Sakın düşürmeyin: Apple Vision Pro’nun tamir ücretleri belli oldu

Vision Pro tamiri dudak uçuklatıyor
Apple’a göre Vision Pro’nun kapak camı çatlarsa, değiştirilmesi için 799 dolar ödemeniz gerekecek. Diğer hasar türleri 2.399 dolara kadar çıkıyor ki bu da yepyeni bir Vision Pro’dan yalnızca 1.100 dolar daha ucuza mal oluyor. Öte yandan AppleCare+'ınız varsa fiyatlar bu kadar yüksek değil ancak yine de ucuz olmaktan çok uzaktalar. Hasarlı bir kapak veya başka bir onarım türü, uzatılmış garantinin aylık 25 dolarlık ücretine ek olarak size 299 dolara mal olacak.
Apple Vision Pro şu anda Apple'ın ABD web sitesinden ve ülke çapındaki tüm mağazalarında ön sipariş için mevcut durumda. 3.499 dolarlık versiyon size 256 GB depolama alanı sunarken 512 GB'lık model 3.699 dolara mal olacak. 1 TB alan isteyenler ise 3,899 dolar ödemek zorunda. Ancak bunlar sadece cihazın saf fiyatı. Aksesuarlar ile birlikte her şey dahil paketin fiyatı çok daha yüksek oluyor.Kaynakça https://support.apple.com/apple-vision-pro/repair https://www.engadget.com/apple-vision-pro-repairs-could-set-you-back-as-much-as-2399-141439566.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.