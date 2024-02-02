Ocak ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte sıralama

- Ocak ayının en güçlü Android telefonları
- Ocak ayının en performanslı telefonları
- Ocak ayının en güçlü bütçe telefonları
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Ocak ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu’nun 1/31 Ocak tarihleri arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında bulunan 7 model Snapdragon 8 Gen 3, 3 model ise MediaTek Dimensity 9300 platformu ile destekleniyor. Bu cihazlar arasından Oppo Find X7 (2.209.832 puan) ise, Ekim ayının lideri OnePlus 12'yi geride bırakarak birincilik sırasına yerleşti.
Öte yandan listenin geri kalanında yepyeni modeller ile karşılaşıyoruz. Son sıralara yerleşen isimler ise, iQOO Neo 7 SE, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace, Redmi K60E ve Realme GT Neo 3 oldu.
Ocak ayının en performanslı telefonları
- Oppo Find X7
- iQOO 12 Pro
- ROG 8 Pro
- Oppo Find X7 Ultra
- iQOO 12
- OnePlus 12
- Red Magic 9 Pro+
- iQOO Neo 9 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
Ocak ayının en güçlü bütçe telefonları
- Redmi K70E
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- OPPO Reno11 5G
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace
- Redmi K60E
- Realme GT Neo 3
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.