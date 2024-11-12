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    NVIDIA, üretim hattını GeForce RTX 50 serisine kaydırdı: RTX 40 ne olacak?

    Nvidia, Blackwell mimarisine dayanan GeForce RTX 50 ekran kartları için RTX 40 üretimini neredeyse kesiyor. Üretimde ise yalnızca tek bir ADA GPU'su kalacak. İşte detaylar...
    NVIDIA, üretim hattını RTX 50 serisine kaydırdı: RTX 40 bitiyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni nesil ekran kartı serisi GeForce RTX 50 "Blackwell" mimarisini tamamladı ve bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Şimdi bekleyiş sürerken, üretim hattında da bazı düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. RTX 50 serisi yaklaşırken, yalnızca tek bir RTX 40 GPU üretimde kalacak. 

    NVIDIA, üretimi GeForce RTX 50 serisine kaydırdı

    NVIDIA, üretim kapasitelerini yeniden ayarlayarak gelecek nesil grafik kartlarına odaklanmaya başladı. Board Channels'tan gelen raporlara göre, NVIDIA üretim hattını RTX 50 serisine odaklamak amacıyla yeniden yapılandırıyor ve yalnızca AD107 serisi geçici olarak üretimde kalacak. Bu da AD102, 103, 104 ve 106 gibi modellerin üretiminin sona erdiği anlamına geliyor.

    NVIDIA, şu an için RTX 40 serisindeki herhangi bir GPU'yu resmen sonlandırmış değil. Ancak grafik kartı dünyasında “üretimden kaldırma” terimi, daha fazla üretim yapılmaması ve mevcut stokların tükenene kadar piyasaya sunulması anlamına geliyor. Bu süreç genellikle haftalar veya aylar alabiliyor ki bunun en büyük nedeni "Blackwell" serisinin yolda oluşu. 

    Board Channels: “Üst düzey kaynaklara göre, NVIDIA tüm AD106 üretim hattını kapattı ve bu hattın kapasitesini tamamen RTX 50 serisine tahsis etti. Sadece AD107 hattı geçici olarak tutuluyor. Bu geçiş hızlanırken, orta ve üst segment RTX 40 GPU’ların üretimi durma noktasına geliyor, bu da AIC (Add-in Card) ortaklarının stok bulmakta zorlanabileceği anlamına geliyor.”

    Son raporlara göre Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Yukarıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Beklenen çıkış tarihleri ise şu şekilde;

    • RTX 5090/5090D/5080: Ocak 2025
    • RTX 5070/5070Ti: Şubat 2025
    • RTX 5060/5060Ti: Mart 2025
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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