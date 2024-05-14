OLED monitör satışları patlama yapacak: En çok satan markalar hangileri?

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi TrendForce'un verilerine göre OLED monitör satışları hızla artıyor ve bu yılın ilk çeyreğinde 200 bine ulaşmış durumda. Bu yılın sonuna kadar ise 1,3 milyondan fazla OLED monitörün satılması bekleniyor. Bu rakam, geçtiğimiz seneki 513 bin adet satış rakamından %161'lik bir artışı temsil ediyor.

OLED monitörler, yüksek kontrast değerleri, geniş renk aralığı ve yüksek tepki süresiyle LCD monitörlere göre üstün özellikler sunuyor. Ancak yüksek fiyat ve yanma riski (burn-in) gibi problemler nedeniyle satışları günümüze kadar düşük seyretti. Hem fiyatların düşmeye başlaması hem de teknolojik gelişmeler neticesinde yanma riskinin azalması OLED monitör satışlarında artışı beraberinde getirdi.

Smasung OLED monitör pazarında lider

Markalara baktığımızda ise yılın ilk çeyreği verilerine göre %36 pazar payıyla Samsung'un zirvede yer aldığını görüyoruz. TrendForce, Samsung'un OLED ekranlarının LCD muadillerinden yalnızca %20 daha pahalı olması nedeniyle popüler olduğunu belirtiyor. Üstelik Samsung'un 27 inç ve 31,5 inç OLED monitörlerini 2024'ün ikinci çeyreğinde satışa sunmasıyla pazar payını daha da arttırabileceği belirtiliyor.

Satışlarda Dell %21 ile ikinci, LG ise %19 ile üçüncü sırada yer alıyor. Dell'in yeni 27 ve 31,5 inç OLED monitörlerinin, 2024'ün ilk çeyreğinde %21 pazar payı elde etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. LG de, 27, 34, 39, 45 ve 48 inç modelleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip.

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Trendforce'ın tahminlerine göre, 2024'teki artış hızı 2025'te de devam edecek. 2025 yılının tamamında 2,35 milyon adet OLED monitörün satılması bekleniyor. Bu da 2024'e göre 1 milyon adet fazla monitörün satılacağı anlamına geliyor.

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OLED monitör satışları bu sene patlama yapacak