One UI 6.0 güncellemesinde yeni sorun: Ekran Yanması

Sorunun nedeni belli oldu
Bilmeyenler için Burn-in veya ekran yanması sorunu, OLED panellerin en büyük sorunlarından biri niteliğinde. Günümüzde üreticiler bu sorunu büyük ölçüde hafifletmiş olsa da, tamamıyla çözülmüş değil. Niketim yüksek sıcaklık gibi faktörler de bu süreci hızlandırıyor. Ancak buradaki ilginç nokta sorunun tamamıyla yazılımsal olması.
Kaçıranlar için Samsung, günümüzde Burn-in veya kalıcı iz sorununa yönelik piksel kaydırma adı verilen bir özelliğe yer veriyor. Bunu OLED TV'lerinizde veya monitörlerinizde görmüş olabilirsiniz. Mobil cihazlarda ise arka planda çalışıyor. Yeni sorunsa tamamıyla bununla ilişkili. Öyle ki One UI 5.0'da bulunan bu özelliğin One UI 6.0'da sınırlı bir biçimde çalıştığı belirtildi.
Niketim Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerinde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ekranın çoğu bölümü korunurken, bildirim ve navigasyon çubuğunda çakışmalar meydana geliyor.
Samsung, yeni sorun hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak piksel kaydırma özelliğinden kaynaklandığı neredeyse doğrulanmış durumda. Dolayısıyla yeni bir güncellemenin çok yakında yayınlacağını düşünüyoruz. Bu noktada Galaxy akıllı telefonunuzdaki son güncellemeleri takip etmeyi unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.