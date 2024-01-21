Tam Boyutta Gör Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro halihazırda ABD’de ön siparişe açılmış durumda. Bununla birlikte eğer Apple Vision Pro satın alacaksanız, bunun için bir de kılıf almak isteyebilirsiniz. Zira Apple’ın cihazla ilgili onarım ve servis sayfasına göre, AppleCare+'ınız olsa bile cihazı tamir ettirmek çok maliyetli olabilir.

Vision Pro tamiri dudak uçuklatıyor

Apple’a göre Vision Pro’nun kapak camı çatlarsa, değiştirilmesi için 799 dolar ödemeniz gerekecek. Diğer hasar türleri 2.399 dolara kadar çıkıyor ki bu da yepyeni bir Vision Pro’dan yalnızca 1.100 dolar daha ucuza mal oluyor. Öte yandan AppleCare+'ınız varsa fiyatlar bu kadar yüksek değil ancak yine de ucuz olmaktan çok uzaktalar. Hasarlı bir kapak veya başka bir onarım türü, uzatılmış garantinin aylık 25 dolarlık ücretine ek olarak size 299 dolara mal olacak.

Apple Vision Pro, ABD'de ön siparişe açıldı 2 gün önce eklendi

Apple Vision Pro şu anda Apple'ın ABD web sitesinden ve ülke çapındaki tüm mağazalarında ön sipariş için mevcut durumda. 3.499 dolarlık versiyon size 256 GB depolama alanı sunarken 512 GB'lık model 3.699 dolara mal olacak. 1 TB alan isteyenler ise 3,899 dolar ödemek zorunda. Ancak bunlar sadece cihazın saf fiyatı. Aksesuarlar ile birlikte her şey dahil paketin fiyatı çok daha yüksek oluyor.

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Sakın düşürmeyin: Apple Vision Pro’nun tamir ücretleri belli oldu