Nvidia ve HiSilicon en iyi yarı iletken firmaları arasına girdi

Tam Boyutta Gör

Intel ve Samsung’un liderlik mücadelesi verdiği yarı iletken pazarının en iyi 10 listesine iki yeni isim daha katıldı. Nvidia ve HiSilicon satışları arttırınca pazarın en iyilerinden olmayı başardı.

Yeni en iyiler

Yılın ilk çeyreği raporuna göre Intel toplamda 19.5 milyar dolar yarı iletken satışı yaparak liderliğini sürdürdü. Yıl bazında yüzde 23 civarında artış yaşadı. Samsung ise 14.7 milyar dolarlık satış yaptı. Bu iki firma hem tasarımcı hem de dökümcü konumunda. Samsung ayrıca sensör gibi farklı yarı iletkenler de üretiyor (O-S-D).

İlginizi Çekebilir

Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor

Ayrıca Bkz. "Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı"

TSMC sadece döküm yapmasına rağmen 10.3 milyar dolarlık satış yaparak üçüncü sıraya yerleşmiş. Yıl bazında yüzde 45 gibi önemli bir yükseliş yakalamış. Bunda 7nm EUV sürecinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Nvidia bu dönemde 3.03 milyar dolar yarı iletken satışı yapmış ve yüzde 37 artış yaşamış. Oyuncu ekran kartları dışında kurumsal pazar ve sürücüsüz araç sektöründe de firma önemli bir role sahip.

Huawei’nin iştiraki HiSilicon ise 2.67 milyar dolarlık satış yapmış ve listeye onuncu sıradan girmiş. Yıl bazında yüzde 57 artış yaşayan firma Huawei telefonları sayesinde bugünlere geldi. Şimdilerde yapay zeka ve sunucular için de işlemciler üretiyor. Ayrıca listedeki ilk Çinli firma olma özelliğine de sahip. Nvidia ve HiSilicon’un önümüzdeki dönemde atacağı adımlar bu listedeki yerlerini de etkileyecek.

https://www.techpowerup.com/266756/nvidia-and-hisilicon-enter-top-10-semiconductor-suppliers-list

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.