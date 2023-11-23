One UI 6.0 güncellemesinde yeni sorun: Ekran Yanması

Tam Boyutta Gör Android 14 dağıtımını hız kesmeden sürdüren Samsung, özellikle son dönemde giriş ve orta segment cihazlara ağırlık vermeye başladı. Öyle ki 35'ten fazla modelin yıl sonuna kadar yeni sürüme kavuşması bekleniyor. Ancak bu sürerken, One UI 6.0 özelinde tuhaf bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcılar güncelleme sonrasında ekranda kalıcı iz oluştuğunu söylüyor.

Sorunun nedeni belli oldu

Bilmeyenler için Burn-in veya ekran yanması sorunu, OLED panellerin en büyük sorunlarından biri niteliğinde. Günümüzde üreticiler bu sorunu büyük ölçüde hafifletmiş olsa da, tamamıyla çözülmüş değil. Niketim yüksek sıcaklık gibi faktörler de bu süreci hızlandırıyor. Ancak buradaki ilginç nokta sorunun tamamıyla yazılımsal olması.

Kaçıranlar için Samsung, günümüzde Burn-in veya kalıcı iz sorununa yönelik piksel kaydırma adı verilen bir özelliğe yer veriyor. Bunu OLED TV'lerinizde veya monitörlerinizde görmüş olabilirsiniz. Mobil cihazlarda ise arka planda çalışıyor. Yeni sorunsa tamamıyla bununla ilişkili. Öyle ki One UI 5.0'da bulunan bu özelliğin One UI 6.0'da sınırlı bir biçimde çalıştığı belirtildi.

Niketim Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerinde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ekranın çoğu bölümü korunurken, bildirim ve navigasyon çubuğunda çakışmalar meydana geliyor.

Samsung'dan bir modele daha One UI 6.0 sürprizi 1 gün önce eklendi

Samsung, yeni sorun hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak piksel kaydırma özelliğinden kaynaklandığı neredeyse doğrulanmış durumda. Dolayısıyla yeni bir güncellemenin çok yakında yayınlacağını düşünüyoruz. Bu noktada Galaxy akıllı telefonunuzdaki son güncellemeleri takip etmeyi unutmayın.

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