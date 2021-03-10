Nvidia zorda: RTX 3060 kazım sınırlamasını Çinli madenciler aştı

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Dünyada bilinen bir gerçek var ki insanoğlu para kazanmak istediği zaman önünde hiç bir engel duramıyor. RTX ekran kartlarının kripto para kazım oranlarını kısan ve madencileri uzak tutmaya çalışan Nvidia da bu gerçekle yüzleşiyor.

Sınırlamalar kırıldı

Bilindiği üzere kripto para madencilerinin ekran kartlarına adeta hücum etmesi sonrasında Nvidia tedbir almış ve RTX 3060 ekran kartından başlayarak kazım imkanını kısıtlamıştı. Grafik birimi, BIOS ve sürücü arasındaki bir protokol ile gerçekleşen bu sınırlamanın kırılamaz olduğu belirtilmişti. Bu sayede zaten mevcut olan stok sıkıntısının büyümesi engellenecekti.

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Ne var ki Çin’den gelen haberler iç açıcı değil. İnternet sitelerinde paylaşılan bir Çin modu farklı kripto paralar için bu sınırlamayı kaldırarak RTX 3060 ekran kartının kazım oranlarını yeniden 40-45MH/s seviyelerine çıkarabilmiş.

Bir Vietnam Facebook sayfasında da Çin modunun 50MH/s seviyesine kadar çıkabildiği doğrulanmış. Bu da RTX 3060 Ti ve RTX 3070 ekran kartları ile benzer bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Üstelik daha düşük enerji tüketimi ile.

Bu gelişme Nvidia’yı zora sokacak zira çözümüne çok güveniyordu. Diğer taraftan modun yaygınlaşması madencilerin yeniden RTX ekran kartlarına yönelmesine sebep olacak ve stok sıkıntısı büyüyecek. Her durumda yine olan oyun severlere olacak.

https://wccftech.com/chinese-cryptocurrency-miners-allegedly-bypass-nvidias-geforce-rtx-3060-hash-rate-limiter-delivers-up-to-50-mh-s-in-ethereum/

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