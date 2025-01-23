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    Nvidia, RTX 50 serisinde güç kablolarının erimeyeceğini söylüyor

    Nvidia, özellikle RTX 5090’ın güç konnektörlerinde yaşanan erime sorununun RTX 50 serisinde yaşanmayacağını söylüyor. Firma, yeni bir kablo standardına geçtiğini söylüyor.
    Nvidia, RTX 50 serisinde güç kablolarının erimeyeceğini söylüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, iki yıl önce RTX 4090 ekran kartlarında yaşanan kablo erime sorunlarının RTX 50 serisinde tekrarlanmayacağı konusunda müşterilere güvence veriyor. Hatırlanacağı üzere bazı RTX 4090 kullanıcıları, 16 pinli 12VHPWR konektöründe aşırı ısınmaya bağlı olarak erime sorunları yaşamıştı. Tüm RTX 50 serisi GPU'lar öncekilerden daha yüksek güç gereksinimlerine sahip olsa da, Nvidia artık standart olan 12V-2x6 güç kablolarının güvenli olduğundan emin olduğunu ifade etti.

    RTX 4090 kabusunun ardından alınan önlemler

    2022 yılında, RTX 4090 ekran kartı sahipleri, güç kablolarının eridiği ve hatta yandığına dair birçok şikayette bulunmuştu. Bu olay, Nvidia'nın itibarını zedelemiş ve toplu dava açılmasına yol açmıştı. Şirketin yaptığı iç soruşturma, sorunun çoğunlukla kullanıcı hatasından, yani kabloların doğru takılmamasından kaynaklandığına işaret etmişti. Ancak, bazı kullanıcılar bu açıklamayı yeterli bulmadı. Ayrıca, PCI-SIG tarafından yapılan uyarılar, eski ATX 2.0 güç kaynaklarıyla kullanılan 12VHPWR adaptörlerinin aşırı ısınabileceğini ortaya koymuştu.

    Bu sorunların ardından Nvidia, 12V-2x6 güç kablolarına geçti ve bu yeni standardın güvenilir olduğunu doğruladı. Sonrasında yapılan bağımsız testler kabloların yanlış takıldığında bile güvenli sıcaklık seviyelerini koruduğunu ortaya koydu. Nvidia, 2025 yılında düzenlenen RTX AI etkinliğinde, son iki yıldır herhangi bir kablo şikayeti almadığını açıkladı.

    Nvidia, RTX 50 serisinde güç kablolarının erimeyeceğini söylüyor Tam Boyutta Gör
    Ek güvenlik için MSI da yeni nesilde bir çözüm ile geliyor. Firma, RTX 5090, 5080 ve 5070 Ti modelleriyle birlikte sarı uçlu güç kabloları göndereceğini duyurdu. Bu tasarım, kablonun doğru şekilde takıldığını kullanıcıya görsel olarak gösterecek. Eğer kablo düzgün takılmışsa sarı boya görünmeyecek, böylece kullanıcı hatalarından kaynaklanan sorunların önüne geçilecek.

    Rakip üreticiler Intel ve AMD, halen eski tip 8-pin güç bağlantılarını kullanmaya devam ediyor. Bu tercih, özellikle 300W altındaki güç tüketiminde güvenilirliğiyle bilinen bu standardın, orta ve giriş seviyesi kartlar için yeterli olmasından kaynaklanıyor.

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