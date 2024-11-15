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    Anlık Bildirim

    Nvidia'nın Arm işlemcisinden ilk ayrıntılar paylaşıldı: RTX 4070 mobil gücünde olabilir

    ARM tabanlı AI PC rekabetine dahil olmayı planlayan Nvidia, performans kousunda sınırları zorlayabilir. Nvidia'nın yaklaşan CPU'su için ilk ayrıntılar paylaşıldı. 
    Nvidia'nın Arm işlemcisinden ilk ayrıntılar paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, ARM tabanlı PC işlemcileriyle rekabete yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Bu konuda MediaTek ile çalışan şirketin daha önce yeni bir yonga seti tasarladığı ortaya çıkmıştı. Şimdi Nvidia'nın yeni yongası için ayrıntılar paylaşıldı. AMD Strix Halo serisine kıyasla RTX 4070 mobil gücünde olabilir.

    GPU bölümünde rakipsiz olabilir

    Sızdırılan bilgilere göre, Nvidia'nın yeni ARM işlemcisi yaklaşık 65W TDP seviyesinde, oyuncular için optimize edilmiş bir yapıya sahip olacak. Öyle ki GPU bölümünde RTX 4070 mobil performansı sunacağı belirtiliyor. Üstelik buna DLSS gibi teknolojilerin de ekleneceğini hatırlatalım. 

    Kötü haber şu ki, yeni yonga, Snapdragon X Elite veya AMD Strix Halo serisine kıyasla premium segmente dahil olabilir. Moore’s Law is Dead'e göre, Nvidia bunun için Alienware ile iş birliği planlıyor. İşlemci, 80W güç değerini hedefleyecek ve hafif sistemler için performans ve uzun pil süreleri sunacak. 

    Mevcut sızıntıya göre, yeni yonga setinin 2025 veya en geç 2026 yılında piyasaya sürülmesi muhtemel. Bu tarih, CES 2024’te tanıtması beklenen AMD Strix Halo serisiyle aynı. Kıyaslamak adına AMD’nin Ryzen AI Max 300 serisi, 120W güç tüketimi ve RDNA 3.5 grafik mimarisiyle karşımıza çıkacağını hatırlatalım.

    Nvidia'nın Tegra işlemcilerden elde ettiği birikim ve yapay zeka teknolojilerindeki liderliği göz önüne alındığında, bu hamlenin büyük bir etki yaratması muhtemel. Dolayısıyla hem performans hem de yenilik açısından PC çip pazarında yeni bir dönemin başladığını görebiliriz. Keza özellikle de mevcut çözümler tüketici ilgisi çekmeyi başaramadığından, rakipsiz bir konuma yerleşebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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