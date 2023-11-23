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    Anlık Bildirim

    One UI 6.0 güncellemesinde yeni sorun: Ekran Yanması

    One UI 6.0 özelinde Galaxy telefonları etkileyen yeni bir sorun ortaya çıktı. Reddit ve X gibi platformlarda çok sayıda kullanıcı, ekran yanığı oluştuğundan şikayetçi. İşte detaylar...
    One UI 6.0 güncellemesinde yeni sorun: Ekran Yanması Tam Boyutta Gör
    Android 14 dağıtımını hız kesmeden sürdüren Samsung, özellikle son dönemde giriş ve orta segment cihazlara ağırlık vermeye başladı. Öyle ki 35'ten fazla modelin yıl sonuna kadar yeni sürüme kavuşması bekleniyor. Ancak bu sürerken, One UI 6.0 özelinde tuhaf bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcılar güncelleme sonrasında ekranda kalıcı iz oluştuğunu söylüyor. 

    Sorunun nedeni belli oldu

    Bilmeyenler için Burn-in veya ekran yanması sorunu, OLED panellerin en büyük sorunlarından biri niteliğinde. Günümüzde üreticiler bu sorunu büyük ölçüde hafifletmiş olsa da, tamamıyla çözülmüş değil. Niketim yüksek sıcaklık gibi faktörler de bu süreci hızlandırıyor. Ancak buradaki ilginç nokta sorunun tamamıyla yazılımsal olması.

    Kaçıranlar için Samsung, günümüzde Burn-in veya kalıcı iz sorununa yönelik piksel kaydırma adı verilen bir özelliğe yer veriyor. Bunu OLED TV'lerinizde veya monitörlerinizde görmüş olabilirsiniz. Mobil cihazlarda ise arka planda çalışıyor. Yeni sorunsa tamamıyla bununla ilişkili. Öyle ki One UI 5.0'da bulunan bu özelliğin One UI 6.0'da sınırlı bir biçimde çalıştığı belirtildi.

    One UI 6.0 güncellemesinde yeni sorun: Ekran Yanması Tam Boyutta Gör

    Niketim Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerinde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ekranın çoğu bölümü korunurken, bildirim ve navigasyon çubuğunda çakışmalar meydana geliyor. 

    Samsung, yeni sorun hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak piksel kaydırma özelliğinden kaynaklandığı neredeyse doğrulanmış durumda. Dolayısıyla yeni bir güncellemenin çok yakında yayınlacağını düşünüyoruz. Bu noktada Galaxy akıllı telefonunuzdaki son güncellemeleri takip etmeyi unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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