Nvidia, RTX 50 serisinde güç kablolarının erimeyeceğini söylüyor

RTX 4090 kabusunun ardından alınan önlemler
2022 yılında, RTX 4090 ekran kartı sahipleri, güç kablolarının eridiği ve hatta yandığına dair birçok şikayette bulunmuştu. Bu olay, Nvidia'nın itibarını zedelemiş ve toplu dava açılmasına yol açmıştı. Şirketin yaptığı iç soruşturma, sorunun çoğunlukla kullanıcı hatasından, yani kabloların doğru takılmamasından kaynaklandığına işaret etmişti. Ancak, bazı kullanıcılar bu açıklamayı yeterli bulmadı. Ayrıca, PCI-SIG tarafından yapılan uyarılar, eski ATX 2.0 güç kaynaklarıyla kullanılan 12VHPWR adaptörlerinin aşırı ısınabileceğini ortaya koymuştu.
Bu sorunların ardından Nvidia, 12V-2x6 güç kablolarına geçti ve bu yeni standardın güvenilir olduğunu doğruladı. Sonrasında yapılan bağımsız testler kabloların yanlış takıldığında bile güvenli sıcaklık seviyelerini koruduğunu ortaya koydu. Nvidia, 2025 yılında düzenlenen RTX AI etkinliğinde, son iki yıldır herhangi bir kablo şikayeti almadığını açıkladı.
Rakip üreticiler Intel ve AMD, halen eski tip 8-pin güç bağlantılarını kullanmaya devam ediyor. Bu tercih, özellikle 300W altındaki güç tüketiminde güvenilirliğiyle bilinen bu standardın, orta ve giriş seviyesi kartlar için yeterli olmasından kaynaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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