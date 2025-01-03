Aziz Yıldırım’ın şirketi DEARSAN ile ASELSAN arasında dev anlaşma

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Tam Boyutta Gör Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN savunma şirketi son dönemde büyük atılımlara imza atıyor. Kazakistan’da savaş gemisi üretmeye başlayan DEARSAN şimdi de ASELSAN ile önemli bir anlaşma imzaladı.

DEARSAN ve ASELSAN iş birliği

ASELSAN tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "ASELSAN ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 210.1 Milyon Avro tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek" denildi.

Aziz Yıldırım, Kazakistan’da savaş gemisi üretecek 10 ay önce eklendi

DEARSAN Tershanesi'nin Yönetim Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kızları Gülşah Yıldırım Gordi ve Hande Yıldırım Gamgam ile damadı Murat Gordi bulunuyor. DESARSAN kısa süre önce Katar Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet hücumbot gemisinin de teslimini gerçekleştirmişti.

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