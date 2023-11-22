Yapay zeka etkisi: Nvidia, gelirlerini yüzde 206 artırdı

Yapay zeka Nvidia’ya yaradı
Nvidia'nın geliri 29 Ekim'de sona eren çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 206 arttı. Bu dönemde gelirler, beklentileri de aşarak 18,12 milyar dolar oldu. Net gelir ise bu çeyrekte 9,24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.256 artış gösterdi.
Nvidia’nın çehresi değişti
Nvidia, geride kalan çeyrekte mevcut H100 çiplerinden daha fazla belleğe ve ek bir Arm işlemciye sahip olan GH200 GPU'yu duyurdu. GH200 platformunun fiyatı belli olmasa da H100’lerin her biri yaklaşık 40.000 dolara alıcı buluyor.
Bundan yaklaşık iki yıl kadar önce Nvidia'nın en büyük gelir kaynağı PC'lerde video oyunları oynamaya yönelik GPU satışlarıydı. Şimdi ise şirket gelirlerinin çoğunu veri merkezlerine yönelik çözümleriyle edle ediyor. Microsoft destekli girişim OpenAI'ın 2022'de ChatGPT sohbet robotunu piyasaya sürmesi, birçok şirketin yazılımlarına benzer üretken yapay zeka yetenekleri eklemenin yollarını aramasına neden oldu. Sonuç olarak Nvidia'nın GPU'larına yönelik talep güçlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.