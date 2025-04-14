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    Nvidia RTX 5060 Ti performansı netleşti: RTX 4060 Ti’dan yüzde 20 hızlı

    Nvidia’nın RTX 50 serisindeki bir sonraki hamlesi olan RTX 5060 Ti için sızıntılar devam ediyor. Son verilere göre RTX 5060 Ti 16GB modeli RTX 4060 Ti 16GB’dan yüzde 20 daha hızlı.
    Nvidia RTX 5060 Ti modeli RTX 4060 Ti’dan yüzde 20 daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil ekran kartı RTX 5060 Ti 16GB modeline ait performans testleri sızdırıldı. Ünlü donanım kaynaklarından VideoCardz tarafından paylaşılan 3DMark test sonuçları, RTX 5060 Ti 16GB’ın halefi RTX 4060 Ti 16GB’a göre yaklaşık yüzde 20 performans artışı sunduğunu gösteriyor. Öte yandan RTX 50 serisinin yeni üyesinin önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

    RTX 5060 Ti performansı netleşiyor

    Sızdırılan bilgilere göre RTX 5060 Ti 16GB, 3DMark test paketinde özellikle Speed Way, Fire Strike Ultra, Port Royal ve Fire Strike Extreme testlerinde rakibinin güçlü bir şekilde önünde yer alıyor. Genel olarak yüzde 20’lik bir performans farkı görülüyor. Hatırlanacağı üzere Geekbench testlerinde bu fark yüzde 14 seviyelerindeydi. Öte yandan RTX 5060 Ti 16GB’ın performans açısından RTX 5070 modelinin yaklaşık yüzde 33 gerisinde olduğu görülüyor.

    Kartın teknik detayları da sızan bilgiler arasında. RTX 5060 Ti, 4.608 CUDA çekirdeği (36 SM) içeren GB206-300-A1 yongasını kullanıyor. 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunulacak olan ekran kartının 128-bit bellek veri yolu ve 180W TGP değeriyle geleceği belirtiliyor. Bu TGP değeri, tek bir 8-pin güç konnektörüyle karşılanabilirken, özel üretim modellerinde muhtemelen 12V-2x6 konnektörünü göreceğiz.

    İlginç bir şekilde RTX 5060 Ti için sızan tüm test sonuçları 16GB varyantına ait. Bu sızıntılar ise muhtemelen test için gönderilen ürünlerden kaynaklanıyor. Bu da Nvidia’nın 8GB modelini test için göndermemiş olabileceğini gösteriyor. RTX 5060 Ti 16GB’ın yaklaşık 400-450 dolar fiyat aralığında konumlanması bekleniyor.

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    turksatkablonet 1 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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