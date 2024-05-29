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    Nvidia RTX 5090 şaşırtıcı derecede ince olabilir

    Nvidia’nın yaklaşmakta olan RTX 50 serisi ekran kartlarından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son raporlara göre amiral gemisi GeForce RTX 5090, son derece ince yapıda olabilir.
    Nvidia RTX 5090 şaşırtıcı derecede ince olabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yaklaşmakta olan RTX 50 serisinin yılın sonlarına doğru çıkması ve tatil sezonundan önce raflardaki yerini alması bekleniyor. Nvidia’nın bu seride de ilk olarak GeForce RTX 5090 ve 5080 kartlarını satışa sunacağı söyleniyor. Aynı zamanda kartlarında Founders Edition (FE) modelleri de yine piyasaya giriş yapacak. Bununla birlikte son gelen bilgiler RTX 5090 FE modelinin ince yapıda olacağına işaret ediyor.

    RTX 5090 FE, sadece iki slot olabilir

    Şimdiye kadar sızan RTX 5090 FE tasarımları oldukça büyük ve cüsseli bir kartın geldiğini ortaya koyuyordu. Kartın üç fanlı olacağı ve dört yuva gibi hayli fazla alan kaplayacağı da iddia edilmişti. Ancak güvenilir kaynak kopite7kimi’ye göre RTX 5090 FE, iki fanlı tasarım ve iki slotluk tasarımla birlikte gelecek.

    Nvidia’nın RTX 5090 FE modelinde ince bir yapı sunması diğer üreticilerin de bu yapıda modeller ortaya koyabileceğine işaret ediyor, tabi bu bilgi doğruysa. Elbette özelleştirilmiş tasarımlarda bolca üç fanlı hatta dört yuvaya kadar uzanan tasarımları da görmemiz muhtemel.

    Öte yandan giderek büyüyen ve ağırlaşan ekran kartları bir sorun haline geliyor. Bazı üst seviye anakartlarda artık güçlendirilmiş PCIe X16 slotunun standart haline geldiğini bile görmeye başladık. Bu nedenle daha az güç tüketen ve daha küçük olan kartları görmek iyi olacaktır.

    Ek olarak RTX 5090’ın RTX 4090’dan daha düşük bir güç tüketimine sahip olup olmayacağı belirsiz ancak söylentilere göre soğutma tarafında daha verimli bir tasarım bulunacak. Nvidia, önemli performans kazanımları sunan Blackwell tabanlı yapay zeka GPU’larını birkaç ay önce tanıtmıştı. Bu mimarinin tüketici sınıfı kartlarda hayat bulmasını bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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