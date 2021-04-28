Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti

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Grafik teknolojileri konusunda yeniliğe imza atan Nvidia bir yandan da ilgili eğitimlerle katma değerli işler yapmaya devam ediyor. Nvidia Studio Workshop Serisi eğitimlerinin üçüncüsü bugün gerçekleşti.

Nvidia Studio Workshop Serisi nedir?

Nvidia Studio Workshop Serisi firmanın Navras Akademi ile yürüttüğü 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri konusunda farkındalık yaratmak amacını taşıyan bir eğitim programı. Bu sayede bilgisayar oyunu oluşturmanın temel adımları konusunda ücretsiz eğitimler veriliyor.

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Nvidia Studio Workshop Serisi toplamda 4 bölümden oluşuyor. İlk iki bölümde 3D modellemeye giriş ve modelleme örnekleri anlatılmıştı. Yine modelleme ve hareket yakalama tekniğinin anlatıldığı üçüncü eğitim tamamlanmış oldu.

Nvidia Türkiye Twitch kanalında yeni bölüm yayınlanmış durumda. YouTube kanalında ise ilk iki bölüm erişilebilir durumda ve üçüncü bölüm de kısa süre içerisinde yüklenmiş olacak.

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Sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA’nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.

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