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    Nvidia ve HiSilicon en iyi yarı iletken firmaları arasına girdi

    Son dönemde satışlarını arttıran Nvidia ve HiSilicon tasarımcıları en çok gelir elde eden 10 firma arasına girmeyi başardı. Listenin liderliğinde ise Intel oturuyor.
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    Haber Editörü
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    Nvidia ve HiSilicon en iyi yarı iletken firmaları arasına girdi
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    Intel ve Samsung’un liderlik mücadelesi verdiği yarı iletken pazarının en iyi 10 listesine iki yeni isim daha katıldı. Nvidia ve HiSilicon satışları arttırınca pazarın en iyilerinden olmayı başardı.

    Yeni en iyiler

    Yılın ilk çeyreği raporuna göre Intel toplamda 19.5 milyar dolar yarı iletken satışı yaparak liderliğini sürdürdü. Yıl bazında yüzde 23 civarında artış yaşadı. Samsung ise 14.7 milyar dolarlık satış yaptı. Bu iki firma hem tasarımcı hem de dökümcü konumunda. Samsung ayrıca sensör gibi farklı yarı iletkenler de üretiyor (O-S-D).

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    TSMC sadece döküm yapmasına rağmen 10.3 milyar dolarlık satış yaparak üçüncü sıraya yerleşmiş. Yıl bazında yüzde 45 gibi önemli bir yükseliş yakalamış. Bunda 7nm EUV sürecinin etkili olduğu ifade ediliyor.

    Nvidia bu dönemde 3.03 milyar dolar yarı iletken satışı yapmış ve yüzde 37 artış yaşamış. Oyuncu ekran kartları dışında kurumsal pazar ve sürücüsüz araç sektöründe de firma önemli bir role sahip.

    Huawei’nin iştiraki HiSilicon ise 2.67 milyar dolarlık satış yapmış ve listeye onuncu sıradan girmiş. Yıl bazında yüzde 57 artış yaşayan firma Huawei telefonları sayesinde bugünlere geldi. Şimdilerde yapay zeka ve sunucular için de işlemciler üretiyor. Ayrıca listedeki ilk Çinli firma olma özelliğine de sahip. Nvidia ve HiSilicon’un önümüzdeki dönemde atacağı adımlar bu listedeki yerlerini de etkileyecek.



    https://www.techpowerup.com/266756/nvidia-and-hisilicon-enter-top-10-semiconductor-suppliers-list Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 1 hf.
    İkisi için de büyük başarı. Nvidia 25 yılda grafik işlemci işini alıp yürütüp bu noktaya getirmiş durumda. HiSilicon ise rakibi olan devler arasında bu seviyede üretim yap(tır)ıyor. Haberde Intel'in nasıl bir dev olduğunu da tekrar anlıyoruz. 19,5 milyar dolarlık üretim nedir yahu... Nvidia'nın 6 katından fazla. Amd ortada yok. Onun da cidden 10 katı falan demek ki.

    Edit: 2019 tablosunda Amd 23. sıradaymış, intel ikinci sırada. Amd 2020 ilk çeyreği göremedim.
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    krımınal (amphibian reptantis) 1 hf.
    Bu kadar ambargo ve yasağa rağmen Hisilicon için başarı bence tablo
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çin de üretilen tüm telefonlar ve bilgisayarlar Çin yapımı işlemciler kullanacak, derse hiSilicon 1. olur
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    .V. 1 hf. celik44
    Tsmc satışlarının içerisinde sanırım fakat nvidia'nın da işlemcileri başka üretici tarafından sağlanıyor neden onu bağımsız ele alıyorlar anlamadım.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Huawei sadece kendine üretiyor diğerleri herkese buna rağmen ilk 10 çok iyi
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