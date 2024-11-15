Nvidia'nın Arm işlemcisinden ilk ayrıntılar paylaşıldı: RTX 4070 mobil gücünde olabilir

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Tam Boyutta Gör Nvidia, ARM tabanlı PC işlemcileriyle rekabete yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Bu konuda MediaTek ile çalışan şirketin daha önce yeni bir yonga seti tasarladığı ortaya çıkmıştı. Şimdi Nvidia'nın yeni yongası için ayrıntılar paylaşıldı. AMD Strix Halo serisine kıyasla RTX 4070 mobil gücünde olabilir.

GPU bölümünde rakipsiz olabilir

Sızdırılan bilgilere göre, Nvidia'nın yeni ARM işlemcisi yaklaşık 65W TDP seviyesinde, oyuncular için optimize edilmiş bir yapıya sahip olacak. Öyle ki GPU bölümünde RTX 4070 mobil performansı sunacağı belirtiliyor. Üstelik buna DLSS gibi teknolojilerin de ekleneceğini hatırlatalım.

Kötü haber şu ki, yeni yonga, Snapdragon X Elite veya AMD Strix Halo serisine kıyasla premium segmente dahil olabilir. Moore’s Law is Dead'e göre, Nvidia bunun için Alienware ile iş birliği planlıyor. İşlemci, 80W güç değerini hedefleyecek ve hafif sistemler için performans ve uzun pil süreleri sunacak.

Mevcut sızıntıya göre, yeni yonga setinin 2025 veya en geç 2026 yılında piyasaya sürülmesi muhtemel. Bu tarih, CES 2024’te tanıtması beklenen AMD Strix Halo serisiyle aynı. Kıyaslamak adına AMD’nin Ryzen AI Max 300 serisi, 120W güç tüketimi ve RDNA 3.5 grafik mimarisiyle karşımıza çıkacağını hatırlatalım.

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Nvidia'nın Tegra işlemcilerden elde ettiği birikim ve yapay zeka teknolojilerindeki liderliği göz önüne alındığında, bu hamlenin büyük bir etki yaratması muhtemel. Dolayısıyla hem performans hem de yenilik açısından PC çip pazarında yeni bir dönemin başladığını görebiliriz. Keza özellikle de mevcut çözümler tüketici ilgisi çekmeyi başaramadığından, rakipsiz bir konuma yerleşebilir.

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