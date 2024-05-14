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    Anlık Bildirim

    OLED monitör satışları patlama yapacak: En çok satan markalar hangileri?

    TrendForce'un verilerine göre OLED monitör satışları hızla artıyor ve bu yılın ilk çeyreğinde 200 bine ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar ise 1,3 milyondan fazla OLED monitörün satılması bekleniyor.
    OLED monitör satışları bu sene patlama yapacak Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi TrendForce'un verilerine göre OLED monitör satışları hızla artıyor ve bu yılın ilk çeyreğinde 200 bine ulaşmış durumda. Bu yılın sonuna kadar ise 1,3 milyondan fazla OLED monitörün satılması bekleniyor. Bu rakam, geçtiğimiz seneki 513 bin adet satış rakamından %161'lik bir artışı temsil ediyor.
    OLED monitör satışları bu sene patlama yapacak
    OLED monitörler, yüksek kontrast değerleri, geniş renk aralığı ve yüksek tepki süresiyle LCD monitörlere göre üstün özellikler sunuyor. Ancak yüksek fiyat ve yanma riski (burn-in) gibi problemler nedeniyle satışları günümüze kadar düşük seyretti. Hem fiyatların düşmeye başlaması hem de teknolojik gelişmeler neticesinde yanma riskinin azalması OLED monitör satışlarında artışı beraberinde getirdi.

    Smasung OLED monitör pazarında lider

    Markalara baktığımızda ise yılın ilk çeyreği verilerine göre %36 pazar payıyla Samsung'un zirvede yer aldığını görüyoruz. TrendForce, Samsung'un OLED ekranlarının LCD muadillerinden yalnızca %20 daha pahalı olması nedeniyle popüler olduğunu belirtiyor. Üstelik Samsung'un 27 inç ve 31,5 inç OLED monitörlerini 2024'ün ikinci çeyreğinde satışa sunmasıyla pazar payını daha da arttırabileceği belirtiliyor.

    OLED monitör satışları bu sene patlama yapacak
    Satışlarda Dell %21 ile ikinci, LG ise %19 ile üçüncü sırada yer alıyor. Dell'in yeni 27 ve 31,5 inç OLED monitörlerinin, 2024'ün ilk çeyreğinde %21 pazar payı elde etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. LG de, 27, 34, 39, 45 ve 48 inç modelleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip.

    Trendforce'ın tahminlerine göre, 2024'teki artış hızı 2025'te de devam edecek. 2025 yılının tamamında 2,35 milyon adet OLED monitörün satılması bekleniyor. Bu da 2024'e göre 1 milyon adet fazla monitörün satılacağı anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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