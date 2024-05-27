GeForce RTX 5090 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, bu yılın sonlarında yeni GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıtmayı planlıyor. Teknoloji devinin başlangıçta RTX 5080’i ve ardından RTX 5090’ı piyasaya süreceği söylenirken AMD tarafında da RDNA 4 tabanlı ekran kartlarını göreceğiz. Ancak AMD, en azından bu nesilde Nvidia’nın üst seviye kartlarıyla rekabet edecek bir ürün tanıtmayacak. Öte yandan son gelen bilgiler GeForce RTX 5090 hakkında daha fazla ayrıntıyı açığa çıkarıyor.

GeForce RTX 5090, chiplet tasarımını benimsemeyecek

Hatırlanacağı üzere Nvidia, Blackwell mimarisini temel alan yapay zeka GPU’ları B100 ve B200 yongalarında çok yongalı, yani chiplet tasarımını benimsemişti. Ancak gelen yeni bilgiler gösteriyor ki firma, tüketici odaklı GPU kalıpları için monolitik tasarımda ilerlemeye devam edecek. Dolayısıyla GeForce RTX 5090’a güç verecek GB202 GPU’su monolitik bir tasarımı kullanacak.

Bu GPU, SM başına 128 çekirdek tasarımını koruması durumunda 192 SM birimiyle 24.567 CUDA çekirdeğine sahip olacak. GeForce RTX 5080’de bu grafik işlem biriminin kırpılmış hali olan GB203’ün yer alması bekleniyor. Aktarılanlara göre RTX 5080, iki kat daha az CUDA çekirdeğine sahip olacak. Dolayısıyla 12.200 çekirdekli bir donanım görebiliriz. Bu da nesilden nesile yüzde 26’lık artış anlamına geliyor. RTX 5090’daki CUDA sayısı ise nesilden nesile yüzde 50 oranında artmış olacak.

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Halen RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı. RTX 5080’in bu kartın yarısı gücünde olacağının söylenmesi akıllara Nvidia’nın aslında iki GB203 kalıbını birleştirerek GB202 haline getirebileceğini getiriyor. Firma esasında Blackwell B200’de buna benzer bir şey yapmıştı.Bununla birlikte Nvidia’nın yeni kartları transistör yoğunluğunu yüzde 30 artıran TSMC 4NP işlem düğümünde (5nm) üretmesi bekleniyor. Ayrıca RTX 5090’ın 512 bitlik bir arayüze sahip olacağı da söyleniyor.

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GeForce RTX 5090 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor