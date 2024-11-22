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    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 5070 Ti özellikleri ortaya çıktı! İşte ilk bilgiler

    Nvidia'nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 50 "Blackwell" serisine ait dördüncü modelin, GeForce RTX 5070 Ti özellikleri sızdırıldı. İşte beklenenler ve daha fazlası...
    Nvidia RTX 5070 Ti özellikleri ortaya çıktı! Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    NVIDIA’nın yeni nesil ekran kartları için hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bugünse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tanınan sızınıt kaynağı kopite7kimi, RTX 5070 Ti modelinin özelliklerini paylaştı. Edinilen bilgilere göre bu yıl çok daha güçlü bir model karşımıza çıkacak.

    Nvidia RTX 5070 Ti özellikleri ortaya çıktı

    Kaçıranlar için RTX 5070 Ti, RTX 5070 ve RTX 5080 modelleri arasında bir yere konumlanacak. Buna göre Nvidia, yeni ekran kartında GB203 GPU kullanmayı hedefliyor. Bu da RTX 5080'de kullanılan GB203 GPU'nun kırpılmış bir versiyonu niteliğinde. Ayrıca "PG147 SKU 60" kod adıyla anılıyor ve PCB tasarımında büyük bir değişiim olmayacak. 

    Çekirdek sayısı açısından RTX 5070 Ti, 8.960 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Bu, RTX 4070 Ti modeline kıyasla %16,6 ve RTX 4070 Ti SUPER'den ise %6 daha yüksek. Ancak, çekirdek sayısındaki bu artış, önceki nesiller arasındaki fark kadar büyük değil. RTX 4070 Ti, RTX 3070 Ti'a kıyasla %26 artış sunmuştu.

    TDP tarafında RTX 5070 Ti'ın 300W TGP'ye sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslayacak olursak, bunun RTX 4070 Ti ve Ti Super'den 15W daha yüksek olduğunu hatırlatalım. Bellek konfigürasyonu ise henüz netleşmiş değil. NVIDIA’nın 256-bit veri yolu ve 16 GB VRAM kullanıp kullanmayacağı ya da 192-bit veri yolu ve 12 GB VRAM ile mi geleceği merak konusu.

    Nvidia RTX 5070 Ti özellikleri ortaya çıktı! Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Keza RTX 4070 Ti başlangıçta 12 GB VRAM ve 192-bit veri yolu ile piyasaya sürülmüş, daha sonra SUPER varyantında 16 GB VRAM'e yükseltilmişti.  Son olarak RTX 5070 Ti'ın resmi lansman tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak NVIDIA'nın GeForce RTX 5090, 5080 ve 5070 modellerini CES 2025'te tanıtması bekleniyor.

    Bu modellerden 5090 ve 5080'in Ocak ayında, 5070'in ise Şubat ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. RTX 5070 Ti ise büyük olasılıkla bu lansmanların ardından duyurulacak. Ancak kesin olan şu ki, CES 2025, hem NVIDIA hem de AMD'nin yeni nesil GPU'larıyla oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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