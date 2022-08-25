Öğrenciler için yüksek performanslı notebook önerileri 2022

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Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla öğrencilerde dizüstü bilgisayarlara ilgi arttı. Okullarda yüksek performanslı yazılımların kullanılması, bireysel proje geliştiren öğrencilerin sayısının artması ve uzun ömürlü olması nedeniyle dizüstü bilgisayar alırken yüksek performanslı bilgisayarlara ilgi gösteriliyor. Bu içeriğimizde yüksek performanslı dizüstü bilgisayar önerilerimizi sıralıyor ve notebook seçerken dikkat etmeniz gereken özelliklerden bahsediyoruz.

STEM (FeTeMM) nedir?

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte liselerde STEM eğitim yazılımlarının kullanımı giderek artıyor. STEM, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitilmesi anlamına geliyor. Türkçe'ye FeTeMM olarak çevriliyor. FeTeMM eğitimlerinde öğrencilerin araştırma, üretme ve inovasyon alanında gelişmesi hedefleniyor. Okul öncesi eğitimden lisans öğrenimine kadar eğitimin her alanında FeTeMM'den yararlanılıyor.

STEM eğitimlerine ek olarak üniversitelerde pek çok bölümde kodlama, 3B çizim, yapay zeka, veri modelleme, veri işleme, görüntü işleme gibi bilgisayarları zorlayan işlemler yapılıyor. Sanat ve tasarım bölümlerinde güçlü yazılımlar kullanılıyor. Hal böyle olunca öğrenciler için yüksek performanslı bir bilgisayar ihtiyacı ortaya çıkıyor.

NVIDIA, RTX 30 serisi ekran kartlı bilgisayarlarında yapay zekayı kullanarak performansı yükselten çeşitli özellikler ile sunuyor. NVIDIA DLSS, RTX, Max-Q, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Studio, NVIDIA Reflex teknolojileri dikkat çekiyor. Bu nedenle RTX 30 ekran kartlı dizüstü bilgisayarların, öğrenciler biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz.

RTX 30 serisi ekran kartlarının öğrencilere sağladığı avantajlar neler?

STEM uygulamalarda yüksek performans

Derslere yönelik geliştirile STEM yazılımlarda NVIDIA RTX 30 ekran kartları, GPU hızlandırma teknolojisi ile yüksek hız sunuyor. 3B tasarım, modelleme, gerçek zamanlı görüntü oluşturma, simülasyon gibi projelerde mühendislik öğrencilerine yüksek performans vaat ediyor. Bilgisayar bilimi, veri bilimi ve ekonomi ile ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler ise RTX 30 serisi ekran kartları sayesinde veri kümelerini işlerken daha hızlı veri analizi, daha hızlı doğal dil işleme, daha hızlı derin öğrenme ve makine öğrenimi modellerinin daha hızlı eğitilmesinden faydalanıyor.

Matlab, ANSYS Discovery, Solidworks, Blender, Simulink, TensorFlow, Unity, Unreal Engine, Rapids, Autodesk AutoCAD gibi üniversitelerdeki eğitimlerde yaygın kullanılan yazılımlarda GPU hızlandırma teknolojisini kullanabiliyorsunuz.

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Aşağıdaki görselde, RTX 3060 ve RTX 3080 ekran kartlarının ortalama bir dizüstü bilgisayardan ne kadar daha hızlı olduğunu görebilirsiniz.

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İçerik oluşturma uygulamalarında yüksek performans

RTX 30 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayarlar, GPU hızlandırma teknolojisini kullanarak Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Autodesk 3DS Max, Davinci Resolve gibi içerik oluşturma uygulamalarında yüksek render hızı sunuyor.

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Üç boyutlu tasarım, video montaj ve fotoğraf montajlarınızı akıcı bir şekilde anlık olarak görüntüleyebilirsiniz ve hızlı bir şekilde çıktı alabilirsiniz. Üniversitelerin sanat ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler bu teknolojilerden büyük fayda elde edecek.

Saatler süren render işlemlerini dakikalara indirerek zamandan tasarruf kazanacaksınız. Ayrıca üzerinde çalıştığınız projeyi render almadan anlık olarak görüntülemek istediğiniz akıcı bir şekilde görebileceksiniz.

RTX 30 serisi ekran kartlı dizüstüler ile profesyonel filmler hazırlayabilirsiniz

Üniversitelerin radyo, televizyon ve sinema bölümlerinde okuyan öğrenciler, RTX 30 serisi ekran kartlarının gücünden faydalanarak geleceğin sinema filmlerini dizüstü bilgisayarlarından tasarlayabilir. 8K Raw kurgu, color grading, görsel efekt ekleme, hareket efektleri ekleme gibi zorlu işlemleri yapabilirsiniz. Böylece basit projeler yerine profesyonel videolar ortaya çıkarabilirsiniz.

