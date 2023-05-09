Tam Boyutta Gör RTX 4070'in ardından RTX 4060 Ti 8GB ve RTX 4060 8GB modellerine odaklanan Nvidia, RTX 40 serisi Ada Lovelace mimarisini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere GPU devi, kartların bellek kapasiteleri nedeniyle son dönemde eleştiriler almıştı. Şimdi daha yüksek VRAM'e sahip bir RTX 4060 Ti sürümü de dahil olmak üzere RTX 4060 ve RTX 4060 Ti modellerinin çıkış tarihi sızdırıldı.

GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı

Sızıntı kaynağına göre RTX 4060 ve RTX 4060 kartların tamamı bu ay duyurulacak ve bu duyuruya sürpriz bir RTX 4060 Ti 16GB modeli de dahil olacak. Bu durum, Nvidia'nın oyun topluluğundan gelen geri bildirimleri dinlediğini gösteriyor. Zira RTX 4060 Ti modelinin daha geç piyasaya çııkması, Nvidia cephesinde ani bir karar değişikliğine işaret ediyor.

GeForce RTX 4060 serisi çıkış tarihleri:

RTX 4060 Ti 8G : Duyuru tarihi: Mayıs , Çıkış tarihi: Mayıs

: Duyuru tarihi: , Çıkış tarihi: RTX 4060 Ti 16G : Duyuru tarihi: Mayıs , Çıkış tarihi: Temmuz

: Duyuru tarihi: , Çıkış tarihi: RTX 4060 8G: Duyuru tarihi: Mayıs, Çıkış tarihi: Temmuz

Sızıntı kaynağına göre RTX 4060 Ti 16GB, artan bellek kapasitesi dışında 8GB'lık sürüm ile aynı yapılandırmayı koruyacak. Yani 128 bit veri yolunda GDDDR6 bellekler ile kullanıcılara sunulacak.

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Nvidia'nın üç kartı da yaklaşan Computex etkinliğinde duyurma olasılığı yüksek. Ancak dahili ambargo belgelerinde, hâlâ bir "duyuru tarihi" yok. Paylaşılan liste ise, RTX 4060 Ti 8GB modelinin içerisinde bulunduğumuz Mayıs ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor. RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 ise Temmuz ayında vitrene çıkacak.

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Nvidia GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı