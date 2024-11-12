NVIDIA, üretim hattını GeForce RTX 50 serisine kaydırdı: RTX 40 ne olacak?

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Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni nesil ekran kartı serisi GeForce RTX 50 "Blackwell" mimarisini tamamladı ve bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Şimdi bekleyiş sürerken, üretim hattında da bazı düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. RTX 50 serisi yaklaşırken, yalnızca tek bir RTX 40 GPU üretimde kalacak.

NVIDIA, üretimi GeForce RTX 50 serisine kaydırdı

NVIDIA, üretim kapasitelerini yeniden ayarlayarak gelecek nesil grafik kartlarına odaklanmaya başladı. Board Channels'tan gelen raporlara göre, NVIDIA üretim hattını RTX 50 serisine odaklamak amacıyla yeniden yapılandırıyor ve yalnızca AD107 serisi geçici olarak üretimde kalacak. Bu da AD102, 103, 104 ve 106 gibi modellerin üretiminin sona erdiği anlamına geliyor.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 1 hf. önce eklendi

NVIDIA, şu an için RTX 40 serisindeki herhangi bir GPU'yu resmen sonlandırmış değil. Ancak grafik kartı dünyasında “üretimden kaldırma” terimi, daha fazla üretim yapılmaması ve mevcut stokların tükenene kadar piyasaya sunulması anlamına geliyor. Bu süreç genellikle haftalar veya aylar alabiliyor ki bunun en büyük nedeni "Blackwell" serisinin yolda oluşu.

Board Channels: “Üst düzey kaynaklara göre, NVIDIA tüm AD106 üretim hattını kapattı ve bu hattın kapasitesini tamamen RTX 50 serisine tahsis etti. Sadece AD107 hattı geçici olarak tutuluyor. Bu geçiş hızlanırken, orta ve üst segment RTX 40 GPU’ların üretimi durma noktasına geliyor, bu da AIC (Add-in Card) ortaklarının stok bulmakta zorlanabileceği anlamına geliyor.”

Son raporlara göre Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Kartların beklenen özelliklerini ise sizlere daha önce aktarmıştık. Yukarıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Beklenen çıkış tarihleri ise şu şekilde;

RTX 5090/5090D/5080 : Ocak 2025

: Ocak 2025 RTX 5070/5070Ti : Şubat 2025

: Şubat 2025 RTX 5060/5060Ti: Mart 2025

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NVIDIA, üretim hattını RTX 50 serisine kaydırdı: RTX 40 bitiyor