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NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA'nın özel kodlama teknolojisi NVIDIA Encoder (NVENC) teknolojisi, yapay zeka destekli Tensör çekirdekleri gibi teknolojileri kullanarak render süresini ciddi şekilde hızlandırıyor. Bu sayede zamandan tasarruf kazanarak video becerilerinizi geliştirmek için zaman kazanırsınız.

NVIDIA'nın video düzenleme ve kurgu teknolojileri sayesinde profesyonel işler çıkarabileceksiniz. RTX 30 serisi ekran kartlı dizüstüler sayesinde profesyonel filmler hazırlayabiir ve uluslararası yarışmalara katılabilir, hatta filminizi dijital platformlara satarak gelir elde etme fırsatı elde edebilirsiniz.

NVIDIA Studio

NVIDIA Studio sertifikalı bilgisayarlar içerik üreticiler için özel olarak hazırlandı ve NVIDIA tarafından kontrol edilerek sertifika kazandı. NVIDIA Studio bilgisayarlar, içerik üreticiler ve öğrenciler için çeşitli avantajlar sağlıyor.

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NVIDIA dizüstü bilgisayarlar, 3D çalışma ortamı, video ve fotoğraf yazılımlarında kullanılmak üzere özel yapay zeka donanımına sahip RTX GPU'lar ile donatılmıştır. Bu sayede 3D projeler, video kurgu ve fotoğraf montajlarında içerik üretimine katkı sağlayan yapay zeka destekli araçlar ve GPU hızlandırma dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler sunuyor. NVIDIA Studio bilgisayarlar, içerik üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek performans, kolay taşınabilirlik, uzun pil ömrü ve kaliteli ekran teknolojileri sunuyor.

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NVIDIA Studio yazılımları içeresinde RTX ekran kartlarına özel olarak hazırlanan Omniverse, Canvas ve Broadcast yazılımları yer alıyor.

Omniverse, üç boyutlu kendi sanal evreninizi yaratmanız için tüm araçları sunuyor. Kendi metaverse evreninizi oluşturarak üç boyutlu bir evren yaratabilirsiniz. Nesneler, modellemeler, aydınlatmalar ve sahne tasarımları gibi zorlu işlemleri Omniverse sayesinde kolaylıkla hazırlayabiliyorsunuz. Metaverse kavramının popüler olduğu şu günlerde Omniverse sayesinde kendi projelerinizi metaverse'ye taşıyabilirsiniz. Omniverse, RTX ekran kartının gücünden faydalandığı için tek bir bilgisayar ile karmaşık üç boyutlu evrenler yaratmanızı sağlar.

Omniverse'in eğitime yönelik faydalarını örneklendirmek gerekirse örneğin Omniverse ile oluşturduğunuz sanal evrende, bir fizik projesinizin üç boyutlu olarak gösterilmesini ve simüle edilmesini sağlayabilirsiniz. Sanat ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler, Omniverse'de sanal sergi oluşturarak projelerini metaverse evreninde sergileyebilir. Mimarlık okuyan öğrenciler, Omniverse sayesinde çizimlerini üç boyutlu evrene taşıyabilir. Ayrıca Omniverse üzerinden üç boyutlu oyunlar tasarlayarak kodlama becerinizi gösterebilirsiniz.

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Canvas, basit fırça darbelerini yapay zeka yardımıyla gerçekçi manzara çizimlerine dönüştürüyor. Bu sayede hazırladığınız projeye uygun arkaplanlar ve manzarara resimleri için saatler süren çizimler yerine dakikalar içerisinde dilediğiniz şekilde manzara resimleri oluşturabilirsiniz. RTX ekran kartlarının yapay zeka donanımını kullanarak hazırladığı için saniyeler içerisinde çiziminiz hazırlanıyor.

Örneğin hazırladığınız bir animasyon projesi için gerekli arkaplanı, Canvas'ta yapacağınız birkaç dokunuş ile kendi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Bulut, ağaç, çimen, güneş gibi nesnelerin resmin neresinde bulunacağını belirleyebilirsiniz.

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Buna ek olarak tüm RTX 30 serisi ekran kartlı bilgisayara sahip kullanıcılar NVIDIA Studio’nun yazılımsal avantajlarından faydalanabilir. Fotoğrafçılık, video montaj, mimari görselleştirme ve yayıncılık uygulamalarında GPU ile hızlandırılmış performans sunuyor.

NVIDIA Studio sürücüleri, içerik üretici yazılımlarda stabil performans elde etmeniz için devamlı optimize ediliyor. Daha hızlı ve daha stabil deneyim için NVIDIA Studio sürücülerini yükleyebilirsiniz.

NVIDIA Broadcast ile yapay zeka

NVIDIA'nın sesli ve videolu görüşmeler için hazırladığı NVIDIA Broadcast yazılımı, RTX ekran kartlarının gücünden faydalanarak yapay zekayla çeşitli kullanım özellikleri sunuyor. Mikrofondaki parazitlenme ve yankı giderme özellikler sayesinde bulunduğunuz ortamdaki gürültüyü gidererek sesinizi karşı tarafa net şekilde iletiyor. Böylece kaliteli mikrofonunuz olmasa bile online görüşmelerde karşı taraf sizi net bir şekilde duyabiliyor. Aynı şekilde karşı tarafın gürültüsünü de gidererek sesin size net şekilde ulaşmasını sağlar.

