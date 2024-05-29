Nvidia RTX 5090 şaşırtıcı derecede ince olabilir

RTX 5090 FE, sadece iki slot olabilir
Şimdiye kadar sızan RTX 5090 FE tasarımları oldukça büyük ve cüsseli bir kartın geldiğini ortaya koyuyordu. Kartın üç fanlı olacağı ve dört yuva gibi hayli fazla alan kaplayacağı da iddia edilmişti. Ancak güvenilir kaynak kopite7kimi’ye göre RTX 5090 FE, iki fanlı tasarım ve iki slotluk tasarımla birlikte gelecek.
Nvidia’nın RTX 5090 FE modelinde ince bir yapı sunması diğer üreticilerin de bu yapıda modeller ortaya koyabileceğine işaret ediyor, tabi bu bilgi doğruysa. Elbette özelleştirilmiş tasarımlarda bolca üç fanlı hatta dört yuvaya kadar uzanan tasarımları da görmemiz muhtemel.
Öte yandan giderek büyüyen ve ağırlaşan ekran kartları bir sorun haline geliyor. Bazı üst seviye anakartlarda artık güçlendirilmiş PCIe X16 slotunun standart haline geldiğini bile görmeye başladık. Bu nedenle daha az güç tüketen ve daha küçük olan kartları görmek iyi olacaktır.
Ek olarak RTX 5090’ın RTX 4090’dan daha düşük bir güç tüketimine sahip olup olmayacağı belirsiz ancak söylentilere göre soğutma tarafında daha verimli bir tasarım bulunacak. Nvidia, önemli performans kazanımları sunan Blackwell tabanlı yapay zeka GPU’larını birkaç ay önce tanıtmıştı. Bu mimarinin tüketici sınıfı kartlarda hayat bulmasını bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.