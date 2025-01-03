Aziz Yıldırım’ın şirketi DEARSAN ile ASELSAN arasında dev anlaşma

DEARSAN ve ASELSAN iş birliği
ASELSAN tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "ASELSAN ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 210.1 Milyon Avro tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek" denildi.
DEARSAN Tershanesi'nin Yönetim Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kızları Gülşah Yıldırım Gordi ve Hande Yıldırım Gamgam ile damadı Murat Gordi bulunuyor. DESARSAN kısa süre önce Katar Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet hücumbot gemisinin de teslimini gerçekleştirmişti.
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