Bugün pek çok görüntülü görüşme uygulamasında bulunan sanal arka plan özelliği NVIDIA Broadcast yazılımı içerisinde yer alıyor. Buna ek olarak diğer yazılımlarda görmediğimiz, kişinin hareketlerini takip etme ve ona göre yakınlaştırma, uzaklaştırma ve pan hareketi yapma özelliği sayesinde kameranız sizi ön plana çıkarıyor.

Ekran kartınızın gücünden faydalanarak sizi arka plandan ayırdığı için daha keskin ve daha gerçekçi kırpma yapıyor. Böylece karşı taraf yalnızca sizi daha net şekilde görebiliyor. Video gürültüsü giderme özelliği sayesinde düşük ışıkta kameranın karanlık yerlerde gösterdiği parazitlenmeler yapay zekayla gideriliyor. Böylece uzaktan eğitim görüşmelerinde öğretmeniniiz sizi net bir şekilde görecek ve sesiniz öğretmene net şekilde ulaşacak.

NVIDIA MAX-Q nedir?

NVIDIA'nın MAX-Q teknolojileri sayesinde ince, güçlü, uzun pil ömürlü ve sessiz bir dizüstü bilgisayar elde edeceksiniz. Bu sayede bilgisayarınızı istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilir ve prizden uzakta saatlerce kullanabilirsiniz. RTX 30 serisi ekran kartlarındaki WhisperMode 2.0 özelliğinin yapay zeka destekli algoritması sayesinde bilgisayarınızın fanı sessizlik ve düşük ısınma için en ideal hızını otomatik olarak ayarlıyor.

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RTX ve NVIDIA DLSS nedir?

RTX 30 serisi ekran kartları, oyunlarda yapay zeka ile performansı yükselten NVIDIA DLSS teknolojisi ve görüntüyü iyileştiren RTX teknolojileri ile geliyor. RTX teknolojisi, ışığın gerçek dünyadaki davranışlarını simüle ederek gerçekçi grafikler sunuyor.

NVIDIA DLSS çok sayıda oyunda, ekran kartının GPU performansına ek olarak yapay zekadan faydalanarak daha yüksek kara hızları yakalayacaksınız. RTX GPU’lardaki ayrılmış tensör çekirdekleri yapay zeka işlemcileri kullanılarak oyun performansı artırıyor. NVIDIA DLSS’in derin öğrenme özelliği sayesinde görüntüyü anlık olarak tahmin ediyor ve kare hızını artırıyor. Odak noktanız dışında kalan nesnelerin kaplamalarını yapay zeka ile sıkıştırıyor. Bu sayede oyunun görüntü ayarlarını düşürmenize gerek kalmadan yüksek FPS'lere ulaşıyorsunuz.

Red Dead Redemption 2, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Death Stranding, God of War, Dying Light 2, Hitman III, Metro Exodus, Watch Dogs Legion gibi bilgisayarı zorlayan oyunlar dahil olmak üzere çok sayıda oyunda DLSS teknolojisini kullanabilirsiniz. Derslerden yorulan kafanızı dinlendirmek için oyun oynadığınızda daha gerçekçi ve daha akıcı oyun deneyimi elde edersiniz.

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NVIDIA Reflex

Rekabetçi online oyunlarda milisaniyeler dahi kritik önem taşıyor. Okuldan arta kalan zamanlarınızda online oyun oynadığınızda NVIDIA Reflex teknoloji sayesinde rakiplerinizin bir adım önünde olursunuz. NVIDIA Reflex, ekran kartı ile oyun arasındaki gecikmeyi optimize ederek sistem gecikmesini dinamik olarak azaltır.

PC'nin ve ekranın, kullanıcı tarafından yapılan fare ve klavye komutlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlayarak oyuncuların düşmanlarını daha hızlı bir şekilde ele geçirip, daha yüksek isabetle vurabilmesine olanak verdiğinden, rekabetçi oyuncular için kritik önem taşıyor.

Zafer için milisaniyelerin kritik önem taşıdığı Valorant, Fornite, God of War, Rainbow Six Siege, Overwatch ve Apex Legends gibi birçok oyunda NVIDIA Reflex desteği mevcut. NVIDIA Reflex, bu oyunlarda en düşük gecikme ve en iyi yanıt süresi sunarak rakiplerinize karşı avantaj sağlamanıza yardımcı olacak.

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Öğrenciler için RTX 30 serisi ekran kartlı dizüstü bilgisayar önerilerimiz

NVIDIA'nın RTX 30 serisi ekran kartlarının eğitime yönelik teknolojilerinden faydalanmak isteyenler için indirime giren bazı dizüstü bilgisayarları sizin için seçtik.

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Öğrenciler için yüksek performanslı notebook önerileri 2022