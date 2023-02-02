Tesla’nın ilk elektrikli aracı Roadster, 15 yaşına girdi ama yeni versiyondan haber yok

Tesla Roadster 15 yaşında
Tesla Roadster, 2008'den 2012'ye kadar üretilmiş bir model olsa da aslında genel olarak bakıldığında başarılı bir araç programı olduğunu söylemek zor. Ancak asıl amacında ise başarılıydı: Geleneksel spor arabalarıyla rekabet edebilecek elektrikli bir araba gerçekten de olabilirdi. Tesla Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyordu.
Tesla Roadster, bitmek üzere olan ve bir geleceğinin olmadığını düşünülen elektrikli araç piyasasını 2000’lerin başlarında diriltmeye çalıştı. İlk Tesla Roadster prototipi 2006 yılında sergilendi ve ilk müşteri teslimatı ise Şubat 2008’de gerçekleşti. Tesla, ilk Roadster ile elde ettiği bilgi birikimi sayesinde sonraki Model S aracını sıfırdan kendi bünyesinde inşa etti.
İkinci nesil Tesla Roadster'dan iz yok
Ancak bu tarih herhangi bir açıdan gerçekçi durmuyor. Zira Tesla’nın şimdilik önceliği Tesla Semi ve Cybertruck. Öyle ki Tesla zaten yeni Roadster’ı “gelişim aşamasında” olarak gösteriyor. İşin garip tarafı Tesla Roadster’ın tanıtımından hemen sonra siparişler alınmaya başlanmış ve 50 bin dolar ile 250 bin dolar arası depozito ödemeleri yapan müşteriler olmuştu. Toplanan milyonlarca doların yanında Tesla Roadster konusu şeffaflıktan oldukça uzak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?