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    Nvidia, Apple’ı geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

    Dünyanın en değerli şirketi sürekli el değiştirmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Apple’ı geçerek piyasa değeri açısından bir kez daha dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.
    Nvidia, Apple’ı geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının devlerinden Nvidia, Apple’ı piyasa değeri sıralamasında geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını kazandı. Nvidia hisselerinde yaşanan yüzde 2’nin üzerindeki artış, firmanın liderliğe çıkmasını sağladı. Öte yandan Apple’ın hisse değeri ise yüzde 3 düşüş yaşadı.

    Nvidia, liderlik koltuğunda

    Salı günü kapanış itibarıyla Nvidia’nın piyasa değeri yaklaşık 3.45 trilyon dolara ulaşırken, Apple’ın değeri 3.35 trilyon dolar olarak kaydedildi. Bu iki şirketin hemen ardından 3.2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft geliyor. Yapay zeka veri merkezlerine 2025 mali yılında 80 milyar dolar harcamayı planladığını açıklayan Microsoft, Nvidia’nın GPU’larının büyük bir alıcısı konumunda.

    Salı günü Nvidia hisseleri yüzde 2'nin üzerinde artış gösterirken, yıl başından bu yana yüzde 5'lik bir yükseliş kaydedildi. 2024 yılında yüzde 171, 2023 yılında ise yüzde 239 oranında değer kazanan şirket, yapay zeka çiplerine olan doymak bilmeyen talep sayesinde bu büyümeyi sürdürmeye devam ediyor.

    Firma için işler yolunda

    Nvidia, Apple’ı geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca OpenAI’ın “Stargate Project” girişiminin ortaklarından olan Nvidia, 500 milyar dolarlık bu dev yatırıma kendi çipleriyle güç verecek. Dolayısıyla Nvidia için işler yolunda.

    Diğer yandan Apple hisseleri, aynı gün yüzde 3 oranında düşüş yaşadı ve yıl başından bu yana toplamda yüzde 11’lik bir gerileme kaydetti. 2024’te yüzde 30’luk bir artış yaşayan Apple, telefonları ve dizüstü bilgisayarları için geliştirdiği "Apple Intelligence" yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak şirketin yapay zeka pazarındaki payı ve etkisi Nvidia kadar geniş ve güçlü değil.

    Nvidia, grafik işlem birimleri (GPU) pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Bu teknolojiler, OpenAI’ın ChatGPT gibi yapay zeka yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanması için kritik bir öneme sahip. Şirketin gelir büyümesi yavaşlamış olsa da, en son çeyrekte gelir neredeyse iki katına çıkarak 35.08 milyar dolara ulaştı.

    Apple, 1 trilyon, 2 trilyon ve 3 trilyon dolarlık piyasa değeri dönüm noktalarına ulaşan ilk şirket olarak tarihe geçmiş olsa da yapay zeka çağında istikrarlı bir yükseliş yaşamakta zorlandı. Nvidia, geçtiğimiz haziran ve kasım aylarında bu nedenle Apple’ı kısa süreliğine geçmişti.

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