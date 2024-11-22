Nvidia RTX 5070 Ti özellikleri ortaya çıktı! İşte ilk bilgiler

Nvidia RTX 5070 Ti özellikleri ortaya çıktı
Kaçıranlar için RTX 5070 Ti, RTX 5070 ve RTX 5080 modelleri arasında bir yere konumlanacak. Buna göre Nvidia, yeni ekran kartında GB203 GPU kullanmayı hedefliyor. Bu da RTX 5080'de kullanılan GB203 GPU'nun kırpılmış bir versiyonu niteliğinde. Ayrıca "PG147 SKU 60" kod adıyla anılıyor ve PCB tasarımında büyük bir değişiim olmayacak.
Çekirdek sayısı açısından RTX 5070 Ti, 8.960 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Bu, RTX 4070 Ti modeline kıyasla %16,6 ve RTX 4070 Ti SUPER'den ise %6 daha yüksek. Ancak, çekirdek sayısındaki bu artış, önceki nesiller arasındaki fark kadar büyük değil. RTX 4070 Ti, RTX 3070 Ti'a kıyasla %26 artış sunmuştu.
TDP tarafında RTX 5070 Ti'ın 300W TGP'ye sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslayacak olursak, bunun RTX 4070 Ti ve Ti Super'den 15W daha yüksek olduğunu hatırlatalım. Bellek konfigürasyonu ise henüz netleşmiş değil. NVIDIA’nın 256-bit veri yolu ve 16 GB VRAM kullanıp kullanmayacağı ya da 192-bit veri yolu ve 12 GB VRAM ile mi geleceği merak konusu.
Bu modellerden 5090 ve 5080'in Ocak ayında, 5070'in ise Şubat ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. RTX 5070 Ti ise büyük olasılıkla bu lansmanların ardından duyurulacak. Ancak kesin olan şu ki, CES 2025, hem NVIDIA hem de AMD'nin yeni nesil GPU'larıyla oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.