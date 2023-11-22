Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka etkisi: Nvidia, gelirlerini yüzde 206 artırdı

    Yapay zeka çılgınlığı devam ederken Nvidia, bu durumdan en büyük faydayı sağlamayı devam ediyor. Firma, geride bırakılan son çeyrekte gelirlerini yüzde 206 artırarak güç bir başarıya imza attı.
    Yapay zeka etkisi: Nvidia, gelirlerini yüzde 206 artırdı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çılgınlığının başladığı döneme doğru ürünle doğru zamanda giriş yapan Nvidia, kasasını doldurmaya devam ediyor. Dünyanın en değerli çip şirketi olan Nvidia, 29 Ekim 2023'te sona eren 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Açıklanan rapora göre firmanın geliri yüzde 206 oranında yükseliş yaşadı.

    Yapay zeka Nvidia’ya yaradı

    Nvidia'nın geliri 29 Ekim'de sona eren çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 206 arttı. Bu dönemde gelirler, beklentileri de aşarak 18,12 milyar dolar oldu. Net gelir ise bu çeyrekte 9,24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.256 artış gösterdi.

    Yapay zeka etkisi: Nvidia, gelirlerini yüzde 206 artırdı Tam Boyutta Gör
    Şirketin yapay zeka çiplerini de kapsayan veri merkezi gelirleri yüzde 279 artışla 14,51 milyar dolar olarak gerçekleşirken oyun segmentindeki gelir de yüzde 81 artışla 2,86 milyar dolar oldu. Nvidia ayrıca dördüncü mali çeyrek için ise yüzde 231’lik artışla 20 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

    Nvidia’nın çehresi değişti

    Nvidia, geride kalan çeyrekte mevcut H100 çiplerinden daha fazla belleğe ve ek bir Arm işlemciye sahip olan GH200 GPU'yu duyurdu. GH200 platformunun fiyatı belli olmasa da H100’lerin her biri yaklaşık 40.000 dolara alıcı buluyor.

    Bundan yaklaşık iki yıl kadar önce Nvidia'nın en büyük gelir kaynağı PC'lerde video oyunları oynamaya yönelik GPU satışlarıydı. Şimdi ise şirket gelirlerinin çoğunu veri merkezlerine yönelik çözümleriyle edle ediyor. Microsoft destekli girişim OpenAI'ın 2022'de ChatGPT sohbet robotunu piyasaya sürmesi, birçok şirketin yazılımlarına benzer üretken yapay zeka yetenekleri eklemenin yollarını aramasına neden oldu. Sonuç olarak Nvidia'nın GPU'larına yönelik talep güçlendi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aks körüğü yırtılırsa ne olur derbi gpr 125 kayıt sildirmeden başka üniversiteye kayıt bayer eczacı maaşları 4. sınıfta erasmus yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023
    Apple M2 Pro 2023
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız