Ocak 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: AMD yükselişte

Tam Boyutta Gör Steam tarafından aylık olarak paylaşılan Steam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber bakalım

Steam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı

Ekran kartı sıralamasına göre Kasım ayında GTX 1060'ın tahtını ele geçirmeyi başaran GTX 1650, Ocak ayında ufak bir artış ile Steam kullanıcıları tarafından kullanılan en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursak Aralık ayı verilerinde orta seviye RTX 30 modelleri büyük bir yükseliş göstermişti.

AMD'de yükseliş başladı

Ocak ayında ise dizüstü RTX 3060 (%0,44) büyük bir ivme yakalasa da, RTX 40 ailesinin piyasaya sürülmesi ile beraber Ampere serisindeki yükselişin yavaşladığını görüyoruz. Bu bağlamda RTX 4090 yüzde 0,23'lük bir pay ile listeye giriş yaparken, GeForce RTX 3060 Ti ve GeForce RTX 3070 toplam kullanıcı tabanının yüzde 5'inden fazlasını temsil ediyor. AMD'nin yeni Radeon RX 7000 serisi ise henüz Ocak ayı listelerine dahil olmadı.

Tam Boyutta Gör İşlemci sıralamasına gelirsek, bilmeyenler için kısa süre önce her iki şirket yeni nesil işlemcilerini piyasaya sürdü. Buradaki ivme ise AMD'ye dönmüş durumda. Ocak ayında rakibinin yüzde 0,68 payını ele geçiren AMD, görünüşe göre Ryzen 7000 serisinde yapılan indirimler ile kullanıcı kazanmaya devam edecek.

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Anketin işletim sistemi tarafında yüzde 66,09'luk bir oran ile Windows 10'un liderliği sürüyor. Ocak ayında kullanıcı kaybetmeye devam eden işletim sistemini ise, yüzde 2,03'lük büyük bir artışla toplam 31,59 paya sahip olan Windows 11 takip ediyor.

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