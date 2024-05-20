Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Nisan ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Nisan ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

Nisan ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

AnTuTu‘nun Nisan ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Kaçıranlar için ABD'li dev, geçtiğimiz Mart ayında en yeni Snapdragon 8s Gen 3 ve Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setlerini duyurmuştu. Dolayısıyla Nisan ayını kapsayan listenin de buna göre şekillendiğini görüyoruz.

AnTuTu’nun 1/30 Nisan arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi listesinde yer alan telefonların çoğu Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alıyor. Hatırlayanlar olacaktır MediaTek, Dimensity 9300 ile Mart ayı listesine hakim olmuştu. Ancak Nisan ayında trendler tersine dönmüş durumda.

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Paylaşılan listeye göre, Nisan ayının en güçlü Android telefonu ROG 8 Pro oldu. Platformda 2.120.210 puan alan modelin Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç aldığını hatırlatalım. Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 12 (2.090.052), Nubia Red Magic 9 Pro+ (2.080.678) ve X Fold 3 Pro (2.070.888) oldu.

Ayrıca X100 Pro, iQOO 12 Pro ve iQOO Neo 9 Pro, Nisan aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son 4 sırasına ise Oppo Find X7 Ultra, X100, OnePlus 12 yerleşti.

En güçlü Android telefonlar

ROG 8 Pro iQOO 12 Nubia Red Magic 9 Pro+ X Fold 3 Pro X100 Pro iQOO 12 Pro iQOO Neo 9 Pro Oppo Find X7 Ultra X100 OnePlus 12

Alt amiral gemisi listesine gelirsek, sıralamada MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 işlemcili telefonlar ağırlık kazansa da, ilk iki model Snapdragon 7+ Gen 3 platformundan güç alıyor. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına OnePlus Ace 3V (1.441.870), Realme GT Neo 6 SE (1.429,445) ve Redmi K70E (1.378.953) yerleşti.

Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: Realme GT Neo 5 SE,Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Neo 7 SE, iQOO Z8, Redmi Note 12T Pro ve OnePlus Ace Racing Edition.

En güçlü orta segment telefonlar

OnePlus Ace 3V Realme GT Neo 6 SE Redmi K70E Realme GT Neo 5 SE Redmi Note 12 Turbo Oppo Reno 11 5G iQOO Neo 7 SE iQOO Z8 Redmi Note 12T Pro OnePlus Ace Racing Edition

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Nisan ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste