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    Nvidia GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı

    Nvidia'nın merakla beklenen ekran kartları RTX 4060 ve RTX 4060 Ti modellerinin çıkış tarihi sızdırıldı. Bu duyuruya daha yüksek VRAM'e sahip bir RTX 4060 Ti eşlik edebilir. İşte detaylar
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    Nvidia GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    RTX 4070'in ardından RTX 4060 Ti 8GB ve RTX 4060 8GB modellerine odaklanan Nvidia, RTX 40 serisi Ada Lovelace mimarisini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere GPU devi, kartların bellek kapasiteleri nedeniyle son dönemde eleştiriler almıştı. Şimdi daha yüksek VRAM'e sahip bir RTX 4060 Ti sürümü de dahil olmak üzere RTX 4060 ve RTX 4060 Ti modellerinin çıkış tarihi sızdırıldı. 

    GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı

    Sızıntı kaynağına göre RTX 4060 ve RTX 4060 kartların tamamı bu ay duyurulacak ve bu duyuruya sürpriz bir RTX 4060 Ti 16GB modeli de dahil olacak. Bu durum, Nvidia'nın oyun topluluğundan gelen geri bildirimleri dinlediğini gösteriyor. Zira RTX 4060 Ti modelinin daha geç piyasaya çııkması, Nvidia cephesinde ani bir karar değişikliğine işaret ediyor.

    GeForce RTX 4060 serisi çıkış tarihleri:

    • RTX 4060 Ti 8G: Duyuru tarihi: Mayıs, Çıkış tarihi: Mayıs
    • RTX 4060 Ti 16G: Duyuru tarihi: Mayıs, Çıkış tarihi: Temmuz
    • RTX 4060 8G: Duyuru tarihi: Mayıs, Çıkış tarihi: Temmuz

    Sızıntı kaynağına göre RTX 4060 Ti 16GB, artan bellek kapasitesi dışında 8GB'lık sürüm ile aynı yapılandırmayı koruyacak. Yani 128 bit veri yolunda GDDDR6 bellekler ile kullanıcılara sunulacak.

    Nvidia'nın üç kartı da yaklaşan Computex etkinliğinde duyurma olasılığı yüksek. Ancak dahili ambargo belgelerinde, hâlâ bir "duyuru tarihi" yok. Paylaşılan liste ise, RTX 4060 Ti 8GB modelinin içerisinde bulunduğumuz Mayıs ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor. RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 ise Temmuz ayında vitrene çıkacak.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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