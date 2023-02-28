Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Apple, iPhone SE 3, iPhone 13 Mini ve iPhone 14 Plus gibi orta ve düşük seviye iPhone modellerinden beklediğini alamadı. Bu noktada kısa süre önce ortaya çıkan sızıntılar, gelecek nesil iPhone SE modellerinin süresiz olarak rafa kaldırıldığını iddia ediyordu. Ancak ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bugün yaptığı paylaşımda iPhone SE 4 hakkında sızıntıların aksini gösteren yeni bilgiler paylaştı.

iPhone SE 4 ufukta göründü

Kuo'ya göre Apple, yeni nesil iPhone SE 4 modelini 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor ve iPhone 14 kasası üzerine inşa edilen 6.1 inç OLED ekranla karşımıza çıkacak. Böylece yeni telefonun, günümüze kadar LCD panelden güç alan iPhone SE serisindeki OLED panele sahip ilk telefon olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Apple, iPhone SE 4'ün maliyetlerini düşürmek adına önemli bir karara daha imza atacak. Buna göre yeni cihazın Apple’ın kendi geliştirdiği 5nm 5G çipini kullanan ilk iPhone olması bekleniyor. Bildirilenlere göre bu yonga, daha yüksek hızlar sunan mmWave 5G bandını değil, yalnızca Sub6 5G’yi destekleyecek. Görünüşe göre teknoloji devi, kendi yonga setini ilk olarak en ucuz iPhone modelinde test etmeyi planlıyor.

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iPhone 16 serisinin ise Apple'ın 5G çipini kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Ancak bu değişimi yalnızca temel modellerde görebiliriz. Nitekim Pro modellerde mmWave desteğine yer verilmesi gerekiyor.

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iPhone SE 4 ufukta göründü: İşte bildiklerimiz