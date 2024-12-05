One UI 7 beta sürümü yarın yayınlanabilir: Samsung Almanya açıkladı

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Tam Boyutta Gör Samsung hayranları, uzun süredir şirketin Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünü bekliyor. İlk olarak Ekim ayında SDC 2024'te bahsedilen sürüm, birçok kez ertelendikten sonra nihayet test için genel kullanıma sunuluyor.

Samsung'dan One UI 7.0 beta sürümüyle ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Samsung Almanya yazılımın beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını istemeden de olsa açıklamış olabilir.

Resmi müşteri destek kanalında açıklandı

Bir kullanıcı, resmi müşteri destek kanalı aracılığıyla Samsung Almanya'ya ulaştı ve One UI 7 beta sürümünün lansman tarihini sordu. Müşteri temsilcisi, One UI 7 beta programının 5 Aralık'ta Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra için başlatılacağını söyledi. Hatta beta programının yaklaşan lansmanını doğrulayan bir görsel paylaştı.

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Şimdiye kadar ortaya çıkan bütün One UI 7 sızıntıları, Samsung'un yeni yazılım sürümünde önemli tasarımsal değişiklikler yapacağını ortaya koydu. Tasarımın yanında, yeni özellikler ve daha akıcı animasyonlar da sunulacak. Dolayısıyla yeni sürüm, Samsung kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

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One UI 7 beta sürümü yarın yayınlanabilir