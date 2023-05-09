Nvidia GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı

GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı
Sızıntı kaynağına göre RTX 4060 ve RTX 4060 kartların tamamı bu ay duyurulacak ve bu duyuruya sürpriz bir RTX 4060 Ti 16GB modeli de dahil olacak. Bu durum, Nvidia'nın oyun topluluğundan gelen geri bildirimleri dinlediğini gösteriyor. Zira RTX 4060 Ti modelinin daha geç piyasaya çııkması, Nvidia cephesinde ani bir karar değişikliğine işaret ediyor.
GeForce RTX 4060 serisi çıkış tarihleri:
- RTX 4060 Ti 8G: Duyuru tarihi: Mayıs, Çıkış tarihi: Mayıs
- RTX 4060 Ti 16G: Duyuru tarihi: Mayıs, Çıkış tarihi: Temmuz
- RTX 4060 8G: Duyuru tarihi: Mayıs, Çıkış tarihi: Temmuz
Sızıntı kaynağına göre RTX 4060 Ti 16GB, artan bellek kapasitesi dışında 8GB'lık sürüm ile aynı yapılandırmayı koruyacak. Yani 128 bit veri yolunda GDDDR6 bellekler ile kullanıcılara sunulacak.
Nvidia'nın üç kartı da yaklaşan Computex etkinliğinde duyurma olasılığı yüksek. Ancak dahili ambargo belgelerinde, hâlâ bir "duyuru tarihi" yok. Paylaşılan liste ise, RTX 4060 Ti 8GB modelinin içerisinde bulunduğumuz Mayıs ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor. RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 ise Temmuz ayında vitrene çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah