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Tam Boyutta Gör NASA bir süredir insanlı Mars görevleri için çalışmalar yürütüyor. Böylesi bir görev daha önce hiç yapılmadığı için uzun süreli derin uzay görevlerinin insanlar üzerindeki etkisi de tamamen belirsiz. NASA, astronotların Mars'taki yaşam şartlarını incelemek ve süreci değerlendirmek için CHAPEA adında bir görev gerçekleştirdi. 1 yıl boyunca Mars simülasyonuna kapatılan 4 kişilik mürettebat kısa süre önce normal Dünya yaşamına geri döndü.

Ekip, 1 yıl boyunca aynı yerde kapalı kaldı

CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) görevi kapsamında 4 kişilik bir mürettebat 25 Haziran 2023 tarihinde NASA Johnson Uzay Merkezi'nde simüle edilmiş bir Mars habitatına kapatıldı. Mürettebat, 6 Temmuz Cumartesi günü yaşam alanından çıkarak 378 gün sonra normal Dünya yaşamlarına geri döndü.

Tam Boyutta Gör CHAPEA-1 görevinin dört gönüllüsü Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell ve Nathan Jones, bir Mars karakolu gibi tasarlanmış Mars Dune Alpha adındaki 158 metrekarelik 3D baskılı bir habitat alanında yaşadı.

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NASA tarafından yapılan açıklamada mürettebatın Mars yürüyüşleri de dahil olmak üzere Mars görev operasyonlarını simüle ettiğini, dayanıklı sebzeler yetiştirip hasat ettiğini ve ekipmanlar ile yaşam alanlarını koruduklarını söyledi.

Ekip, Dünya ile iletişimi ise habitat alanındaki sistemler ile gerçekleştirdi. İletişim Mars ile Dünya arasındaki mesafe yüzünden birebir olacak şekilde gecikmeli gerçekleştirildi. İkinci CHAPEA görevi için henüz kesin bir tarih belirlenmedi ancak 2025 baharında başlaması bekleniyor.

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1 yıllık simüle edilmiş Mars görevinden sonra ekip Dünya'ya döndü