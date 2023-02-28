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    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı iPad Pro beklenenden pahalı olacak

    Merakla beklenen OLED ekranlı iPad Pro için kullanıcıları pek de sevindirmeyecek bilgiler ortaya çıktı. 2024 yılında tanıtılacak cihaz, fiyat etiketi ile üzebilir.
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    OLED ekranlı iPad Pro beklenenden pahalı olacak! Tam Boyutta Gör
    iPhone X serisinden bu yana OLED panellere geçiş yapan Apple, 2024 yılında tanıtılması beklenen yeni iPad Pro modelinde de benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Yakın zamanlı sızıntılar, yeni tabletin 11.1 inç ve 13 inç olmak üzere iki boyutta geleceğini bizlere gösterdi. Şimdi sektöre yakınlığı ile tanınan The Elec, yeni iPad Pro için kullanıcıları pek de sevindirmeyecek bilgiler paylaştı.

    OLED ekranlı iPad Pro beklenenden pahalı olacak

    Apple'ın OLED ekranlı iPad Pro modelleri için Apple ve LG Display ile görüşmelere başladığı söyleniyor. The Elec ise, bir hayli heyecan uyandıran modellerin beklenenden daha pahalı olacağını bildirdi. Bunun nedeni ise, Apple'ın standart OLED panellere kıyasla daha gelişmiş üretim teknolojilerine odaklanması olacak.

    Bu noktada yeni OLED panelin daha ince bir yapıya ek olarak iPhone’larda kullanılan tek katmana kıyasla iki ayrışma katmanı içereceği bildiriliyor. Teorik olarak bu değişim, ekran parlaklığının en az iki kat, panel ömründe ise dört kat artış sağlayacak. The Elec'in raporuna göre söz konusu yenilikler, nihai maliyetin veya en azından bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına neden olabilir. 

    Yeni nesil İPad Pro hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 9 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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