GeForce RTX 5090 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

GeForce RTX 5090, chiplet tasarımını benimsemeyecek
Hatırlanacağı üzere Nvidia, Blackwell mimarisini temel alan yapay zeka GPU’ları B100 ve B200 yongalarında çok yongalı, yani chiplet tasarımını benimsemişti. Ancak gelen yeni bilgiler gösteriyor ki firma, tüketici odaklı GPU kalıpları için monolitik tasarımda ilerlemeye devam edecek. Dolayısıyla GeForce RTX 5090’a güç verecek GB202 GPU’su monolitik bir tasarımı kullanacak.
Bu GPU, SM başına 128 çekirdek tasarımını koruması durumunda 192 SM birimiyle 24.567 CUDA çekirdeğine sahip olacak. GeForce RTX 5080’de bu grafik işlem biriminin kırpılmış hali olan GB203’ün yer alması bekleniyor. Aktarılanlara göre RTX 5080, iki kat daha az CUDA çekirdeğine sahip olacak. Dolayısıyla 12.200 çekirdekli bir donanım görebiliriz. Bu da nesilden nesile yüzde 26’lık artış anlamına geliyor. RTX 5090’daki CUDA sayısı ise nesilden nesile yüzde 50 oranında artmış olacak.
Halen RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı. RTX 5080’in bu kartın yarısı gücünde olacağının söylenmesi akıllara Nvidia’nın aslında iki GB203 kalıbını birleştirerek GB202 haline getirebileceğini getiriyor. Firma esasında Blackwell B200’de buna benzer bir şey yapmıştı.Bununla birlikte Nvidia’nın yeni kartları transistör yoğunluğunu yüzde 30 artıran TSMC 4NP işlem düğümünde (5nm) üretmesi bekleniyor. Ayrıca RTX 5090’ın 512 bitlik bir arayüze sahip olacağı da söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.