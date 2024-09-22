Sony’nin yeni INZONE monitörü ortaya çıktı: OLED ekrana sahip olacak

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Tam Boyutta Gör PlayStation markası ile 30 yıldır oyuncuların gözdesi olan Sony, geçtiğimiz yıllarda Playstation 5 sistemi için geliştirilmiş INZONE marka ürünlerini tanıtmıştı. Bu marka altında birçok kulaklık ve monitör tanıtan firma, bu markaya yeni ürünler eklemeye devam edecek gibi görünüyor.

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OLED ekranlı INZONE monitörü yakında tanıtılabilir

2022’de Playstation 5 sistemine eşlik etmesi için hayata geçirilen INZONE markası, yakında yeni ürünlere kavuşabilir. Weibo platformunda 孤城Hardware tarafından ortaya atılan iddiaya göre Sony, OLED panele sahip yeni bir IZNONE monitörü üzerinde çalışıyor.

Cihazın, her açıdan geçtiğimiz yıllarda tanıtılan INZONE M9 monitöre benzemesi ancak OLED panele sahip olması bekleniyor. Cihazın teknik özellikleri henüz belli değil ancak OLED panelin 1440p veya 4K çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Yaklaşık 1000$ fiyat etiketine sahip olması beklenen yeni monitörün 25 Eylül’de tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında.

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OLED panele sahip Sony INZONE monitörü yolda