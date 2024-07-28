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    Ola elektrikli bisiklet markası ilk elektrikli motosikletini hazırlıyor

    Hindistan’da önemli satış rakamlarına ulaşan Ola Electric elektrikli bisiklet markası yeni bir kategoriye daha adım atıyor. Elektrikli motosiklet yolda.         
    Elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de BİM marketler iş işbirliğiyle tanınırlığı artan Hintli Ola elektrikli bisiklet markası ilk elektrikli motosiklet için geri sayıma geçti. Firma giderek büyüyen elektrikli araç pazarında bu hamle ile yeni bir alan açmak istiyor.

    Ola elektrikli motosiklet

    Fütüristik bir tasarıma sahip olan Ola markasının yeni elektrikli motosikleti gelecek ayın ortalarında tanıtılacak ve yılın sonlarına doğru da üretime başlayacak. Tasarım açısından hitap ettiği kitlenin biraz ayrı olduğu söylenebilir.

    Özellikle Hindistan pazarında Ola önemli bir paya sahip. Geçen mali yılda Hindistan’da satılan her 3 elektrikli iki teker aracın bir tanesi Ola markasına aitti. Firma satışlarını bir önceki yıla göre ikiye katladı.

    Ülkemizde de biraz üst seviye sayılacak fiyatlardan Ola elektrikli bisiklet modelleri bulunabiliyor. Firmanın yeni elektrikli motosikletini ülkemizde de satışa sunması sürpriz olmayacaktır ancak bunun için biraz beklemek gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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