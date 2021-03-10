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    Nvidia zorda: RTX 3060 kazım sınırlamasını Çinli madenciler aştı

    RTX 3060 ekran kartında yer alan kazım sınırlaması yöntemini Çinli mod geliştiricileri aşmayı başardı. RTX 3060 yeniden kripto para madencilerinin gözdesi olabilir.
    10 Mart 2021, 18:00 (Güncellendi, 11 Mart, 00:40)
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia zorda: RTX 3060 kazım sınırlamasını Çinli madenciler aştı
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    Dünyada bilinen bir gerçek var ki insanoğlu para kazanmak istediği zaman önünde hiç bir engel duramıyor. RTX ekran kartlarının kripto para kazım oranlarını kısan ve madencileri uzak tutmaya çalışan Nvidia da bu gerçekle yüzleşiyor.

    Sınırlamalar kırıldı

    Bilindiği üzere kripto para madencilerinin ekran kartlarına adeta hücum etmesi sonrasında Nvidia tedbir almış ve RTX 3060 ekran kartından başlayarak kazım imkanını kısıtlamıştı. Grafik birimi, BIOS ve sürücü arasındaki bir protokol ile gerçekleşen bu sınırlamanın kırılamaz olduğu belirtilmişti. Bu sayede zaten mevcut olan stok sıkıntısının büyümesi engellenecekti.

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    Ne var ki Çin’den gelen haberler iç açıcı değil. İnternet sitelerinde paylaşılan bir Çin modu farklı kripto paralar için bu sınırlamayı kaldırarak RTX 3060 ekran kartının kazım oranlarını yeniden 40-45MH/s seviyelerine çıkarabilmiş.

    Bir Vietnam Facebook sayfasında da Çin modunun 50MH/s seviyesine kadar çıkabildiği doğrulanmış. Bu da RTX 3060 Ti ve RTX 3070 ekran kartları ile benzer bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Üstelik daha düşük enerji tüketimi ile.

    Bu gelişme Nvidia’yı zora sokacak zira çözümüne çok güveniyordu. Diğer taraftan modun yaygınlaşması madencilerin yeniden RTX ekran kartlarına yönelmesine sebep olacak ve stok sıkıntısı büyüyecek. Her durumda yine olan oyun severlere olacak.



    https://wccftech.com/chinese-cryptocurrency-miners-allegedly-bypass-nvidias-geforce-rtx-3060-hash-rate-limiter-delivers-up-to-50-mh-s-in-ethereum/
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    L Leade (özgür özdemir) 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu madencilerin ben ta ...
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    Finn Mertens 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    E zaten bu bekleniyordu. Linus bunu ilk çıktığı zaman belirtmişti. Nvidia'nın yapmış olduğu tamamen göstermelik bir hareket. Maksat oyuncunun yanında ve değerlerine bağlı olan bir şirket gibi görünmek ama tek değer verdikleri şeyin para olduğunu herkes biliyor. Tamam şirketsin kazanacaksın ama yıllardır ekmeğini yediğin kitleye de böyle bir ihaneti yapmazsın. Bir sonraki kartım kesinlikle AMD olacak.
    E zaten bu bekleniyordu. Linus bunu ilk çıktığı zaman belirtmişti. Nvidia'nın yapmış olduğu tamamen göstermelik bir hareket. Maksat oyuncunun yanında ve değerle...
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    Boş yapma beni dinle 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia gördüğüm en şeytani şirketlerden biri.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    çoklu bileşen almaya razıyım , koy abi önüme seçeneklerin hepsini; anakart , işlemci , ekran kartı , rem , bunları seçeyim kafama göre , alayım geçeyim..... kasa + güç kaynağı + ssd niye zorunlu tutuyorsun ki?
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    teknolojinin geldiği noktaya baktığımızda, yıllar önce izlediğimiz bilim kurgu filmlerindeki djitalleşmenin de ilerisinde bir teknolojinin bizleri beklediğini anlamamak aptallık olur. bilişim teknolojilerinin sonunda insanlar ile makineler arasında bir savaşa sebep olacağına inanan birisiyim. bunun da sebebi büyük bir ihtimalle insanlar olacaktır.
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    Dovahkiin 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia'nın ne suçu var ki? Adam ürettiğini saniyesinde istediği fiyata iteliyor zaten madencilerle mücadele etmesini gerektirecek birşey yok.
    En azından göstermelik de olsa uğraşıyorlar, AMD ne yapmış madencilere karşı da kullanıcı dostu oluyor?
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    marsk35 (Marsk KY) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allahtan masaüstü ile oyun oynama sevdam yok yoksa halimiz dumanmış... gerçi benim gibi 31 yaşında olupta masa üstü dizmekle uğraşan pek yoktur günde 1 2 saat oyun oynayan için hallice bir diz üstü işimizi görüyor yoksa hanım evde yayıntı istememe huyu beni benden alıyor:)
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    By_KeReMM (By_KeReMM ) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberde eksik var, Algoritma ethereum algoritması değil, Octopus. Farklı bir coin yani nvidianın herhangi bir kısıtlama koymadığı bir algoritma. NVIDIA nın koyduğu Ethereum mining kısıtlaması hala aşılmış değil.

    [twitter=https://twitter.com/LinusTech/status/1369677979123523584/photo/1]
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biliydim böyle olacağını
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    2 2019daDHyekatilmak 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia'nın maden için çıkardığı kart meğer 3060 larmış

    Şok olduk açıkçası
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    Rindaman ( -) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    üç gün sonra rtx 3090 30.000 lira olur herhalde..

    3080 25k - 3070 20k - 3060 15k

    teknocat burada mı?

    aklı olan bekledi olmayan erkenden pahalıya aldı!!
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunculuk çoktan öldü. Konu sahibi 2020 yılından kalma galiba.
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    Umutcan 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia'nın zorda olduğunu hiç sanmıyorum, oyuncular zorda. Nvidia bu kadar basit bir önlemin işe yaramayacağını kırılıp madencilere daha çok satış yapacağını bilmiyor olamaz.
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    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    nvidia, rtx 3060 ve
    3 etiket daha rtx 3060 hash rate rtx 3060 chinese mod Donanım
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