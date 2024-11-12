NVIDIA, üretim hattını GeForce RTX 50 serisine kaydırdı: RTX 40 ne olacak?

NVIDIA, üretimi GeForce RTX 50 serisine kaydırdı
NVIDIA, üretim kapasitelerini yeniden ayarlayarak gelecek nesil grafik kartlarına odaklanmaya başladı. Board Channels'tan gelen raporlara göre, NVIDIA üretim hattını RTX 50 serisine odaklamak amacıyla yeniden yapılandırıyor ve yalnızca AD107 serisi geçici olarak üretimde kalacak. Bu da AD102, 103, 104 ve 106 gibi modellerin üretiminin sona erdiği anlamına geliyor.
NVIDIA, şu an için RTX 40 serisindeki herhangi bir GPU'yu resmen sonlandırmış değil. Ancak grafik kartı dünyasında “üretimden kaldırma” terimi, daha fazla üretim yapılmaması ve mevcut stokların tükenene kadar piyasaya sunulması anlamına geliyor. Bu süreç genellikle haftalar veya aylar alabiliyor ki bunun en büyük nedeni "Blackwell" serisinin yolda oluşu.
Board Channels: “Üst düzey kaynaklara göre, NVIDIA tüm AD106 üretim hattını kapattı ve bu hattın kapasitesini tamamen RTX 50 serisine tahsis etti. Sadece AD107 hattı geçici olarak tutuluyor. Bu geçiş hızlanırken, orta ve üst segment RTX 40 GPU’ların üretimi durma noktasına geliyor, bu da AIC (Add-in Card) ortaklarının stok bulmakta zorlanabileceği anlamına geliyor.”
Son raporlara göre Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Yukarıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Beklenen çıkış tarihleri ise şu şekilde;
- RTX 5090/5090D/5080: Ocak 2025
- RTX 5070/5070Ti: Şubat 2025
- RTX 5060/5060Ti: Mart 2025
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir