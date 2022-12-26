Bankalar arasında 7 gün 24 saat anında para transferi için TCMB tarafından hayata geçirilen FAST sistemine ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları da katılıyor. 2023 yılında Papara, Fastpay, Tosla, Paycell, Vodafone Pay gibi kuruluşlar FAST’a katılacak. Bu platformları kullanan müşteriler, FAST ile anında para transferi ve anında ödeme yapabilecek.

TR-Karekod özelliği 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak

TCMB’den yapılan açıklamada ayrıca TR-Karekod özelliği için FAST İşyeri Ödemeleri hazırlıklarının tamamlandığı duyuruldu. 2023’ün ilk çeyreğinden itibaren FAST’ın TR-Karekod özelliğini kullanarak temassız, şifresiz ve kartsız şekilde ödeme yapılabilecek.

400 banka ve kripto borsası tehlikede: Türkiye’de risk altında 3 gün önce eklendi

Günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında FAST işlemi gerçekleştiriliyor

FAST ile 7/24 para transferi özelliği, 8 Ocak 2021 tarihinde kullanıma sunuldu. Günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında 6,4 milyon ödeme hesaplar arasında anlık gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 19 milyon kişi, Kolay Adresleme Sistemi’ne kaydoldu. Bu özellik sayesinde para transferi için uzun IBAN numarası yerine TC Kimlik numarası, telefon numarası veya e-posta bilgisiyle kolay şekilde para transferi yapılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Ödeme ve elektronik para kuruluşları FAST'a katılıyor