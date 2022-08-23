Nvidia, RTX 4080’in özelliklerini değiştirdi: Bellek hızları ve güç tasarımı artıyor

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Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisine dayanacak olan RTX 40 serisi ekran kartları uzun zamandır bekleniyor. Selefine kıyasla daha yüksek güç tüketimi ve performans sunacak yeni nesil ekran kartları hakkında çalışmalarını sürdüren Nvidia, serinin tepe modellerinde yeni bir değişikliğe imza atabilir.

Bellek hızları ve toplam kart gücü yükseliyor

Twitter üzerinden serinin tepe modellerinden biri olan RTX 4080 hakkında yeni bir paylaşımda bulunan Kopiye7kimi, yeni amiral gemisi ekran kartının 23 Gbps GDDR6X bellekler ile güncellendiğini bildirdi. En son yer verilen sızıntılara göre yeni kartın 21 Gbps bellekler ile gelmesi bekleniyordu ancak görünüşe göre teknoloji devi, RTX 4080 ve 4090 modellerinde daha yüksek bir bellek çözümüne ev sahipliği yapacak.

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Bellek çözümünün yanı sıra ayrıca RTX 4080’in 420W yerine 340W TBP (toplam kart gücü) ile geleceğini söyleyen kopiye7kimi, kartın bilinen özellikleri arasında yer alan 9728 CUDA çekirdekli AD103 yongası, 256 bit veri yolu ve 16GB bellek yapılandırmalarının aynı kalacağını bildirdi.

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Nvidia, RTX 4080’in özellikleri değişti: Bellek hızı yükseliyor