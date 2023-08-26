Samsung, Galaxy S24 telefonlarında güçlendirilmiş Qualcomm işlemci kullanacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un 2024 başında piyasaya sürülecek Galaxy S24 serisinde de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin özel bir versiyonunu kullanması bekleniyor. Peki, Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3 işlemci özellikleri nasıl olacak?

Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400 özellikleri açığa çıktı 5 gün önce eklendi

Galaxy S24 Plus, geçen ay Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıkmıştı. Bir sonraki Samsung amiral gemisi telefonun yeni Qualcomm işlemciyle donatılacağı onaylanmıştı. Ancak, detaylar belli değildi. Samsung’un yeni telefonlarında Snapdragon 8 Gen işlemcinin güçlendirilmiş bir versiyonu kullanacağı ortaya çıktı.

Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3 işlemci nasıl olacak?

Snapdragon 8 Gen 3 çip, 2.26GHz temel hızda çalışıyor ve 2.27GHz hızda iki CPU çekirdeği, 2.96GHz hızda çalışan beş çekirdek, 3.19GHz hızda çalışan tek çekirdek içeriyor. Bunlar çipin standart versiyonunun özellikleri. Galaxy S24 çipinde 2+5+1 CPU çekirdeği yerine 2+2+3+1 düzeninde dört CPU kümesi bulunuyor. Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3, temel 2.26GHz frekans, ilk iki CPU çekirdeğinde 2.27GHz frekansa sahip. Bununla birlikte üç çekirdek kümenin saat hızı 2.96GHz yerine 3.15GHz, tek yüksek performans çekirdeği 3.19GHz yerine 3.30GHz’de çalışıyor.

Galaxy telefonlar için güçlendirilmiş Snapdragon 8 Gen 3, Samsung S24 serisine özel olmayabilir. Qualcomm, Samsung’dan bağımsız işlemcinin aynı derecede güçlü bir versiyonunu çıkarabilir. Örneğin; Nubia RedMagic 8S Pro modeli Galaxy S23 işlemcisiyle aynı özellikleri paylaşan Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor.

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Samsung, Galaxy S24'te güçlendirilmiş Qualcomm işlemci kullanacak