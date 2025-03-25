Nvidia App güncellendi: Özel ölçekleme ve dahası

Nvidia App güncellendi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Nvidia App için paylaşılan son güncelleme özellikle DLSS Override'a odaklanıyor. Buna göre daha önce DLAA ve "Ultra Performans" ile sınırlı olan özellik artık Performans, Dengeli ve Kalite seçenekleri ile geliyor. Böylece DLSS desteği olmayan oyunlarda bile yapay zeka destekli görsel iyileştirmeler yapılabilecek.
Ayrıca, Project G-Assist erişime açıldı ve DLSS Override işlevi genişletildi. Güncellenen Nvidia App sürümünü indirerek en yeni özelliklere erişebilirsiniz. Nvidia App sürümüyle birlikte GeForce Game Ready Driver (GRD) veya Nvidia Studio Driver 572.83 WHQL ve üzeri sürümlere sahip kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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