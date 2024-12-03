Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew izleyici ile buluştu

    Merakla beklenen yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew, bugün Disney+'ta izleyici ile buluştu. Hikâyesinin merkezine çocuk karakterleri koyan dizi, Stranger Things'e benzetiliyor.
    Star Wars: Skeleton Crew izleyici ile buluştu Tam Boyutta Gör
    Marvel ve Star Wars evreninde geçen dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Disney+, bugün Star Wars dizilernine bir yenisini daha ekledi. Merakla beklenen Star Wars: Skeleton Crew, bugün yayınlanan ilk iki bölümüyle birlikte yayın hayatına başladı.

    Yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, bugüne kadar çıkan Star Wars yapımlarından biraz farklı. Çünkü bu kez hikâyenin merkezinde çocuk karakterler yer alıyor.

    Star Wars: Skeleton Crew, Stranger Things'e Benzetiliyor

    The Goonies, Jumanji, Stand By Me gibi 80'li yılların çocuklu macera filmlerine öykünen Skeleton Crew, aynı esin kaynaklarına sahip olan Stranger Things'e benzeteliyor. Hatta pek çok kişi bu diziyi "Star Wars evreninde geçen bir Stranger Things" olarak tanımlıyor. Yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor.

    Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi birkaç tanınmış isim de yer alıyor.

    İlk iki bölümü aynı anda yayınlanan Skeleton Crew'ün geri kalan bölümleri ise haftalık olarak yayınlanacak. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizi, finalini 14 Ocak'ta yapacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    f6flpy-x64 (intel® vmd).zip sağ kaburga altında seğirme neden olur k12 uzantılı mail adresi nasıl alınır cexp token fiyat saints row türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız