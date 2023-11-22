Tam Boyutta Gör Yapay zeka çılgınlığının başladığı döneme doğru ürünle doğru zamanda giriş yapan Nvidia, kasasını doldurmaya devam ediyor. Dünyanın en değerli çip şirketi olan Nvidia, 29 Ekim 2023'te sona eren 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Açıklanan rapora göre firmanın geliri yüzde 206 oranında yükseliş yaşadı.

Yapay zeka Nvidia’ya yaradı

Nvidia'nın geliri 29 Ekim'de sona eren çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 206 arttı. Bu dönemde gelirler, beklentileri de aşarak 18,12 milyar dolar oldu. Net gelir ise bu çeyrekte 9,24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.256 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Şirketin yapay zeka çiplerini de kapsayan veri merkezi gelirleri yüzde 279 artışla 14,51 milyar dolar olarak gerçekleşirken oyun segmentindeki gelir de yüzde 81 artışla 2,86 milyar dolar oldu. Nvidia ayrıca dördüncü mali çeyrek için ise yüzde 231’lik artışla 20 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Nvidia’nın çehresi değişti

Nvidia, geride kalan çeyrekte mevcut H100 çiplerinden daha fazla belleğe ve ek bir Arm işlemciye sahip olan GH200 GPU'yu duyurdu. GH200 platformunun fiyatı belli olmasa da H100’lerin her biri yaklaşık 40.000 dolara alıcı buluyor.

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Bundan yaklaşık iki yıl kadar önce Nvidia'nın en büyük gelir kaynağı PC'lerde video oyunları oynamaya yönelik GPU satışlarıydı. Şimdi ise şirket gelirlerinin çoğunu veri merkezlerine yönelik çözümleriyle edle ediyor. Microsoft destekli girişim OpenAI'ın 2022'de ChatGPT sohbet robotunu piyasaya sürmesi, birçok şirketin yazılımlarına benzer üretken yapay zeka yetenekleri eklemenin yollarını aramasına neden oldu. Sonuç olarak Nvidia'nın GPU'larına yönelik talep güçlendi.

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Yapay zeka etkisi: Nvidia, gelirlerini yüzde 206 artırdı