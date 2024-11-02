Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Disney+'ta izleyici ile buluşan Star Wars dizilerine çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Merakla beklenen yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew, 3 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyye yaklaşan Skeleton Crew için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, diziden yeni bir fragman daha paylaştı.

Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından biraz farklı olacak. Çünkü bu kez hikâyenin merkezinde çocuk karakterler yer alıyor.

Dizinin, 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olduğu söyleniyor. Bu tanımlama, akıllara Stranger Things'i de getiriyor. Lucasfilm, bu diziyle birlikte kendi Stranger Things'ini yaratma çabasında olabilir.

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Skeleton Crew, 3 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

Dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor. Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi birkaç tanınmış isim de yer alıyor.

Skeleton Crew'un en büyük handikapı, bugüne kadar çıkan en başarısız Star Wars işi olan The Acolyte'ın hemen ardından geliyor olması. Çünkü hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan pek çok Star Wars hayranı, The Acolyte ile birlikte havlu attı ve seriyle bağlarını iyiden iyiye kopardı.

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