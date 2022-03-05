Rusya'dan dijital platformlara misilleme: Twitter ve Facebook erişime kapatılıyor

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD ve birçok Avrupa ülkesi Rusya’ya olan ambargo planlarını açıklamaya devam ediyor. Ülkelerin yanı sıra büyük teknoloji firmalarından da tepkiler alan Rusya, sosyal medya platformlarına misilleme yaparak Facebook ve Twitter’a olan erişimi engellemeye başladı.

Rus devlet hesaplarına kısıtlamalar getirilmişti

Bilindiği üzere Facebook, Rus devlet medyasına bağlı Facebook ve Instagram hesaplarına kısıtlamalar getirirken, Twitter ise bu hesaplara bağlı tweetlere uyarılar eklemeye başlamıştı. Bununla birlikte Rusya'dan büyük tepki alan harekete TikTok ve Google'da katılarakRT, Sputnik medya kanallarını ABD ve Avrupa'da engellediğini duyurdu.

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Cuma günü yeni açıklamalarda bulunan Rus yetkililer, devlet medya kuruluşlarının engellemesine atıfta bulunarak, Rusya'da Facebook, Twitter, BBC, Deutsche Welle ve birçok servisin erişime kapatıldığını duyurdu. Yeni açıklamalar itibariyle kaynaklar, ülkede Instagram ve Google Play Store hizmetlerinin devam ettiğini ancak Facebook ve Twitter’a VPN aracılığıyla bile erişilemediğini bildiriyor.

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