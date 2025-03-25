Nvidia App güncellendi: Özel ölçekleme ve dahası

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın GeForce Experience yerine sunduğu "Nvidia App" uygulaması yeni bir güncelleme aldı. 11.0.2.337 sürümü ile gelen özellikler arasında DLSS Override desteğinin genişletilmesi ve özel çözünürlük ölçekleme seçenekleri yer alıyor. İşte sunulan tüm yenilikler...

Nvidia App güncellendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Nvidia App için paylaşılan son güncelleme özellikle DLSS Override'a odaklanıyor. Buna göre daha önce DLAA ve "Ultra Performans" ile sınırlı olan özellik artık Performans, Dengeli ve Kalite seçenekleri ile geliyor. Böylece DLSS desteği olmayan oyunlarda bile yapay zeka destekli görsel iyileştirmeler yapılabilecek.

Tam Boyutta Gör Üstelik uygulamaya "Özel Ölçekleme Seçenekleri" de eklendi. Bu ayar üzerinden DLSS Super Resolution artık %33 ile %100 arasında manuel olarak ölçeklenebiliyor. %100 DLAA’ya, %33 ise Ultra Performance moduna karşılık geliyor. Nvidia App'e gelen bir diğer önemli yenilik ise, Nvidia Kontrol Paneli'ndeki Görüntü Ölçekleme (Display Scaling) ve Renk Ayarları (Display Color Settings) seçeneklerinin bu yeni uygulamaya taşınması oldu.

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Ayrıca, Project G-Assist erişime açıldı ve DLSS Override işlevi genişletildi. Güncellenen Nvidia App sürümünü indirerek en yeni özelliklere erişebilirsiniz. Nvidia App sürümüyle birlikte GeForce Game Ready Driver (GRD) veya Nvidia Studio Driver 572.83 WHQL ve üzeri sürümlere sahip kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

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