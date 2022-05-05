Disney+'ın Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi'den Türkçe dublajlı yeni fragman geldi

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Disney Plus'ın en çok beklenen Star Wars dizilerinden biris olan Obi-Wan Kenobi'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragman paylaşıldı.

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Fragmanda daha önce de onaylandığı üzere Darth Vader'ı ufak da olsa görebiliyoruz. Paylaşılan fragmanın ayrıca Disney+ Türkiye hesabı tarafından Türkçe dublajlı halinin paylaşıldığını da belirtelim. Dizi, 27 Mayıs'ta Disney Plus üzerinden yayınlanacak ancak Disney+ ülkemizde 14 Haziran'da erişime açılacak. Yani Disney+ erişime açıldığında 4 bölüm bizleri hazırda bekliyor olacak.

Daha önce de açıklandığı gibi dizi Revenge of the Sith filminin tam 10 yıl sonrasında geçecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Hayden Christensen, Sung Kang'ı, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, Joel Edgerton ve Rupert Friend gibi isimleri görüyoruz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Obi-Wan Kenobi Türkçe Dublajlı Fragman

Obi-Wan Kenobi Orijinal Fragman

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