacak RTX 4060 ise, 17 Gbps hızlarda 8GB GDDR6 bellek, 128 bit veri yolu ve 3968 FP32 birimine sahip olacak.

    RTX 4060 serisinin gelecek yılın Ocak ayına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Ayrıca Nvidia’nın halihazırda RTX 4070, 4080 ve 4090’da değişikliklere devam ettiğini düşünürsek, RTX 4060 serisinde de farklı özellikler ile karşılaşabiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 4 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız