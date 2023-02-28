OLED ekranlı iPad Pro beklenenden pahalı olacak
Apple'ın OLED ekranlı iPad Pro modelleri için Apple ve LG Display ile görüşmelere başladığı söyleniyor. The Elec ise, bir hayli heyecan uyandıran modellerin beklenenden daha pahalı olacağını bildirdi. Bunun nedeni ise, Apple'ın standart OLED panellere kıyasla daha gelişmiş üretim teknolojilerine odaklanması olacak.
Bu noktada yeni OLED panelin daha ince bir yapıya ek olarak iPhone’larda kullanılan tek katmana kıyasla iki ayrışma katmanı içereceği bildiriliyor. Teorik olarak bu değişim, ekran parlaklığının en az iki kat, panel ömründe ise dört kat artış sağlayacak. The Elec'in raporuna göre söz konusu yenilikler, nihai maliyetin veya en azından bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına neden olabilir.
Yeni nesil İPad Pro hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.