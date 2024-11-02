Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan yeni fragman yayınlandı

    3 Aralık'ta izleyici ile buluşacak yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan yeni bir fragman yayınlandı. Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi filmlere öykünen dizi, çocuk karakterlere odaklanıyor.
    Skeleton Crew dizisinden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Disney+'ta izleyici ile buluşan Star Wars dizilerine çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Merakla beklenen yeni Star Wars dizisi Skeleton Crew, 3 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyye yaklaşan Skeleton Crew için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, diziden yeni bir fragman daha paylaştı.

    Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından biraz farklı olacak. Çünkü bu kez hikâyenin merkezinde çocuk karakterler yer alıyor.

    Dizinin, 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olduğu söyleniyor. Bu tanımlama, akıllara Stranger Things'i de getiriyor. Lucasfilm, bu diziyle birlikte kendi Stranger Things'ini yaratma çabasında olabilir.

    Skeleton Crew, 3 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak

    Dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor. Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi birkaç tanınmış isim de yer alıyor.

    Skeleton Crew'un en büyük handikapı, bugüne kadar çıkan en başarısız Star Wars işi olan The Acolyte'ın hemen ardından geliyor olması. Çünkü hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan pek çok Star Wars hayranı, The Acolyte ile birlikte havlu attı ve seriyle bağlarını iyiden iyiye kopardı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pioneer mosfet 50wx4 eski seri prizden elektrik alma en uygun altın nereden alınır bursa ucuz giyim yerleri en iyi windows sürümü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G16
    ASUS ROG Strix G16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız