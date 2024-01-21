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    Anlık Bildirim

    Sakın düşürmeyin: Apple Vision Pro’nun tamir ücretleri belli oldu

    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak ve şimdiden ön siparişe açılmış durumda. Ancak kısa bir süre önce Vision Pro’nun yüksek tamir ücretleri gündeme geldi.
    Sakın düşürmeyin: Apple Vision Pro’nun tamir ücretleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro halihazırda ABD’de ön siparişe açılmış durumda. Bununla birlikte eğer Apple Vision Pro satın alacaksanız, bunun için bir de kılıf almak isteyebilirsiniz. Zira Apple’ın cihazla ilgili onarım ve servis sayfasına göre, AppleCare+'ınız olsa bile cihazı tamir ettirmek çok maliyetli olabilir.

    Vision Pro tamiri dudak uçuklatıyor

    Apple’a göre Vision Pro’nun kapak camı çatlarsa, değiştirilmesi için 799 dolar ödemeniz gerekecek. Diğer hasar türleri 2.399 dolara kadar çıkıyor ki bu da yepyeni bir Vision Pro’dan yalnızca 1.100 dolar daha ucuza mal oluyor. Öte yandan AppleCare+'ınız varsa fiyatlar bu kadar yüksek değil ancak yine de ucuz olmaktan çok uzaktalar. Hasarlı bir kapak veya başka bir onarım türü, uzatılmış garantinin aylık 25 dolarlık ücretine ek olarak size 299 dolara mal olacak.

    Apple Vision Pro şu anda Apple'ın ABD web sitesinden ve ülke çapındaki tüm mağazalarında ön sipariş için mevcut durumda. 3.499 dolarlık versiyon size 256 GB depolama alanı sunarken 512 GB'lık model 3.699 dolara mal olacak. 1 TB alan isteyenler ise 3,899 dolar ödemek zorunda. Ancak bunlar sadece cihazın saf fiyatı. Aksesuarlar ile birlikte her şey dahil paketin fiyatı çok daha yüksek oluyor.

    Kaynakça https://support.apple.com/apple-vision-pro/repair https://www.engadget.com/apple-vision-pro-repairs-could-set-you-back-as-much-as-2399-141439566.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 13 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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