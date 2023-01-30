Katlanabilir iPad hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Katlanabilir iPad yerleşik ayak desteğine sahip olabilir
Bilindiği üzere Apple’ın katlanabilir iPhone'dan önce katlanabilir bir iPad modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Kuo ise, katlanabilir iPad'in karbon fiberden yapılmış yerleşik bir ayak desteğine sahip olacağını bildirdi. Kuo'ya göre Cuppertino devi, bu konuda direkt olarak Anjie Technology firmasına güvenecek.
Görünüşe göre Apple, cihazın dayanıklılığından ödün vermeden hafif bir ekleme yapmayı planlıyor. Bu yeni tasarımın ayrıntıları bilinmiyor olsa da, cihaz için büyük bir tasarım revizyonuna işaret ettiğini söyleyebiliriz.
Ayrıca Kuo, katlanabilir iPad'e ek olarak ''önümüzdeki 9 ila 12 ay içerisinde yeni bir iPad modeli tanıtılmayacağını ve bu nedenle 2023 yılı iPad sevkiyatlarında düşüş yaşanacağını''söyledi. Bununla birlikte yeni iPad Mini’nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?