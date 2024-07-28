Ola elektrikli bisiklet markası ilk elektrikli motosikletini hazırlıyor

Ola elektrikli motosiklet
Fütüristik bir tasarıma sahip olan Ola markasının yeni elektrikli motosikleti gelecek ayın ortalarında tanıtılacak ve yılın sonlarına doğru da üretime başlayacak. Tasarım açısından hitap ettiği kitlenin biraz ayrı olduğu söylenebilir.
Özellikle Hindistan pazarında Ola önemli bir paya sahip. Geçen mali yılda Hindistan’da satılan her 3 elektrikli iki teker aracın bir tanesi Ola markasına aitti. Firma satışlarını bir önceki yıla göre ikiye katladı.
Ülkemizde de biraz üst seviye sayılacak fiyatlardan Ola elektrikli bisiklet modelleri bulunabiliyor. Firmanın yeni elektrikli motosikletini ülkemizde de satışa sunması sürpriz olmayacaktır ancak bunun için biraz beklemek gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.