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    GeForce RTX 5090 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

    Nvidia, 2024 yılının sonlarına doğru yeni GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıtmayı planlıyor. Şimdi ise serinin tepe modeli GeForce RTX 5090 hakkında yeni bilgiler geldi.
    GeForce RTX 5090 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bu yılın sonlarında yeni GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarını tanıtmayı planlıyor. Teknoloji devinin başlangıçta RTX 5080’i ve ardından RTX 5090’ı piyasaya süreceği söylenirken AMD tarafında da RDNA 4 tabanlı ekran kartlarını göreceğiz. Ancak AMD, en azından bu nesilde Nvidia’nın üst seviye kartlarıyla rekabet edecek bir ürün tanıtmayacak. Öte yandan son gelen bilgiler GeForce RTX 5090 hakkında daha fazla ayrıntıyı açığa çıkarıyor.

    GeForce RTX 5090, chiplet tasarımını benimsemeyecek

    Hatırlanacağı üzere Nvidia, Blackwell mimarisini temel alan yapay zeka GPU’ları B100 ve B200 yongalarında çok yongalı, yani chiplet tasarımını benimsemişti. Ancak gelen yeni bilgiler gösteriyor ki firma, tüketici odaklı GPU kalıpları için monolitik tasarımda ilerlemeye devam edecek. Dolayısıyla GeForce RTX 5090’a güç verecek GB202 GPU’su monolitik bir tasarımı kullanacak.

    Bu GPU, SM başına 128 çekirdek tasarımını koruması durumunda 192 SM birimiyle 24.567 CUDA çekirdeğine sahip olacak. GeForce RTX 5080’de bu grafik işlem biriminin kırpılmış hali olan GB203’ün yer alması bekleniyor. Aktarılanlara göre RTX 5080, iki kat daha az CUDA çekirdeğine sahip olacak. Dolayısıyla 12.200 çekirdekli bir donanım görebiliriz. Bu da nesilden nesile yüzde 26’lık artış anlamına geliyor. RTX 5090’daki CUDA sayısı ise nesilden nesile yüzde 50 oranında artmış olacak.

    Halen RTX 5090 ve kullanacağı GB202 GPU’su hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı. RTX 5080’in bu kartın yarısı gücünde olacağının söylenmesi akıllara Nvidia’nın aslında iki GB203 kalıbını birleştirerek GB202 haline getirebileceğini getiriyor. Firma esasında Blackwell B200’de buna benzer bir şey yapmıştı.Bununla birlikte Nvidia’nın yeni kartları transistör yoğunluğunu yüzde 30 artıran TSMC 4NP işlem düğümünde (5nm) üretmesi bekleniyor. Ayrıca RTX 5090’ın 512 bitlik bir arayüze sahip olacağı da söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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