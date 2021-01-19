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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Omsan Lojistik, Marmaray ile deniz altından otomobil taşıyarak bir ilke imza attı

    Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştiren OMSAN Lojistik, 550 metre uzunluğundaki oto taşıma treni ile 200 adetten fazla Dacia Duster'ı İzmit'e ulaştırdı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Omsan Lojistik, Marmaray ile deniz altından otomobil taşıyarak bir ilke imza attı
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    Türkiye'de demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi olan OMSAN Lojistik, Marmaray üzerinden Avrupa'dan Asya'ya ilk otomobil taşımacılığını gerçekleştirerek kendi alanında bir ilke imza attı.

    Avrupa ile Asya'yı İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştiren OMSAN Lojistik, 550 metre uzunluğundaki oto taşıma treni ile 200 adetten fazla Dacia Duster marka otomobili, kesintisiz demiryolu hattında, Romanya ve Bulgaristan üzerinden İzmit Köseköy'e ulaştırdı.

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    OMSAN Lojistik, 60 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray'dan geçiş yaparak, dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının da sahibi oldu. Marmaray ile aktarma yapmadan ve vasıta değiştirmeden yükleri güvenli bir şekilde varış yerlerine ulaştırmaya başlayan OMSAN Lojistik, 2021 yılında uluslararası demiryolu taşımacılığına hız verecek.

    Omsan Lojistik, Marmaray ile deniz altından otomobil taşıyarak bir ilke imza attı
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    OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, Marmaray'ın yük taşımacılığında faaliyete geçmesiyle birlikte aktarmaya gerek kalmadan ve vasıta değiştirmeden kıtalar arası taşımacılığa başladıklarını kaydetti. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan kısa, ekonomik, elverişli uluslararası demiryolu koridorunda bulunan Marmaray'ın Türk lojistik sektörüne çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Varlık şunları söyledi:

    "Pandemi dönemiyle birlikte güvenilir aynı zamanda kesintisiz ulaşım anlamında daha da önem kazanan demiryolu taşımacılığı, ülkemizde özellikle son dönemde gerçekleşen teknolojik yeniliklerin ardından, önümüzdeki dönemde de en çok tercih edilen alternatiflerden biri olacak. Ülkemiz ve sektörümüz adına stratejik öneme sahip Marmaray'ın taşımacılık için tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte de Türkiye'nin ihracat ve ithalat süreçlerine, dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. OMSAN Lojistik olarak, başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"



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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    10 saat önce
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Diğer yönde taşımacılığı daha çok bekliyoruz.
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    Amd64x2 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Osman Lojistik! Çok şükür yanlış okumuşum
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bize de bir hyperloop lazım.
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Diğer yönde taşımacılığı daha çok bekliyoruz.
    Yanıtla +5
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne taşırsan taşı ilk olacak zaten?
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