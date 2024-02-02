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    Ocak ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte sıralama

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Ocak ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz ayın en iyi bütçe ve amiral gemisi telefonları...
    Ocak ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Ocak ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin geçtiğimiz ayın en güçlü cihazlarına göz atalım.

    Ocak ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu’nun 1/31 Ocak tarihleri arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında bulunan 7 model Snapdragon 8 Gen 3, 3 model ise MediaTek Dimensity 9300 platformu ile destekleniyor. Bu cihazlar arasından Oppo Find X7 (2.209.832 puan) ise, Ekim ayının lideri OnePlus 12'yi geride bırakarak birincilik sırasına yerleşti. 

    Ocak ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Listenin ilk sıralarında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 12 Pro (2.206.859) , ROG 8 Pro (2.204.998) ve Oppo Find X7 Ultra (2.147.068) oldu. iQOO 12, OnePlus 12 ve Red Magic 9 Pro+ ise Ocak ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç sırasına Dimensity 9300 destekli iQOO Neo 9 Pro, Vivo X100 Pro ve X100 modelleri yerleşti.
    Ocak ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Alt amiral gemisi sıralamasına gelirsek, bu listedeki telefonların çoğu MediaTek Dimensity yonga setinden güç alıyor. Öyle ki yalnızca 2 modelin Qualcomm işlemciye sahip olduğunu görüyoruz. Listenin ilk sıraları ise bu ay değişmedi. Redmi K70E, alt amiral gemisi sıralamasında birinci olurken, onu Realme GT Neo 5SE, Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G ve iQOO Z8 takip ediyor.

    Öte yandan listenin geri kalanında yepyeni modeller ile karşılaşıyoruz. Son sıralara yerleşen isimler ise, iQOO Neo 7 SE, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace, Redmi K60E ve Realme GT Neo 3 oldu.

    Ocak ayının en performanslı telefonları 

    1. Oppo Find X7
    2. iQOO 12 Pro
    3. ROG 8 Pro
    4. Oppo Find X7 Ultra 
    5. iQOO 12
    6. OnePlus 12
    7. Red Magic 9 Pro+
    8. iQOO Neo 9 Pro
    9. Vivo X100 Pro
    10. Vivo X100

    Ocak ayının en güçlü bütçe telefonları

    1. Redmi K70E
    2. Realme GT Neo5 SE
    3. Redmi Note 12 Turbo
    4. OPPO Reno11 5G
    5. iQOO Z8
    6. iQOO Neo 7 SE
    7. Redmi Note 12T Pro
    8. OnePlus Ace
    9. Redmi K60E
    10. Realme GT Neo 3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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