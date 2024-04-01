Samsung, One UI 6.1 güncellemesi ile OLED ekran yanma korumasını geri getiriyor

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile birçok yeni özellik ve optimizasyon eklemiş olsa da OLED ekranlı telefon ve tabletler için çok önemli bir özelliği kaldırmıştı: ekran yanması koruması. Firma bu özelliği bir yazılım güncellemesiyle geri getireceğine söz vermişti ve görünüşe göre One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte sözünü gerçekleştirmiş görünüyor. One UI 6.1 güncellemesi ile OLED ekran yanma koruması geri getirildi.

One UI 6.1 ile OLED yanma koruması geldi

Samsung birkaç gün önce Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı. Çeşitli yapay zeka özellikleri, daha akıcı animasyonlar ve geçişler ve bazı yeni özelliklerin yanı sıra One UI 6.1, OLED ekran yanma korumasını da geri getiren bir güncelleme oldu.

Hemen üstte GIF’te görüleceği üzere bu özellik, kullanıcı arayüzü öğelerini birkaç dakika da bir hafifçe hareket ettiriyor. Böylelikle sürekli aynı yerde kalan simgelerin yanığa neden olmasının önüne geçiliyor. Şimdilik bu özelliğin yalnızca Galaxy S23 serisinde işlevsel olduğu teyit edilmiş durumda. Diğer modellerde henüz doğrulanmamış olsa da, Samsung'un cihazları arasında tutarlılığı koruması bekleniyor.

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One UI 6.1 güncellemesi 28 Mart'ta Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy S23 FE akıllı telefonlar için yayınlanmaya başladı. Şirket şu anda güncellemeyi Galaxy S22 serisi, Fold 4 ve Flip 4 akıllı telefonlar için kullanılabilir hale getirmek için çalışıyor.

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Samsung, One UI 6.1 ile OLED yanma korumasını geri getiriyor