Nvidia RTX 5060 Ti performansı netleşti: RTX 4060 Ti’dan yüzde 20 hızlı

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil ekran kartı RTX 5060 Ti 16GB modeline ait performans testleri sızdırıldı. Ünlü donanım kaynaklarından VideoCardz tarafından paylaşılan 3DMark test sonuçları, RTX 5060 Ti 16GB’ın halefi RTX 4060 Ti 16GB’a göre yaklaşık yüzde 20 performans artışı sunduğunu gösteriyor. Öte yandan RTX 50 serisinin yeni üyesinin önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

RTX 5060 Ti performansı netleşiyor

Sızdırılan bilgilere göre RTX 5060 Ti 16GB, 3DMark test paketinde özellikle Speed Way, Fire Strike Ultra, Port Royal ve Fire Strike Extreme testlerinde rakibinin güçlü bir şekilde önünde yer alıyor. Genel olarak yüzde 20’lik bir performans farkı görülüyor. Hatırlanacağı üzere Geekbench testlerinde bu fark yüzde 14 seviyelerindeydi. Öte yandan RTX 5060 Ti 16GB’ın performans açısından RTX 5070 modelinin yaklaşık yüzde 33 gerisinde olduğu görülüyor.

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Kartın teknik detayları da sızan bilgiler arasında. RTX 5060 Ti, 4.608 CUDA çekirdeği (36 SM) içeren GB206-300-A1 yongasını kullanıyor. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunulacak olan ekran kartının 128-bit bellek veri yolu ve 180W TGP değeriyle geleceği belirtiliyor. Bu TGP değeri, tek bir 8-pin güç konnektörüyle karşılanabilirken, özel üretim modellerinde muhtemelen 12V-2x6 konnektörünü göreceğiz.

İlginç bir şekilde RTX 5060 Ti için sızan tüm test sonuçları 16GB varyantına ait. Bu sızıntılar ise muhtemelen test için gönderilen ürünlerden kaynaklanıyor. Bu da Nvidia’nın 8GB modelini test için göndermemiş olabileceğini gösteriyor. RTX 5060 Ti 16GB’ın yaklaşık 400-450 dolar fiyat aralığında konumlanması bekleniyor.

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