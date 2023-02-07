Samsung ve LG, OLED ekranlı iPad Pro için üretim hazırlığında

Yeni çıkacak Apple ürünlerine dair bilgiler paylaşan isimlerden biri olan Ross Young’a göre Apple, OLED ekranlı yeni 13 inç MacBook Air ile birlikte 11.1 inç iPad Pro ve 13 inç iPad Pro modellerini 2024’te tanıtacak. Apple tedarik zinciri analisti Kuo da ilk OLED ekranlı MacBook’un 2024’te çıkmasını bekliyor.
MacBook Air ve iPad Pro modellerinin daha yüksek parlaklık için iki kırmızı, yeşil ve mavi emisyon katmanına sahip iki yığınlı OLED ekran kullanacağı söyleniyor. Tüm cihazlar 120Hz yenileme hızı sunan ProMotion’ı destekleyecek.
Hali hazırda satın alınabilir olan tüm iPad ve MacBook’lar arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahipken, OLED ekran kendi kendine yayılan piksellere sahip ve arkadan aydınlatma gerektirmiyor. Bu da daha yüksek kontrast oranı, daha fazla renk doğruluğu ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Apple, en yeni Apple Watch ve iPhone modellerinde (iPhone SE hariç) zaten OLED ekranı kullanıyor. Bu arada şirketin yeni Apple Watch Ultra ile microLED ekrana geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?