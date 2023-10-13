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    Uygun fiyatlı 100 Hz monitör Redmi Monitor A24 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Xiaomi'nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı yeni monitörünü tanıttı. Redmi Monitor A24, hem evde hem de ofiste kullanmaya yönelik bütçe dostu monitör arayanlar için yeni bir seçenek.
    Redmi Monitor A24 uygun fiyatlı 100 hz monitör Tam Boyutta Gör
    Redmi, ilk monitörü Redmi Display 1A’nın ardından geçen yıl kavisli monitörünü tanıtmıştı. Şimdi de Redmi Monitor A24 ürünüyle karşımızda. Hem ev hem de ofis işlerinin yanı sıra gündelik-basit grafikli oyunları oynamak için bütçe dostu monitör arayanlara hitap ediyor. Redmi Monitor A24 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Redmi Monitor A24 özellikleri

    Redmi Monitor A24 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi’nin yeni monitörü 1920x1080 çözünürlük, 100Hz yenileme hızı, 6ms tepki süresi, %99 sRGB renk hamı, 1000:1 kontrast oranı, 250 nit parlaklık sunan 23.8 inç IPS-matrix ekrana sahip.

    Çerçeveler giriş seviye monitöre göre kabul edilebilir düzeyde. İncelik 7.5mm. Monitör ayağı eğilebiliyor ancak sola veya sağa döndürülemiyor. Monitörü duvara yerleştirmek için VESA montaj desteği mevcut. Portlara baktığımızda yalnızca tek Display Port 1.4 ve HDMI bağlantı noktası görüyoruz.

    Redmi Monitor A24 fiyatı

    Redmi Monitor A24, Çin’de yaklaşık 70 dolara satışa çıkacak. Global satışına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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