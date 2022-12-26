Ödeme ve elektronik para kuruluşları FAST'a katılıyor

- TR-Karekod özelliği 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak
- Günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında FAST işlemi gerçekleştiriliyor
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TR-Karekod özelliği 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak
TCMB’den yapılan açıklamada ayrıca TR-Karekod özelliği için FAST İşyeri Ödemeleri hazırlıklarının tamamlandığı duyuruldu. 2023’ün ilk çeyreğinden itibaren FAST’ın TR-Karekod özelliğini kullanarak temassız, şifresiz ve kartsız şekilde ödeme yapılabilecek.
Günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında FAST işlemi gerçekleştiriliyor
FAST ile 7/24 para transferi özelliği, 8 Ocak 2021 tarihinde kullanıma sunuldu. Günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında 6,4 milyon ödeme hesaplar arasında anlık gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 19 milyon kişi, Kolay Adresleme Sistemi’ne kaydoldu. Bu özellik sayesinde para transferi için uzun IBAN numarası yerine TC Kimlik numarası, telefon numarası veya e-posta bilgisiyle kolay şekilde para transferi yapılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d