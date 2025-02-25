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    Nvidia App güncellendi: DLSS Override için yeni model geldi

    Nvidia'nın geçtiğimiz aylarda kullanıcılarla buluşturduğu yeni "Nvidia App" uygulaması güncellendi. Yeni sürüm, DLSS Override için yeni model ve daha fazlasını içeriyor.
    Nvidia App güncellendi: DLSS Override için yeni model geldi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, GeForce Experience yerine sunduğu "Nvidia App" için yeni bir güncelleme paylaştı. 11.0.2.337 sürümü, hata düzeltmelerinin yanı sıra özellikle DLSS Override desteğine odaklanıyor. Güncellenen DLSS modeli sayesinde, oyuncular artık yeni Transformer K modeliyle DLSS Super Resolution'ı daha verimli kullanabilecek.

    DLSS Override için yeni model hazır

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Nvidia App için paylaşılan son güncelleme özellikle DLSS Override'a odaklanıyor ve yeni Transformer K modeli ile DLSS Super Resolution desteği genişletildi. Böylece oyuncular, en güncel DLSS modellerine doğrudan erişerek manuel olarak DLL dosyalarıyla uğraşmadan oyunlarına entegre edebilecek.

    Nvidia App güncellendi: DLSS Override için yeni model geldi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bir süredir devam eden "Oyun Filtreleri" ile ilgili sorun hâlâ çözülmedi. Daha önce yaşanan bir hata nedeniyle Nvidia, bu filtreleri varsayılan olarak devre dışı bıraktı. Oyun performansını olumsuz etkileyen bu hatanın düzeltilip düzeltilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

    Son olarak, yeni güncelleme genel hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor. Nvidia App üzerinden güncellemeyi indirerek en yeni özelliklere erişebilirsiniz. Düzeltilen sorunlara aşağıdan göz atabilir ve Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

    • NVIDIA Broadcast yeni AI efektleri
    • NVIDIA Smooth Motion desteği
    • RTX Video İyileştirmeleri
    • Yeni Kontrol Paneli Ekran Özellikleri
    • Güncellenen Varsayılan Shadowplay Bit Hızı Ayarları
    • 7 Yeni Oyun İçin Optimum Ayarlar Desteği Eklendi:
      • Delta Force (GLOBAL)
      • Farming Simulator 25
      • Indiana Jones And The Great Circle
      • Marvel Rivals
      • Microsoft Flight Simulator 2024
      • Path of Exile 2
      • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
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