Nvidia App güncellendi: DLSS Override için yeni model geldi

DLSS Override için yeni model hazır
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Nvidia App için paylaşılan son güncelleme özellikle DLSS Override'a odaklanıyor ve yeni Transformer K modeli ile DLSS Super Resolution desteği genişletildi. Böylece oyuncular, en güncel DLSS modellerine doğrudan erişerek manuel olarak DLL dosyalarıyla uğraşmadan oyunlarına entegre edebilecek.
Son olarak, yeni güncelleme genel hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor. Nvidia App üzerinden güncellemeyi indirerek en yeni özelliklere erişebilirsiniz. Düzeltilen sorunlara aşağıdan göz atabilir ve Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
- NVIDIA Broadcast yeni AI efektleri
- NVIDIA Smooth Motion desteği
- RTX Video İyileştirmeleri
- Yeni Kontrol Paneli Ekran Özellikleri
- Güncellenen Varsayılan Shadowplay Bit Hızı Ayarları
- 7 Yeni Oyun İçin Optimum Ayarlar Desteği Eklendi:
- Delta Force (GLOBAL)
- Farming Simulator 25
- Indiana Jones And The Great Circle
- Marvel Rivals
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Path of Exile 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
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