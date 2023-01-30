Tam Boyutta Gör Günümüzde Samsung başta olmak üzere birçok akıllı telefon devi, odağını katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Apple'ın ise bu pazara farklı bir şekilde adım atması bekleniyor. Bugün uzun zamandır gündemde olan katlanabilir iPad hakkında yeni detaylar ortaya çıkardı.

Katlanabilir iPad yerleşik ayak desteğine sahip olabilir

Bilindiği üzere Apple’ın katlanabilir iPhone'dan önce katlanabilir bir iPad modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Kuo ise, katlanabilir iPad'in karbon fiberden yapılmış yerleşik bir ayak desteğine sahip olacağını bildirdi. Kuo'ya göre Cuppertino devi, bu konuda direkt olarak Anjie Technology firmasına güvenecek.

Görünüşe göre Apple, cihazın dayanıklılığından ödün vermeden hafif bir ekleme yapmayı planlıyor. Bu yeni tasarımın ayrıntıları bilinmiyor olsa da, cihaz için büyük bir tasarım revizyonuna işaret ettiğini söyleyebiliriz.

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Ayrıca Kuo, katlanabilir iPad'e ek olarak ''önümüzdeki 9 ila 12 ay içerisinde yeni bir iPad modeli tanıtılmayacağını ve bu nedenle 2023 yılı iPad sevkiyatlarında düşüş yaşanacağını''söyledi. Bununla birlikte yeni iPad Mini’nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor.

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Katlanabilir iPad hakkında yeni detaylar ortaya çıktı