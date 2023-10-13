Uygun fiyatlı 100 Hz monitör Redmi Monitor A24 tanıtıldı: İşte özellikleri

Redmi Monitor A24 özellikleri
Çerçeveler giriş seviye monitöre göre kabul edilebilir düzeyde. İncelik 7.5mm. Monitör ayağı eğilebiliyor ancak sola veya sağa döndürülemiyor. Monitörü duvara yerleştirmek için VESA montaj desteği mevcut. Portlara baktığımızda yalnızca tek Display Port 1.4 ve HDMI bağlantı noktası görüyoruz.
Redmi Monitor A24 fiyatı
Redmi Monitor A24, Çin’de yaklaşık 70 dolara satışa çıkacak. Global satışına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.