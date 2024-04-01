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    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 6.1 güncellemesi ile OLED ekran yanma korumasını geri getiriyor

    Samsung, One UI 6.1 güncellemesiyle üst düzey bir deneyim sağlamak için çeşitli yeni özellikler ve geliştirmeler sunuyor. Bunlar arasında OLED ekran yanma koruması da bulunuyor.
    Samsung, One UI 6.1 ile OLED yanma korumasını geri getiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 6.0 güncellemesi ile birçok yeni özellik ve optimizasyon eklemiş olsa da OLED ekranlı telefon ve tabletler için çok önemli bir özelliği kaldırmıştı: ekran yanması koruması. Firma bu özelliği bir yazılım güncellemesiyle geri getireceğine söz vermişti ve görünüşe göre One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte sözünü gerçekleştirmiş görünüyor. One UI 6.1 güncellemesi ile OLED ekran yanma koruması geri getirildi.

    One UI 6.1 ile OLED yanma koruması geldi

    Samsung birkaç gün önce Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serileri için One UI 6.1 güncellemesini yayınladı. Çeşitli yapay zeka özellikleri, daha akıcı animasyonlar ve geçişler ve bazı yeni özelliklerin yanı sıra One UI 6.1, OLED ekran yanma korumasını da geri getiren bir güncelleme oldu.

    Hemen üstte GIF’te görüleceği üzere bu özellik, kullanıcı arayüzü öğelerini birkaç dakika da bir hafifçe hareket ettiriyor. Böylelikle sürekli aynı yerde kalan simgelerin yanığa neden olmasının önüne geçiliyor. Şimdilik bu özelliğin yalnızca Galaxy S23 serisinde işlevsel olduğu teyit edilmiş durumda. Diğer modellerde henüz doğrulanmamış olsa da, Samsung'un cihazları arasında tutarlılığı koruması bekleniyor.

    One UI 6.1 güncellemesi 28 Mart'ta Galaxy S23 serisi, Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy S23 FE akıllı telefonlar için yayınlanmaya başladı. Şirket şu anda güncellemeyi Galaxy S22 serisi, Fold 4 ve Flip 4 akıllı telefonlar için kullanılabilir hale getirmek için çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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