Nvidia’ya şok gelir saklama suçlaması

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Geçtiğimiz günlerde yeni Ampere mimarisini ve bu mimariyi temel alan kurumlara yönelik etkileyici hızlandırıcılar ile yapay zeka sistemleri tanıtan Nvidia’ya şok bir suçlama geldi. Yatırımcılar Nvidia’nın gelir tablosunda hile olduğunu belirtiyor.

Gelir saklandı

Hatırlanacağı üzere 2017 sonlarına doğru kripto para dünyası büyük bir patlama yapmış ve bir anda ilgiyi üzerine çekmişti. İnsanların Bitcoin madenciliğine akın etmesi sonrasında grafik kartı geliştiricilerine de gün doğmuştu. Özel madencilik kartları tasarlayan Nvidia oldukça önemli satışlar yapmıştı. Elbette piyasanın çöküşe girmesi ile bu kartlar elde kaldı ve 2018 sonlarında Nvidia önemli zararlara girdi.

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Yatırımcılar tarafından yapılan suç duyurusuna göre Nvidia; 2017 ve 2018 yıllarında madencilik kartlarından elde ettiği 1 milyar dolar civarındaki geliri oyuncu pazarından gelmiş gibi gösterdi ve böylece oyuncu kartlarına sahte bir ilgi ortaya çıkmış oldu.

Bununla birlikte aynı dönemde madencilik kartları yetersiz olduğu için madenciler standart ekran kartlarına yönelmiş ve ekran kartları adeta kara borsa olmuştu. Günlerce uygun fiyatlı olarak bilinen ekran kartları stokta kalmamış veya oldukça yüksek fiyatlara çıkmıştı. Ayrıca elden çıkan madencilik kartları da ikinci el pazarında yoğun bir trafik oluşturmuş ve yeni kartların da önüne geçmişti.

Yatırımcılar yaşanan bu gelişmelere rağmen Nvidia’nın oyuncu ekran kartlarına çok ilgi varmış gibi göstermesini eleştiriyor. Bu nedenle hisselerde de bu gelişmeye bağlı olarak subni yükselişler yaşanmış oldu.

https://www.techpowerup.com/267293/nvidia-investors-claw-back-at-company-claiming-usd-1-billion-mining-gpu-revenue-hidden-away-in-the-gaming-division

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