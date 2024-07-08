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    1 yıllık simüle edilmiş Mars görevinden sonra ekip "Dünya'ya döndü"

    Mars için insanlı görevler çalışmalar sürerken 1 yıl önce başlayan simüle edilmiş Mars görevi başarıyla tamamlandı. Ekip Mars simülasyonunun ardından Dünya'ya döndü.
    1 yıllık simüle edilmiş Mars görevinden sonra ekip Dünya'ya döndü Tam Boyutta Gör
    NASA bir süredir insanlı Mars görevleri için çalışmalar yürütüyor. Böylesi bir görev daha önce hiç yapılmadığı için uzun süreli derin uzay görevlerinin insanlar üzerindeki etkisi de tamamen belirsiz. NASA, astronotların Mars'taki yaşam şartlarını incelemek ve süreci değerlendirmek için CHAPEA adında bir görev gerçekleştirdi. 1 yıl boyunca Mars simülasyonuna kapatılan 4 kişilik mürettebat kısa süre önce normal Dünya yaşamına geri döndü.

    Ekip, 1 yıl boyunca aynı yerde kapalı kaldı

    CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) görevi kapsamında 4 kişilik bir mürettebat 25 Haziran 2023 tarihinde NASA Johnson Uzay Merkezi'nde simüle edilmiş bir Mars habitatına kapatıldı. Mürettebat, 6 Temmuz Cumartesi günü yaşam alanından çıkarak 378 gün sonra normal Dünya yaşamlarına geri döndü.

    1 yıllık simüle edilmiş Mars görevinden sonra ekip Dünya'ya döndü Tam Boyutta Gör
    CHAPEA-1 görevinin dört gönüllüsü Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell ve Nathan Jones, bir Mars karakolu gibi tasarlanmış Mars Dune Alpha adındaki 158 metrekarelik 3D baskılı bir habitat alanında yaşadı.

    NASA tarafından yapılan açıklamada mürettebatın Mars yürüyüşleri de dahil olmak üzere Mars görev operasyonlarını simüle ettiğini, dayanıklı sebzeler yetiştirip hasat ettiğini ve ekipmanlar ile yaşam alanlarını koruduklarını söyledi.

     Ekip, Dünya ile iletişimi ise habitat alanındaki sistemler ile gerçekleştirdi. İletişim Mars ile Dünya arasındaki mesafe yüzünden birebir olacak şekilde gecikmeli gerçekleştirildi. İkinci CHAPEA görevi için henüz kesin bir tarih belirlenmedi ancak 2025 baharında başlaması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/volunteers-who-lived-in-nasas-mars-simulation-for-over-a-year-will-finally-emerge-today-192522497.html https://www.nasa.gov/news-release/volunteer-crew-to-exit-nasas-simulated-mars-habitat-after-378-days/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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