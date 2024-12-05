One UI 7 beta sürümü yarın yayınlanabilir: Samsung Almanya açıkladı

Samsung'dan One UI 7.0 beta sürümüyle ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Samsung Almanya yazılımın beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını istemeden de olsa açıklamış olabilir.
Resmi müşteri destek kanalında açıklandı
Şimdiye kadar ortaya çıkan bütün One UI 7 sızıntıları, Samsung'un yeni yazılım sürümünde önemli tasarımsal değişiklikler yapacağını ortaya koydu. Tasarımın yanında, yeni özellikler ve daha akıcı animasyonlar da sunulacak. Dolayısıyla yeni sürüm, Samsung kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.