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    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4 ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

    Kısa süre iptal edildiği söylenen iPhone  SE 4 hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. iPhone ailesinin bütçe modeli, daha gelişmiş teknolojiler ile geliyor. İşte detaylar
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    iPhone SE 4 ufukta göründü: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Apple, iPhone SE 3, iPhone 13 Mini ve iPhone 14 Plus gibi orta ve düşük seviye iPhone modellerinden beklediğini alamadı. Bu noktada kısa süre önce ortaya çıkan sızıntılar, gelecek nesil iPhone SE modellerinin süresiz olarak rafa kaldırıldığını iddia ediyordu. Ancak ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bugün yaptığı paylaşımda iPhone SE 4 hakkında sızıntıların aksini gösteren yeni bilgiler paylaştı. 

    iPhone SE 4 ufukta göründü

    Kuo'ya göre Apple, yeni nesil iPhone SE 4 modelini 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor ve iPhone 14 kasası üzerine inşa edilen 6.1 inç OLED ekranla karşımıza çıkacak. Böylece yeni telefonun, günümüze kadar LCD panelden güç alan iPhone SE serisindeki OLED panele sahip ilk telefon olacağını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca Apple, iPhone SE 4'ün maliyetlerini düşürmek adına önemli bir karara daha imza atacak. Buna göre yeni cihazın Apple’ın kendi geliştirdiği 5nm 5G çipini kullanan ilk iPhone olması bekleniyor. Bildirilenlere göre bu yonga, daha yüksek hızlar sunan mmWave 5G bandını değil, yalnızca Sub6 5G’yi destekleyecek. Görünüşe göre teknoloji devi, kendi yonga setini ilk olarak en ucuz iPhone modelinde test etmeyi planlıyor. 

    iPhone 16 serisinin ise Apple'ın 5G çipini kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Ancak bu değişimi yalnızca temel modellerde görebiliriz. Nitekim Pro modellerde mmWave desteğine yer verilmesi gerekiyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 5 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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