Star Wars dizisi Skeleton Crew'dan yeni fragman yayınlandı

Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Jon Watts'un imzasını taşıyan Skeleton Crew, bugüne kadar gördüğümüz Star Wars yapımlarından biraz farklı olacak. Çünkü bu kez hikâyenin merkezinde çocuk karakterler yer alıyor.
Dizinin, 80'li yıllarda çıkan Stand By Me, The Goonies, Jumanji gibi çocuk karakterlere odaklanan filmlere öykünen bir iş olduğu söyleniyor. Bu tanımlama, akıllara Stranger Things'i de getiriyor. Lucasfilm, bu diziyle birlikte kendi Stranger Things'ini yaratma çabasında olabilir.
Skeleton Crew, 3 Aralık'ta İzleyici ile Buluşacak
Dizide, yaşadıkları gezegende çarpıcı bir keşfe imza atan dört çocuk, yabancısı oldukları bir galakside gizem dolu bir maceraya atılıyor. Başrollerini çocuk oyuncuların üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Kerry Condon gibi birkaç tanınmış isim de yer alıyor.
Skeleton Crew'un en büyük handikapı, bugüne kadar çıkan en başarısız Star Wars işi olan The Acolyte'ın hemen ardından geliyor olması. Çünkü hâlihazırda gidişattan şikayetçi olan pek çok Star Wars hayranı, The Acolyte ile birlikte havlu attı ve seriyle bağlarını iyiden iyiye kopardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über