Uygun fiyatlı 100 Hz monitör Redmi Monitor A24 tanıtıldı: İşte özellikleri

Xiaomi'nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı yeni monitörünü tanıttı. Redmi Monitor A24, hem evde hem de ofiste kullanmaya yönelik bütçe dostu monitör arayanlar için yeni bir seçenek.