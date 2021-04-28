Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti

    Nvidia, 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Navras Akademi ile yürüttüğü Nvidia Studio Workshop eğitim serisine devam ediyor.
    28 Nisan 2021, 23:21 (Güncellendi, 29 Nisan, 00:06)
    297
    6
    1
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti
    Tam Boyutta Gör

    Grafik teknolojileri konusunda yeniliğe imza atan Nvidia bir yandan da ilgili eğitimlerle katma değerli işler yapmaya devam ediyor. Nvidia Studio Workshop Serisi eğitimlerinin üçüncüsü bugün gerçekleşti.

    Nvidia Studio Workshop Serisi nedir?

    Nvidia Studio Workshop Serisi firmanın Navras Akademi ile yürüttüğü 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri konusunda farkındalık yaratmak amacını taşıyan bir eğitim programı. Bu sayede bilgisayar oyunu oluşturmanın temel adımları konusunda ücretsiz eğitimler veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ethereum; Netflix ve Coca-Cola’yı geride bıraktı"

    Nvidia Studio Workshop Serisi toplamda 4 bölümden oluşuyor. İlk iki bölümde 3D modellemeye giriş ve modelleme örnekleri anlatılmıştı. Yine modelleme ve hareket yakalama tekniğinin anlatıldığı üçüncü eğitim tamamlanmış oldu.

    Nvidia Türkiye Twitch kanalında yeni bölüm yayınlanmış durumda. YouTube kanalında ise ilk iki bölüm erişilebilir durumda ve üçüncü bölüm de kısa süre içerisinde yüklenmiş olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Unity motoruna DLSS desteği ekleniyor

    Sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA’nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.

    Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti
    Tam Boyutta Gör

     

    Nvidia Türkiye YouTube

     

     

    Nvidia Türkiye Twitch

     

     



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    BekirHan (Bekir Han) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Character Creator kısmı gerçekten güzel. İzlemenizi tavsiye ederim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı 3 sa. Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı 4 sa. Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat" 4 sa. Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti Sonraki Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı 5 sa. Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 6 sa. Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor 6 sa. Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı 6 sa. Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor 6 sa. Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu 7 sa. 5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor 7 sa. Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV 7 sa. RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor 8 sa. ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı 8 sa. Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı 9 sa. Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de! 9 sa. AMD rekor üstüne rekor kırıyor 9 sa. PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı 9 sa. Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor 10 sa. Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu 10 sa. Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması 10 sa. Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı 11 sa. 2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda 11 sa. PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız