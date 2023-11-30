NVIDIA ve KAFT iş birliğiyle hazırlanan tişörtler satışa sunuldu

NVIDIA, tasarımlarıyla beğenilen yerli giyim ve tasarım markası KAFT ile iş birliği yaptı. Oyun, yapay zeka ve içerik üretimi teknolojilerini odağına alan bir giyim koleksiyonu hazırlandı.

KAFT, NVIDIA ürünlerinden ilham alarak oyunculuk, yapay zeka teknolojileri ve bireysel üretim odaklı tasarımlar hazırladı. Bu özel koleksiyon, sadece teknoloji meraklılarına değil, aynı zamanda estetik ve özgünlüğe önem veren herkese hitap ediyor. Yeni koleksiyon, estetikle teknolojiyi buluşturarak, kullanıcılara ilham verici bir dünyanın kapılarını aralıyor.

NVIDIA STUDIO x KAFT kapsül koleksiyonunda üç farklı tişört bulunuyor.

CHECKPOINT: Bilgisayar Oyunlarına Adanmışlık

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NVIDIA’nın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan bilgisayar oyunları ve gerçek zamanlı grafik teknolojileri, ekibinde oyun tutkunları da bulunan KAFT’ın ilk tasarımında karşımıza çıkıyor.

CHECKPOINT tasarımı, 8. sanat dalı olarak kabul edilen bilgisayar oyunlarına odaklanıyor. Oyunlarda hikaye anlatımı ve sanal dünyalara gönderme yapan tasarımıyla, oyun severlerin ilgisini çekiyor. CHECKPOINT’in kalbinde NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarının Founders Edition tasarımını andıran bir sörf tahtası, uzaydaki yolculuğunda KAFT karakterinin yükünü çekiyor.

Satın almak için: https://www.kaft.com/store/1682

EDITMODE: Dijital Alanlardaki Üretkenlik

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Kaft’ın günlük iş akışlarında çok büyük bir yer kaplayan NVIDIA Studio platformunun dijital üretim süreçlerinde ve özellikle 3B tasarım işlerinde sağladığı kolaylık, kapsül koleksiyonun ikinci tasarımının merkezinde yer alıyor.

EDITMODE, dijital alanlarda NVIDIA’nın başını çektiği teknolojik geliştirmelerle birlikte demokratikleşen üretim sürecini ve artan üretkenliği temsil ediyor. Yaratıcı süreçlerin ve teknolojinin kesişim noktasında, estetik ve fonksiyonelliği yaratıcının üretim aracı olan bilgisayarı temel alarak bir araya getiriyor.

Satın almak için: https://www.kaft.com/store/1684

IMAGINE: Yapay Zeka Teknolojilerine Selam

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Yapay zeka ile içerik üretmek, birkaç cümlelik bir tasviri gerçekten ayırt edilemeyecek görseller haline getirmek artık mümkün. NVIDIA’nın, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesinde ve yapay zeka ile üretim sürecinin hızlandırılmasında sağladığı katkılar, bu kapsül koleksiyonun üçüncü tasarımının çıkış noktası.

IMAGINE, günümüzün getirmiş olduğu ve geleceğin getireceği yapay zeka teknolojisindeki yeniliklere bir gönderme yapıyor.

Satın almak için: https://www.kaft.com/store/1683

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NVIDIA Studio platformu nedir?

NVIDIA Studio platformu, tasarım dünyasında gelecek vadeden sanatçılara ve sektör profesyonellerine destek sunan ve ekosisteme büyük bir destek veren bir güç olarak öne çıkıyor. Bu platform, özel sürücü teknolojisi ile entegre edilmiş sektör lideri GPU'lar ve bu GPU’lara sahip NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla yaratıcı uygulamalarda rakipsiz performans ve verimlilik sağlıyor. İçerik üreticilerin, 3B tasarımla uğraşanların ve yapay zeka desteğiyle görsel üreten kullanıcıların çalışmalarını hızlandıran NVIDIA Studio, tasarımcılara en iddialı projelerini hayata geçirme olanağı sunuyor. Popüler yaratıcı uygulamalarda çarpıcı hızda performansla sanal dünyalar modelleme yeteneği, tasarımcılara hızlı ve etkili sonuçlar elde etme avantajı sağlıyor. Işın izleme, yapay zeka ve video enkodlama donanımı, NVIDIA Studio sistemlerini en üst düzey performansa taşıyor. Yapay zeka ile uygulama hızlandırma ve NVIDIA DLSS ile gelişmiş görüntü oluşturma özellikleri, tasarımcılara daha verimli ve etkileyici tasarımlar oluşturma imkanı tanıyor. Studio Sürücüleri, NVIDIA Omniverse™ ve NVIDIA Broadcast gibi özel yazılımlar, tasarımcılara şık ve zarif tasarımlarda benzersiz güç ve verimlilik sağlıyor.

KAFT neden NVIDIA Studio'yu kullanıyor?

KAFT’ın tasarımlarının hikayeleştirilmesinde ana rol sahibi olan Grafik Stüdyo bölümü için NVIDIA Studio platformu hayati bir değer taşıyor. GeForce RTX serisi ekran kartlarının gücünden yararlanan Grafik Stüdyo ekibi sıklıkla kullandıkları Photoshop, Blender gibi programlarda önizlemeler ve render sonuçları alırken hiç vakit kaybetmiyor. İş akışına göre CUDA çekirdekleri, 3B hızlandırma veya NVIDIA Studio platformunun gelişmiş yapay zeka desteği sayesinden elde edilen hız ve verimlilik ile ekip hayallerindeki tasarımı birebir ortaya çıkarmak için büyük bir avantaj elde ederek sınırları ortadan kaldırıyor.

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