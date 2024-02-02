Ocak ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte sıralama

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Ocak ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin geçtiğimiz ayın en güçlü cihazlarına göz atalım.

Ocak ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu’nun 1/31 Ocak tarihleri arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında bulunan 7 model Snapdragon 8 Gen 3, 3 model ise MediaTek Dimensity 9300 platformu ile destekleniyor. Bu cihazlar arasından Oppo Find X7 (2.209.832 puan) ise, Ekim ayının lideri OnePlus 12'yi geride bırakarak birincilik sırasına yerleşti.

Tam Boyutta Gör Listenin ilk sıralarında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 12 Pro (2.206.859) , ROG 8 Pro (2.204.998) ve Oppo Find X7 Ultra (2.147.068) oldu. iQOO 12, OnePlus 12 ve Red Magic 9 Pro+ ise Ocak ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç sırasına Dimensity 9300 destekli iQOO Neo 9 Pro, Vivo X100 Pro ve X100 modelleri yerleşti.

Tam Boyutta Gör Alt amiral gemisi sıralamasına gelirsek, bu listedeki telefonların çoğu MediaTek Dimensity yonga setinden güç alıyor. Öyle ki yalnızca 2 modelin Qualcomm işlemciye sahip olduğunu görüyoruz. Listenin ilk sıraları ise bu ay değişmedi. Redmi K70E, alt amiral gemisi sıralamasında birinci olurken, onu Realme GT Neo 5SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G ve iQOO Z8 takip ediyor.

Öte yandan listenin geri kalanında yepyeni modeller ile karşılaşıyoruz. Son sıralara yerleşen isimler ise, iQOO Neo 7 SE, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace, Redmi K60E ve Realme GT Neo 3 oldu.

Ocak ayının en performanslı telefonları

Oppo Find X7 iQOO 12 Pro ROG 8 Pro Oppo Find X7 Ultra iQOO 12 OnePlus 12 Red Magic 9 Pro+ iQOO Neo 9 Pro Vivo X100 Pro Vivo X100

Ocak ayının en güçlü bütçe telefonları

Redmi K70E Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo OPPO Reno11 5G iQOO Z8 iQOO Neo 7 SE Redmi Note 12T Pro OnePlus Ace Redmi K60E Realme GT Neo 3

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