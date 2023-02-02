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    Tesla’nın ilk elektrikli aracı Roadster, 15 yaşına girdi ama yeni versiyondan haber yok

    Tesla, 2008 yılında çıkan Roadster’in 15 yaşına girdiğini duyurdu. Öte yandan Tesla Roadster, lityum iyon pil hücrelerini kullanan ilk seri üretim tamamen elektrikli otomobildi.
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    Tesla Roadster 15 yaşına girdi ama yeni versiyondan haber yok Tam Boyutta Gör
    Bazıları tarafından elektrikli otomobil devriminin başlatıcısı olarak görülen Tesla Roadster, 15 yaşına girdi. Tesla, ilk tam elektrikli otomobili Roadster’ın doğum gününü kutlarken yeni nesil Roadster hakkında içe sessiz kalmaya devam ediyor.

    Tesla Roadster 15 yaşında

    Tesla Roadster, 2008'den 2012'ye kadar üretilmiş bir model olsa da aslında genel olarak bakıldığında başarılı bir araç programı olduğunu söylemek zor. Ancak asıl amacında ise başarılıydı: Geleneksel spor arabalarıyla rekabet edebilecek elektrikli bir araba gerçekten de olabilirdi. Tesla Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyordu.

    Tesla Roadster, bitmek üzere olan ve bir geleceğinin olmadığını düşünülen elektrikli araç piyasasını 2000’lerin başlarında diriltmeye çalıştı. İlk Tesla Roadster prototipi 2006 yılında sergilendi ve ilk müşteri teslimatı ise Şubat 2008’de gerçekleşti. Tesla, ilk Roadster ile elde ettiği bilgi birikimi sayesinde sonraki Model S aracını sıfırdan kendi bünyesinde inşa etti.

    İkinci nesil Tesla Roadster'dan iz yok

    Tesla Roadster 15 yaşına girdi ama yeni versiyondan haber yok Tam Boyutta Gör
    Öte yandan 2017’de tanıtılan yeni nesil Tesla Roadster’dan ise henüz bir haber yok. 2017’de SpaceX ile uzaya fırlatılan ikinci nesil Tesla Roadster’ın çıkış tarihini Elon Musk, 2020 olarak açıklamıştı. Tesla, an itibariyle sıfırdan 100 km/s hıza 1,9 saniyede çıkan ve 1000 kilometre menzil sunan Tesla Roadster için net bir çıkış tarihine sahip değil. Elon Musk, son olarak aracın 2023’te çıkacağını söyemişti.

    Ancak bu tarih herhangi bir açıdan gerçekçi durmuyor. Zira Tesla’nın şimdilik önceliği Tesla Semi ve Cybertruck. Öyle ki Tesla zaten yeni Roadster’ı “gelişim aşamasında” olarak gösteriyor. İşin garip tarafı Tesla Roadster’ın tanıtımından hemen sonra siparişler alınmaya başlanmış ve 50 bin dolar ile 250 bin dolar arası depozito ödemeleri yapan müşteriler olmuştu. Toplanan milyonlarca doların yanında Tesla Roadster konusu şeffaflıktan oldukça uzak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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