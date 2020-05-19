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    Nvidia’ya şok gelir saklama suçlaması

    Kripto madenciliğinin patlama yaptığı dönemlerde uçuk fiyatlardan ekran kartı satan Nvidia bununla birlikte elde ettiği gelirleri oyuncu kartlarındanmış gibi gösterdi.
    5 sa.
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia’ya şok gelir saklama suçlaması
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    Geçtiğimiz günlerde yeni Ampere mimarisini ve bu mimariyi temel alan kurumlara yönelik etkileyici hızlandırıcılar ile yapay zeka sistemleri tanıtan Nvidia’ya şok bir suçlama geldi. Yatırımcılar Nvidia’nın gelir tablosunda hile olduğunu belirtiyor.

    Gelir saklandı

    Hatırlanacağı üzere 2017 sonlarına doğru kripto para dünyası büyük bir patlama yapmış ve bir anda ilgiyi üzerine çekmişti. İnsanların Bitcoin madenciliğine akın etmesi sonrasında grafik kartı geliştiricilerine de gün doğmuştu. Özel madencilik kartları tasarlayan Nvidia oldukça önemli satışlar yapmıştı. Elbette piyasanın çöküşe girmesi ile bu kartlar elde kaldı ve 2018 sonlarında Nvidia önemli zararlara girdi.

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    Ayrıca Bkz. "Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor"

    Yatırımcılar tarafından yapılan suç duyurusuna göre Nvidia; 2017 ve 2018 yıllarında madencilik kartlarından elde ettiği 1 milyar dolar civarındaki geliri oyuncu pazarından gelmiş gibi gösterdi ve böylece oyuncu kartlarına sahte bir ilgi ortaya çıkmış oldu.

    Bununla birlikte aynı dönemde madencilik kartları yetersiz olduğu için madenciler standart ekran kartlarına yönelmiş ve ekran kartları adeta kara borsa olmuştu. Günlerce uygun fiyatlı olarak bilinen ekran kartları stokta kalmamış veya oldukça yüksek fiyatlara çıkmıştı. Ayrıca elden çıkan madencilik kartları da ikinci el pazarında yoğun bir trafik oluşturmuş ve yeni kartların da önüne geçmişti.

    Yatırımcılar yaşanan bu gelişmelere rağmen Nvidia’nın oyuncu ekran kartlarına çok ilgi varmış gibi göstermesini eleştiriyor. Bu nedenle hisselerde de bu gelişmeye bağlı olarak subni yükselişler yaşanmış oldu.



    https://www.techpowerup.com/267293/nvidia-investors-claw-back-at-company-claiming-usd-1-billion-mining-gpu-revenue-hidden-away-in-the-gaming-division Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. en beğenilen
    Nvidia ve apple 2 çirkef firma her şeyi yapablirler.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 3 dk. CoreXXX
    çirkef değil, pazara hakim firmalar bunlar ve pazarın kaymağını yiyorlar. amd pazara hakim olsa o da aynısını yapar.
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    Chromer 2 sa. jac0B0
    Hocam altında farklı vergi dilimlerinden tut farklı kanunlara ekonomik problemlere yol açacak kadar bin farklı neden vardır. Biz ne amerikan hukuk sistemini biliyoruz ne de milyar dolarlık şirketlerin perde arkasında neler dönüyor onu biliyoruz. Saçma suçlama demek mantıksız olur herhalde işin içini bilmeden. Sonuçta yukarda anlatılanlardan çok daha fazla şeylerin döndüğü aşikar.
    Hocam altında farklı vergi dilimlerinden tut farklı kanunlara ekonomik problemlere yol açacak kadar bin farklı neden vardır. Biz ne amerikan hukuk sistemini bil...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WARTIME 3 sa.
    Nvidia kimsenin babasının firması değil.Bu btc yüzünden fiyatları absürt oldu.Zamanında en üst seviye oyuncu kartını 200 dolara satan firma şu an 1300 dolar seviyelerinden satış yapıyor, yaptırtıyor veya buna göz yumuyor.

    3080ti ne kadar olacak kimbilir? 1300 dolar msrp dıyıp 1600 dolar markaların custom kartlarını görebiliriz.Bu olaya asıl tepkiyi ABD halkı vermelidir.Almasınlar olay çıkartsınlar bak 3080ti 800 dolar oluyor mu olmuyor mu görelim...
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 2 sa. WARTIME
    Zamanında en üst seviye telefonda 200 dolardı :) şimdi ne kadar ,en iyisini istiyorsan 1300 dolar ama ortama kartta 800 dolar,bende 800 var ama bu en iyi ekran kartını almaya neden yetmiyor sorusu saçma bence.
    1 Yanıt Yanıtla
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. en beğenilen
    Nvidia ve apple 2 çirkef firma her şeyi yapablirler.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 3 dk. CoreXXX
    çirkef değil, pazara hakim firmalar bunlar ve pazarın kaymağını yiyorlar. amd pazara hakim olsa o da aynısını yapar.
    Yanıtla
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    jac0B0 5 sa.
    Eee yani?

    Ne saçma bi suçlama bu ya mining yapanlar da gaming kart alıp yaptılar zaten, bilip bilmeden suçluyolar.
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    YasinCC (Yasin ) 3 sa. jac0B0
    Aynen öyle ayrıca nvidia'dan çok AMD'nin kartları tercih ediliyordu. Nvidia'nın çoğu modeli uyumsuzdu.
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    Chromer 2 sa. jac0B0
    Hocam altında farklı vergi dilimlerinden tut farklı kanunlara ekonomik problemlere yol açacak kadar bin farklı neden vardır. Biz ne amerikan hukuk sistemini biliyoruz ne de milyar dolarlık şirketlerin perde arkasında neler dönüyor onu biliyoruz. Saçma suçlama demek mantıksız olur herhalde işin içini bilmeden. Sonuçta yukarda anlatılanlardan çok daha fazla şeylerin döndüğü aşikar.
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