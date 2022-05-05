Disney+'ın Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi'den Türkçe dublajlı yeni fragman geldi

Disney Plus'ın en çok beklenen Star Wars dizilerinden biris olan Obi-Wan Kenobi'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragman paylaşıldı.
Fragmanda daha önce de onaylandığı üzere Darth Vader'ı ufak da olsa görebiliyoruz. Paylaşılan fragmanın ayrıca Disney+ Türkiye hesabı tarafından Türkçe dublajlı halinin paylaşıldığını da belirtelim. Dizi, 27 Mayıs'ta Disney Plus üzerinden yayınlanacak ancak Disney+ ülkemizde 14 Haziran'da erişime açılacak. Yani Disney+ erişime açıldığında 4 bölüm bizleri hazırda bekliyor olacak.
Daha önce de açıklandığı gibi dizi Revenge of the Sith filminin tam 10 yıl sonrasında geçecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Hayden Christensen, Sung Kang'ı, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, Joel Edgerton ve Rupert Friend gibi isimleri görüyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Obi-Wan Kenobi Türkçe Dublajlı Fragman
Obi-Wan Kenobi Orijinal FragmanBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.