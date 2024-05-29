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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yaklaşmakta olan RTX 50 serisinin yılın sonlarına doğru çıkması ve tatil sezonundan önce raflardaki yerini alması bekleniyor. Nvidia’nın bu seride de ilk olarak GeForce RTX 5090 ve 5080 kartlarını satışa sunacağı söyleniyor. Aynı zamanda kartlarında Founders Edition (FE) modelleri de yine piyasaya giriş yapacak. Bununla birlikte son gelen bilgiler RTX 5090 FE modelinin ince yapıda olacağına işaret ediyor.

RTX 5090 FE, sadece iki slot olabilir

Şimdiye kadar sızan RTX 5090 FE tasarımları oldukça büyük ve cüsseli bir kartın geldiğini ortaya koyuyordu. Kartın üç fanlı olacağı ve dört yuva gibi hayli fazla alan kaplayacağı da iddia edilmişti. Ancak güvenilir kaynak kopite7kimi’ye göre RTX 5090 FE, iki fanlı tasarım ve iki slotluk tasarımla birlikte gelecek.

GeForce RTX 5090 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor 2 gün önce eklendi

Nvidia’nın RTX 5090 FE modelinde ince bir yapı sunması diğer üreticilerin de bu yapıda modeller ortaya koyabileceğine işaret ediyor, tabi bu bilgi doğruysa. Elbette özelleştirilmiş tasarımlarda bolca üç fanlı hatta dört yuvaya kadar uzanan tasarımları da görmemiz muhtemel.

Öte yandan giderek büyüyen ve ağırlaşan ekran kartları bir sorun haline geliyor. Bazı üst seviye anakartlarda artık güçlendirilmiş PCIe X16 slotunun standart haline geldiğini bile görmeye başladık. Bu nedenle daha az güç tüketen ve daha küçük olan kartları görmek iyi olacaktır.

Ek olarak RTX 5090’ın RTX 4090’dan daha düşük bir güç tüketimine sahip olup olmayacağı belirsiz ancak söylentilere göre soğutma tarafında daha verimli bir tasarım bulunacak. Nvidia, önemli performans kazanımları sunan Blackwell tabanlı yapay zeka GPU’larını birkaç ay önce tanıtmıştı. Bu mimarinin tüketici sınıfı kartlarda hayat bulmasını bekliyoruz.

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Nvidia RTX 5090 şaşırtıcı derecede ince olabilir