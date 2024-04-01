Samsung, One UI 6.1 güncellemesi ile OLED ekran yanma korumasını geri getiriyor

One UI 6.1 ile OLED yanma koruması geldi
Samsung birkaç gün önce Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı. Çeşitli yapay zeka özellikleri, daha akıcı animasyonlar ve geçişler ve bazı yeni özelliklerin yanı sıra One UI 6.1, OLED ekran yanma korumasını da geri getiren bir güncelleme oldu.
Hemen üstte GIF’te görüleceği üzere bu özellik, kullanıcı arayüzü öğelerini birkaç dakika da bir hafifçe hareket ettiriyor. Böylelikle sürekli aynı yerde kalan simgelerin yanığa neden olmasının önüne geçiliyor. Şimdilik bu özelliğin yalnızca Galaxy S23 serisinde işlevsel olduğu teyit edilmiş durumda. Diğer modellerde henüz doğrulanmamış olsa da, Samsung'un cihazları arasında tutarlılığı koruması bekleniyor.
One UI 6.1 güncellemesi 28 Mart'ta Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy S23 FE akıllı telefonlar için yayınlanmaya başladı. Şirket şu anda güncellemeyi Galaxy S22 serisi, Fold 4 ve Flip 4 akıllı telefonlar için kullanılabilir hale getirmek için çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...