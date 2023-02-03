Ocak 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD yükselişte

Steam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı
Ekran kartı sıralamasına göre Kasım ayında GTX 1060'ın tahtını ele geçirmeyi başaran GTX 1650, Ocak ayında ufak bir artış ile Steam kullanıcıları tarafından kullanılan en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursak Aralık ayı verilerinde orta seviye RTX 30 modelleri büyük bir yükseliş göstermişti.
AMD'de yükseliş başladı
Ocak ayında ise dizüstü RTX 3060 (%0,44) büyük bir ivme yakalasa da, RTX 40 ailesinin piyasaya sürülmesi ile beraber Ampere serisindeki yükselişin yavaşladığını görüyoruz. Bu bağlamda RTX 4090 yüzde 0,23'lük bir pay ile listeye giriş yaparken, GeForce RTX 3060 Ti ve GeForce RTX 3070 toplam kullanıcı tabanının yüzde 5'inden fazlasını temsil ediyor. AMD'nin yeni Radeon RX 7000 serisi ise henüz Ocak ayı listelerine dahil olmadı.
Anketin işletim sistemi tarafında yüzde 66,09'luk bir oran ile Windows 10'un liderliği sürüyor. Ocak ayında kullanıcı kaybetmeye devam eden işletim sistemini ise, yüzde 2,03'lük büyük bir artışla toplam 31,59 paya sahip olan Windows 11 takip ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?