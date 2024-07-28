Ola elektrikli bisiklet markası ilk elektrikli motosikletini hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de BİM marketler iş işbirliğiyle tanınırlığı artan Hintli Ola elektrikli bisiklet markası ilk elektrikli motosiklet için geri sayıma geçti. Firma giderek büyüyen elektrikli araç pazarında bu hamle ile yeni bir alan açmak istiyor.

Ola elektrikli motosiklet

Fütüristik bir tasarıma sahip olan Ola markasının yeni elektrikli motosikleti gelecek ayın ortalarında tanıtılacak ve yılın sonlarına doğru da üretime başlayacak. Tasarım açısından hitap ettiği kitlenin biraz ayrı olduğu söylenebilir.

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Özellikle Hindistan pazarında Ola önemli bir paya sahip. Geçen mali yılda Hindistan’da satılan her 3 elektrikli iki teker aracın bir tanesi Ola markasına aitti. Firma satışlarını bir önceki yıla göre ikiye katladı.

Ülkemizde de biraz üst seviye sayılacak fiyatlardan Ola elektrikli bisiklet modelleri bulunabiliyor. Firmanın yeni elektrikli motosikletini ülkemizde de satışa sunması sürpriz olmayacaktır ancak bunun için biraz beklemek gerekecek.

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