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    One UI 7 beta sürümü yarın yayınlanabilir: Samsung Almanya açıkladı

    Samsung kullanıcılarının merakla beklediği Android 15 tabanlı One UI 7.0 sürümü için beta programı yarın başlayabilir.                                          
    One UI 7 beta sürümü yarın yayınlanabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung hayranları, uzun süredir şirketin Android 15 tabanlı One UI 7 sürümünü bekliyor. İlk olarak Ekim ayında SDC 2024'te bahsedilen sürüm, birçok kez ertelendikten sonra nihayet test için genel kullanıma sunuluyor.

    Samsung'dan One UI 7.0 beta sürümüyle ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Samsung Almanya yazılımın beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını istemeden de olsa açıklamış olabilir.

    Resmi müşteri destek kanalında açıklandı

    One UI 7 beta sürümü yarın yayınlanabilir
    Bir kullanıcı, resmi müşteri destek kanalı aracılığıyla Samsung Almanya'ya ulaştı ve One UI 7 beta sürümünün lansman tarihini sordu. Müşteri temsilcisi, One UI 7 beta programının 5 Aralık'ta Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra için başlatılacağını söyledi. Hatta beta programının yaklaşan lansmanını doğrulayan bir görsel paylaştı.

    Şimdiye kadar ortaya çıkan bütün One UI 7 sızıntıları, Samsung'un yeni yazılım sürümünde önemli tasarımsal değişiklikler yapacağını ortaya koydu. Tasarımın yanında, yeni özellikler ve daha akıcı animasyonlar da sunulacak. Dolayısıyla yeni sürüm, Samsung kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

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