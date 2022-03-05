Rusya'dan dijital platformlara misilleme: Twitter ve Facebook erişime kapatılıyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD ve birçok Avrupa ülkesi Rusya’ya olan ambargo planlarını açıklamaya devam ediyor. Ülkelerin yanı sıra büyük teknoloji firmalarından da tepkiler alan Rusya, sosyal medya platformlarına misilleme yaparak Facebook ve Twitter’a olan erişimi engellemeye başladı.
Rus devlet hesaplarına kısıtlamalar getirilmişti
Bilindiği üzere Facebook, Rus devlet medyasına bağlı Facebook ve Instagram hesaplarına kısıtlamalar getirirken, Twitter ise bu hesaplara bağlı tweetlere uyarılar eklemeye başlamıştı. Bununla birlikte Rusya'dan büyük tepki alan harekete TikTok ve Google'da katılarakRT, Sputnik medya kanallarını ABD ve Avrupa'da engellediğini duyurdu.
Cuma günü yeni açıklamalarda bulunan Rus yetkililer, devlet medya kuruluşlarının engellemesine atıfta bulunarak, Rusya'da Facebook, Twitter, BBC, Deutsche Welle ve birçok servisin erişime kapatıldığını duyurdu. Yeni açıklamalar itibariyle kaynaklar, ülkede Instagram ve Google Play Store hizmetlerinin devam ettiğini ancak Facebook ve Twitter’a VPN aracılığıyla bile erişilemediğini bildiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..