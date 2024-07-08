1 yıllık simüle edilmiş Mars görevinden sonra ekip "Dünya'ya döndü"

Ekip, 1 yıl boyunca aynı yerde kapalı kaldı
CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) görevi kapsamında 4 kişilik bir mürettebat 25 Haziran 2023 tarihinde NASA Johnson Uzay Merkezi'nde simüle edilmiş bir Mars habitatına kapatıldı. Mürettebat, 6 Temmuz Cumartesi günü yaşam alanından çıkarak 378 gün sonra normal Dünya yaşamlarına geri döndü.
NASA tarafından yapılan açıklamada mürettebatın Mars yürüyüşleri de dahil olmak üzere Mars görev operasyonlarını simüle ettiğini, dayanıklı sebzeler yetiştirip hasat ettiğini ve ekipmanlar ile yaşam alanlarını koruduklarını söyledi.
Ekip, Dünya ile iletişimi ise habitat alanındaki sistemler ile gerçekleştirdi. İletişim Mars ile Dünya arasındaki mesafe yüzünden birebir olacak şekilde gecikmeli gerçekleştirildi. İkinci CHAPEA görevi için henüz kesin bir tarih belirlenmedi ancak 2025 baharında başlaması bekleniyor.Kaynakça https://www.engadget.com/volunteers-who-lived-in-nasas-mars-simulation-for-over-a-year-will-finally-emerge-today-192522497.html https://www.nasa.gov/news-release/volunteer-crew-to-exit-nasas-simulated-mars-habitat-after-378-days/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.