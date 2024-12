Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew izleyici ile buluştu

Tam Boyutta Gör Marvel ve Star Wars evreninde geçen dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Disney+, bugün Star Wars dizilernine bir yenisini daha ekledi. Merakla beklenen Star Wars: Skeleton Crew, bugün yayınlanan ilk iki bölümüyle birlikte yayın hayatına başladı.

Yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, bugüne kadar çıkan Star Wars yapımlarından biraz farklı. Çünkü bu kez hikâyenin merkezinde çocuk karakterler yer alıyor.

Star Wars: Skeleton Crew, Stranger Things'e Benzetiliyor

The Goonies, Jumanji, Stand By Me gibi 80'li yılların çocuklu macera filmlerine öykünen Skeleton Crew, aynı esin kaynaklarına sahip olan Stranger Things'e benzeteliyor. Hatta pek çok kişi bu diziyi "Star Wars evreninde geçen bir Stranger Things" olarak tanımlıyor. Yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.

Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi birkaç tanınmış isim de yer alıyor.

İlk iki bölümü aynı anda yayınlanan Skeleton Crew'ün geri kalan bölümleri ise haftalık olarak yayınlanacak. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizi, finalini 14 Ocak'ta yapacak.

