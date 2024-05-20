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    Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, her ay olduğu gibi Nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz ayın en güçlü orta seviye ve amiral gemisi telefonları...
    Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Nisan ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

    AnTuTu‘nun Nisan ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Kaçıranlar için ABD'li dev, geçtiğimiz Mart ayında en yeni Snapdragon 8s Gen 3 ve Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setlerini duyurmuştu. Dolayısıyla Nisan ayını kapsayan listenin de buna göre şekillendiğini görüyoruz.

    AnTuTu’nun 1/30 Nisan arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi listesinde yer alan telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alıyor. Hatırlayanlar olacaktır MediaTek, Dimensity 9300 ile Mart ayı listesine hakim olmuştu. Ancak Nisan ayında trendler tersine dönmüş durumda.

    Paylaşılan listeye göre, Nisan ayının en güçlü Android telefonu ROG 8 Pro oldu. Platformda 2.120.210 puan alan modelin Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç aldığını hatırlatalım. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 12 (2.090.052), Nubia Red Magic 9 Pro+ (2.080.678) ve X Fold 3 Pro (2.070.888) oldu.

    Ayrıca X100 Pro, iQOO 12 Pro ve iQOO Neo 9 Pro, Nisan aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son 4 sırasına ise Oppo Find X7 Ultra, X100, OnePlus 12 yerleşti.

    En güçlü Android telefonlar

    1. ROG 8 Pro
    2. iQOO 12
    3. Nubia Red Magic 9 Pro+
    4. X Fold 3 Pro
    5. X100 Pro
    6. iQOO 12 Pro
    7. iQOO Neo 9 Pro
    8. Oppo Find X7 Ultra
    9. X100
    10. OnePlus 12

    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, sıralamada MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 işlemcili telefonlar ağırlık kazansa da, ilk iki model Snapdragon 7+ Gen 3 platformundan güç alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına OnePlus Ace 3V (1.441.870), Realme GT Neo 6 SE (1.429,445) ve Redmi K70E (1.378.953) yerleşti.

    Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Realme GT Neo 5 SE,Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Neo 7 SE, iQOO Z8, Redmi Note 12T Pro ve OnePlus Ace Racing Edition.

    En güçlü orta segment telefonlar

    1. OnePlus Ace 3V
    2. Realme GT Neo 6 SE
    3. Redmi K70E
    4. Realme GT Neo 5 SE
    5. Redmi Note 12 Turbo
    6. Oppo Reno 11 5G
    7. iQOO Neo 7 SE
    8. iQOO Z8
    9. Redmi Note 12T Pro
    10. OnePlus Ace Racing Edition
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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